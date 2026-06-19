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Stellar (XLM)

XLM’de 24 saatte %10 düşüş görüldü! Ağdaki büyüme ne anlatıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XLM fiyatında son 24 saatte %10 düşüş görüldü.
  • 📊 Buna rağmen $XLM ağında tokenleştirilmiş varlıklar bir çeyrekte 785 milyon dolardan 2 milyar doların üzerine çıktı.
  • 💸 Stabilcoin ödemeleri 5,5 milyar dolara ulaştı ve yıllıklandırılmış büyüme %72 oldu.
  • 🧩 Teknik göstergeler 19 Haziran 2026 itibarıyla sınırlı toparlanma sinyalleri verdi.
Onur Atam
Onur Atam

Stellar ağının yerel varlığı XLM, kısa vadede satış baskısı altında kalırken, ağ üzerindeki kullanım verileri daha geniş ölçekte istikrarlı bir büyümeye işaret ediyor. Tokenleştirilmiş varlıklar ve stabilcoin odaklı ödemelerde görülen artış, ağdaki faaliyetin yalnızca fiyat hareketiyle sınırlı kalmadığını gösterdi.

İçindekiler
1 Ağ verilerinde dikkat çeken artış
2 Stabilcoin ödemeleri öne çıktı
3 Fiyatta denge arayışı sürüyor

Ağ verilerinde dikkat çeken artış

Haberin yazıldığı sırada XLM 0,2215 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 1,10 milyar dolar, piyasa değeri ise 7,51 milyar dolar olarak kaydedildi. CoinMarketCap verilerine göre XLM aynı dönemde %10 değer kaybetti.

Kripto analisti Finance Bull, 19 Haziran 2026 tarihli değerlendirmesinde, Stellar ekosistemindeki ilk çeyrek verilerinin spekülatif hareketlerden çok benimsenme tarafındaki düzenli artışı yansıttığını belirtti. Stellar, sınır ötesi ödemeler ve varlık transferlerine odaklanan açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Uzun süredir Stellar’ı izlediğini belirten Finance Bull, ilk çeyrek verilerinin sessizce güçlenen bir tezin somutlaşmaya başladığı hissini verdiğini, özellikle de tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının tek çeyrekte 785 milyon dolardan 2 milyar doların üzerine çıkmasının dikkat çektiğini aktardı.

Ağ üzerindeki tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarının bir çeyrek içinde 785 milyon dolardan 2 milyar doların üzerine yükselmesi, düzenlemeye tabi finansal araçların blokzincir üzerinde ihraç edilmesi ve yönetilmesine yönelik eğilimin güçlendiğine işaret etti.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıkları, tahvil, fon payı veya alacak gibi geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, varlıkların daha hızlı transfer edilmesine ve işlemlerin zincir üstünde izlenebilmesine imkan tanır.

Stabilcoin ödemeleri öne çıktı

Stabilcoin kullanılan ödemelerde de ağ tarihinin en yüksek seviyelerinden biri görüldü. Bu alandaki hacim 5,5 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış büyüme oranı %72 olurken, ödeme hızındaki artış %75 olarak ölçüldü.

Geliştirici ilgisinin de güçlendiği aktarıldı. Stellar tarafından düzenlenen geliştirici ödemeleri hackathonuna 591 kişi katıldı ve bu etkinlik ağ tarihindeki en büyük hackathon olarak öne çıktı. Ayrıca Protocol 26 kapsamındaki Quorum Freeze işlevi de dönemin dikkat çeken teknik gelişmeleri arasında yer aldı.

Fiyatta denge arayışı sürüyor

Piyasa tarafında ise XLM fiyatının son düşüşlerin ardından ilk istikrar sinyallerini verdiği değerlendiriliyor. Analizde, fiyatın 0,2101 dolar seviyesindeki orta Bollinger bandının üzerinde kalmasının kısa vadeli görünüm açısından önemli olduğu belirtildi.

Üst bandın 0,2493 dolar, alt bandın ise 0,1709 dolar seviyesinde bulunduğu aktarıldı. Buna göre fiyatın bu aralık içinde dalgalanma payı korunurken, orta bandın üzerinde kalıcılık sağlanması olası toparlanma açısından izlenen unsurlar arasında yer alıyor.

Momentum göstergelerinde de sınırlı bir iyileşme görüldü. MACD ile sinyal çizgisi arasında oluşan kesişim, alım iştahında hafif bir toparlanmaya işaret etti. Buna karşın 0,2493 dolar seviyesi direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Genel tabloda, kısa vadeli satış baskısına rağmen işlemler, geliştirici faaliyeti ve somut varlık kullanımındaki büyüme dikkat çekiyor. Piyasada mevcut eğilim sıkışma görünümüne işaret etse de, artan ivmenin ilerleyen dönemde yeni hareket alanı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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