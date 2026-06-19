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BITCOIN (BTC)

XRP çekimleri Coinbase’te 18 haziranda son aylardaki en yüksek seviyeye çıktı, Bitcoin’de satış baskısının zayıfladığı görüldü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 18 Haziran verileri, Coinbase’te XRP çekimlerinin son aylardaki en yüksek seviyelerine çıktığını gösterdi ve $XRP için borsa çıkışları hızlandı.
  • 📉 Binance ve Bybit verileri de aynı yönde hareket etti, özellikle Bybit’te 7 Haziran’daki yaklaşık 27.000 işlemlik giriş dalgası 18 Haziran’da neredeyse sıfırlandı.
  • ₿ 19 Haziran’da orta ölçekli yatırımcıların Binance, Coinbase ve Coinbase Prime’a gönderdiği Bitcoin miktarı aynı anda geriledi.
  • 🧭 Gerçekleşen zararlar yılın önceki benzer dönemlerine göre daha düşük kaldı, ancak zincir üstü veriler Bitcoin’de dip seviyesini henüz teyit etmedi.
Onur Atam
Onur Atam

Zincir üstü veriler, kripto para piyasasında dip oluşumuna dair bazı işaretlerin güç kazandığını gösterdi. CryptoQuant verilerine dayanan analizlerde, XRP’nin büyük borsalardan çıkışının hızlandığı, orta ölçekli Bitcoin yatırımcılarının borsalara daha az varlık gönderdiği ve gerçekleşen zararların yılın önceki dönemlerine kıyasla azaldığı aktarıldı. Buna karşın veriler, Bitcoin için kesin bir dip seviyesinin teyit edildiğini henüz göstermedi.

İçindekiler
1 XRP çıkışları büyük borsalarda hızlandı
2 Bybit’teki yatırma dalgası 11 günde silindi
3 Orta ölçekli Bitcoin yatırımcıları borsalara daha az gönderim yaptı
4 Gerçekleşen zararlar azaldı, ancak dip teyidi gelmedi

XRP çıkışları büyük borsalarda hızlandı

Analist Amr Taha’nın aktardığı CryptoQuant verilerine göre Coinbase’te XRP için yedi günlük net yatırma ve çekme işlem sayısı 18 Haziran’da eksi 15.500’e geriledi. Bu seviye, nisan ayındaki eksi 14.200 ve şubat ayındaki eksi 12.300 değerlerinin de altına indi. Veriler, borsadan çıkan işlem sayısının girişlerden belirgin biçimde fazla olduğuna işaret etti.

Binance tarafında da benzer bir tablo görüldü. Aynı göstergenin yedi günlük değeri eksi 7.100’e düştü. Bu rakam nisan dönemine yakın seyrederken, 14 Şubat’taki seviyenin de belirgin biçimde altında kaldı. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından ikisinde aynı gün benzer yönlü hareket görülmesi dikkat çekti.

CryptoQuant verileri, Coinbase ve Binance’te çekim işlemlerinin yeniden ağırlık kazandığını, Bybit’te ise kısa süre önce görülen güçlü yatırma dalgasının neredeyse tamamen ortadan kalktığını ortaya koydu.

Bybit’teki yatırma dalgası 11 günde silindi

En sert değişim Bybit cephesinde yaşandı. Amr Taha’nın paylaştığı verilere göre platformdaki net yatırma ve çekme işlem sayısı 7 Haziran’da yaklaşık artı 27.000 düzeyine kadar çıktı. Ancak bu rakam 18 Haziran itibarıyla yaklaşık eksi 200 seviyesine geriledi. Böylece haftalar içinde oluşan giriş eğilimi 11 gün gibi kısa bir sürede kayboldu.

Burada ölçülen verinin transfer edilen XRP miktarı değil, işlem sayısı olduğu özellikle vurgulandı. Yine de farklı borsalarda aynı yönde görülen değişim, piyasa davranışını izlemek açısından önem taşıyor. Borsalardan varlık çıkışı, yatırımcıların varlıklarını kişisel cüzdanlara taşıdığına işaret edebilir ve bu durum geçmişte zaman zaman birikim eğilimiyle ilişkilendirildi.

Orta ölçekli Bitcoin yatırımcıları borsalara daha az gönderim yaptı

19 Haziran verileri, orta ölçekli Bitcoin sahiplerinin üç büyük platforma daha az BTC gönderdiğini gösterdi. Amr Taha’ya göre Binance’e bu gruptan yaklaşık 3.500 BTC girişi oldu. Coinbase’te bu rakam 3.000 BTC civarında kalırken, Coinbase Prime tarafında yaklaşık 1.700 BTC seviyesine indi.

Platform19 Haziran BTC girişi
BinanceYaklaşık 3.500 BTC
CoinbaseYaklaşık 3.000 BTC
Coinbase PrimeYaklaşık 1.700 BTC

Coinbase Prime, daha çok kurumsal müşterilere hizmet veren Coinbase altyapısını ifade ediyor. Bu nedenle buradaki hareketler, büyük yatırımcıların davranışına dair ek sinyal olarak izleniyor.

Bu veriler, olası satış baskısının önemli bir kaynağında zayıflama olabileceğini düşündürüyor. Orta ölçekli yatırımcıların borsalara daha az BTC göndermesi, doğrudan alım anlamına gelmese de kısa vadede satış için hazır bekleyen arzın azaldığına işaret edebilir.

Gerçekleşen zararlar azaldı, ancak dip teyidi gelmedi

CryptoQuant katkı sağlayıcılarından MorenoDV_ ise Bitcoin’in dip öncesi son bir satış dalgasına yaklaşıp yaklaşmadığını değerlendirdi. 30 günlük Net Gerçekleşen Kar ve Zarar göstergesi şu anda yaklaşık eksi 234 bin BTC seviyesinde bulunuyor. Yılın daha önceki benzer fiyat dönemlerinde bu değer eksi 400 bin BTC’ye yakındı. Bu da piyasanın önceki aşamada yaklaşık yüzde 40 daha fazla gerçekleşen zararı sindirdiğini gösteriyor.

30 günlük gerçekleşen zararların yılın önceki bölümüne kıyasla daha düşük kalması, piyasadaki satıcıların zayıfladığına işaret ederken, göstergeler tarihsel dip bölgelerinde görülen aşırı seviyelere henüz ulaşmadı.

Alım satım baskısı farkı göstergesi de satış baskısının sürdüğünü, ancak önceki büyük teslimiyet dönemlerinde görülen uç seviyelere henüz inilmediğini ortaya koydu. Bir yıllık Net Gerçekleşen Kar ve Zarar göstergesi de negatif bölgede olsa da geçmiş döngü diplerinde görülen kadar derin bir zarara işaret etmiyor. Bu nedenle mevcut tablo, dip oluşumu ihtimalini gündemde tutsa da kesinleşmiş bir dönüş sinyali olarak değerlendirilmiyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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