CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju: Bitcoin için en büyük risk, sert düşüş değil uzun süreli durgunluk olabilir

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin için en büyük tehdidin ani ve sert bir fiyat çöküşünden çok, yatırımcı güvenini aşındırabilecek uzun süreli bir durgunluk dönemi olabileceğini söyledi. Ju’ya göre piyasada yönsüz ve zayıf fiyat hareketlerinin uzaması, hem talebi baskılayabilir hem de yeni sermayenin ekosisteme girişini zorlaştırabilir.

Uzun süreli yatay seyir uyarısı

X üzerinden yaptığı paylaşımlarda Ju, Strategy Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’ın Bitcoin’in kurumsal ölçekteki en güçlü destekçilerinden biri olmaya devam ettiğini, ancak yalnızca BTC alımlarının piyasa ivmesini tek başına korumaya yetmeyebileceğini belirtti. Özellikle varlığın uzun süre yatay bantta kalması halinde, alımların beklendiği kadar güçlü bir etki yaratmayabileceğini vurguladı.

CryptoQuant, zincir üstü veriler ve piyasa analizleri sunan bir araştırma platformu olarak biliniyor. Ju, yatırımcıların sert geri çekilmeleri çoğu zaman toparlanma beklentisiyle tolere edebildiğini, buna karşılık uzun süreli zayıf performansın piyasada daha derin bir yıpranma yaratabileceğini savundu.

Ju’nun değerlendirmesine göre Bitcoin için asıl risk ani bir çöküş değil, piyasayı yoran ve ilginin azalmasına yol açan uzun süreli bir sıkışma dönemi olabilir.

Analiste göre bu tür bir tablo, Bitcoin’in büyüme anlatısını zedeleyebilir, talebi azaltabilir ve hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini sınırlayabilir. Ju, tarihsel olarak benimsenmeyi ve yatırımları destekleyen anlatıların, ivme kaybı halinde giderek zayıflayabileceğine dikkat çekti.

Strategy modeline dair çekinceler

Ju, Strategy’nin Bitcoin odaklı sermaye toplama modeline ilişkin de uyarıda bulundu. Bu yapının, özellikle uzun süren ayı piyasalarında daha kırılgan hale gelebileceğini söyledi. Ona göre şirketin finansal çerçevesi büyük ölçüde yatırımcıların Bitcoin’in uzun vadede değer kazanacağına dair inancına dayanıyor.

Bitcoin yıllar boyunca belirli bir fiyat aralığında kalırsa bu güveni korumanın zorlaşabileceğini belirten Ju, son dönemde Strategy’nin STRC hisselerinin rekor düşük seviyelere gerilemesinin de şirket yaklaşımına yönelik soru işaretlerini artırdığını aktardı. Saylor Bitcoin varlıklarını artırmayı sürdürse de Ju, birikimin tek başına daha geniş piyasa inancını canlı tutmaya yetmeyebileceğini ifade etti.

Ju, yeni alımların önemli olduğunu ancak piyasanın asıl ihtiyacının yatırımcıları yeniden ortak bir beklenti etrafında toplayacak taze bir büyüme hikayesi olduğunu ima etti.

Bitcoin yeni büyüme anlatısını arıyor

Ju, Bitcoin’in önceki yükseliş döngülerinin spot Bitcoin ETF onayları ve ABD’de dijital varlıklara yönelik artan siyasi destek gibi güçlü gelişmelerle beslendiğini hatırlattı. Bu dönüm noktalarının büyük bölümünün artık geride kaldığını belirten analist, piyasanın yeni likidite çekebilecek farklı bir katalizöre ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Bitcoin bankacılığı ve dijital kredi gibi başlıklar gelecekteki olası büyüme alanları arasında gösterilse de Ju, bunların ana akım yatırımcılarda aynı düzeyde heyecan üretip üretemeyeceğini sorguladı. Ona göre Bitcoin’in benimsenmesindeki bir sonraki aşama, ek alımlardan çok güçlü ve ikna edici yeni bir anlatının ortaya çıkmasına bağlı olabilir.

Altcoin piyasasında değerleme değişiyor

Ju, 17 Haziran tarihli başka bir paylaşımında altcoinlerin ortadan kalkmadığını, ancak değerlenme biçimlerinin hızla değiştiğini de söyledi. Sadece beklenti ve anlatı üzerine kurulan tokenların mevcut piyasa koşullarında ayakta kalmasının giderek zorlaştığını belirten Ju, yatırımcıların artık gerçek kullanıcı, gerçek gelir ve uzun vadeli iş modeli gibi unsurlara daha fazla önem verdiğini dile getirdi.

Bu değerlendirmeye göre, yalnızca token çıkararak değer yaratılabildiği dönemin etkisi azalıyor. Ju’nun son açıklamaları, hem Bitcoin’de yeni büyüme başlıkları arayışının hem de daha geniş kripto para piyasasında temel verilerin yeniden öne çıktığının işareti olarak değerlendiriliyor.