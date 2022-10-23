Çin hatasından döndü ama bu saatten sonra işi zor görünüyor. Peki son durum ne?

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Geçtiğimiz yıl mayıs ayına kadar Bitcoin hash gücünün büyük kısmı Çin’deydi. Devasa operasyonlar hızla kapatıldı. Kripto para piyasaları için bir yıkıma neden olan bu adım, Çin’in hakim konumunu da ortadan kaldırdı. Artık küresel ölçekte daha homojen dağılmış madenciler var ve herhangi bir ülkenin yasağıyla Bitcoin ağı tehlikeye girecek gibi görünmüyor.

Kazakistan Bitcoin Madenciliği

Bitcoin hash oranına katkıda bulunan ilk üç ülke, Malezya, Almanya ve İran gibi zayıf ülkelerin payını da alıyor. Petrol zengini Orta Asya ülkesi Kazakistan, Şubat 2021’de Rusya’yı geride bıraktıktan sonra bir yılı aşkın bir süredir Bitcoin (BTC) madenciliğine en yoğun katkı veren üçüncü ülke konumuna yükseldi. Ocak 2022 itibariyle Kazakistan, toplam Bitcoin hash oranının %13,22’sine katkıda bulunarak, aşağıda gösterildiği gibi tarihsel liderler ABD (%37,84) ve Çin’in (%21,11) hemen ardından yer aldı.

Cambridge Centre for Alternative Finance tarafından sağlanan veriler Kazakistan’ın katkısının saniyede 24,8 exahash (Eh/s) olduğunu gösteriyor. Bu arada, ABD ve Çin sırasıyla 71 Eh/s ve 39,6 Eh/s katkıda bulunuyor. Peki Kazakistan’daki madenciler ESG endişelerini artıracak mı?

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Kazakistan’ın 2020 yılına kadar petrol (%50’den fazla), kömür (%28) ve doğal gaz (%17) gibi yenilenemeyen enerjiye olan ağır bağımlılığını vurguluyor.

Çin Kripto Para Yasağı

Çin Eylül 2022’de madencilik faaliyetlerine yeniden başladı, ancak geçici madencilik yasağı ülkenin madencilikteki lider konumunu da tarumar etti. Şimdilik zirvede ABD bulunuyor. Kazakistan, Çin hükümeti Bitcoin ve kripto madenciliğini yasakladığında ilk tercih edilen alternatif oldu. Düşük enerji maliyeti ve ulaşım kolaylığı nedeniyle Çinli madencilerin çoğu operasyonlarını bugün üçüncü sırada olan Kazakistan’da devam ettiriyor.

Kazakistan hükümeti ekonomi açısından madencilerin sağladığı faydayı görmeden gelmiyor. Uluslararası Digital Bridge 2022 forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, kripto paraların ülke menfaatine uygun biçimde regüle edileceğini ve bu alanda lider bir konum hedeflediklerini açıkladı.

Tokayev şunları söylemişti;