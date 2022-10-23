Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Çin Geri Adım Attı! Kripto Para Yasağının Faturası Ağır Oldu!

Çin hatasından döndü ama bu saatten sonra işi zor görünüyor. Peki son durum ne?
15:45
23 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz yıl mayıs ayına kadar Bitcoin hash gücünün büyük kısmı Çin’deydi. Devasa operasyonlar hızla kapatıldı. Kripto para piyasaları için bir yıkıma neden olan bu adım, Çin’in hakim konumunu da ortadan kaldırdı. Artık küresel ölçekte daha homojen dağılmış madenciler var ve herhangi bir ülkenin yasağıyla Bitcoin ağı tehlikeye girecek gibi görünmüyor.

Kazakistan Bitcoin Madenciliği

Bitcoin hash oranına katkıda bulunan ilk üç ülke, Malezya, Almanya ve İran gibi zayıf ülkelerin payını da alıyor. Petrol zengini Orta Asya ülkesi Kazakistan, Şubat 2021’de Rusya’yı geride bıraktıktan sonra bir yılı aşkın bir süredir Bitcoin (BTC) madenciliğine en yoğun katkı veren üçüncü ülke konumuna yükseldi. Ocak 2022 itibariyle Kazakistan, toplam Bitcoin hash oranının %13,22’sine katkıda bulunarak, aşağıda gösterildiği gibi tarihsel liderler ABD (%37,84) ve Çin’in (%21,11) hemen ardından yer aldı.

Cambridge Centre for Alternative Finance tarafından sağlanan veriler Kazakistan’ın katkısının saniyede 24,8 exahash (Eh/s) olduğunu gösteriyor. Bu arada, ABD ve Çin sırasıyla 71 Eh/s ve 39,6 Eh/s katkıda bulunuyor. Peki Kazakistan’daki madenciler ESG endişelerini artıracak mı?

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Kazakistan’ın 2020 yılına kadar petrol (%50’den fazla), kömür (%28) ve doğal gaz (%17) gibi yenilenemeyen enerjiye olan ağır bağımlılığını vurguluyor.

Çin Kripto Para Yasağı

Çin Eylül 2022’de madencilik faaliyetlerine yeniden başladı, ancak geçici madencilik yasağı ülkenin madencilikteki lider konumunu da tarumar etti. Şimdilik zirvede ABD bulunuyor. Kazakistan, Çin hükümeti Bitcoin ve kripto madenciliğini yasakladığında ilk tercih edilen alternatif oldu. Düşük enerji maliyeti ve ulaşım kolaylığı nedeniyle Çinli madencilerin çoğu operasyonlarını bugün üçüncü sırada olan Kazakistan’da devam ettiriyor.

Kazakistan hükümeti ekonomi açısından madencilerin sağladığı faydayı görmeden gelmiyor. Uluslararası Digital Bridge 2022 forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, kripto paraların ülke menfaatine uygun biçimde regüle edileceğini ve bu alanda lider bir konum hedeflediklerini açıkladı.

Tokayev şunları söylemişti;

“Daha da ileri gitmeye hazırız. Bu finansal enstrüman yasal zemine sahip olacak”.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
IntoTheBlock Açıkladı: Bitcoin ve Ethereum’da Bu Katalizöre Dikkat!
IntoTheBlock Açıkladı: Bitcoin ve Ethereum’da Bu Katalizöre Dikkat!
Dikkat! Bitcoin’de (BTC) Bu Metrikler Yükseliş Habercisi Olabilir!
Dikkat! Bitcoin’de (BTC) Bu Metrikler Yükseliş Habercisi Olabilir!
Ünlü CEO, Dünya Ekonomisinde Korku Yaratacak Bitcoin Fikrini Açıkladı!
Ünlü CEO, Dünya Ekonomisinde Korku Yaratacak Bitcoin Fikrini Açıkladı!
Kahin Analist’in Bitcoin Açıklamaları Düşündürdü: Boğanın Şartı Bu!
Kahin Analist’in Bitcoin Açıklamaları Düşündürdü: Boğanın Şartı Bu!
BTC, ETH ve DOGE’de Kritik Bölge Alarmı: Grafiklerle Fiyat Tahmini!
BTC, ETH ve DOGE’de Kritik Bölge Alarmı: Grafiklerle Fiyat Tahmini!
Ripple (XRP) ve Bitcoin (BTC) Yorum! Alım Zamanı Mı?
Ripple (XRP) ve Bitcoin (BTC) Yorum! Alım Zamanı Mı?
Bitcoin ve Nasdaq, S&P 500 Karşılaştırması! Kripto Paralar Son Durum!
Bitcoin ve Nasdaq, S&P 500 Karşılaştırması! Kripto Paralar Son Durum!
Kristin Smith Açıkladı! Kripto Paraların Fiyatı Ne Zaman Yükselecek?
Kristin Smith Açıkladı! Kripto Paraların Fiyatı Ne Zaman Yükselecek?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Artık Herkes Bu Altcoinden Kazanabilecek! Müjdeyi Verdiler!
Rock’n’Verse Projesinden Çekildik!
NFT’lerin Gerçek Hayata Dokunuşu: 175.000 Dolara Satılan Gayrimenkul!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Sıcak Gelişme: 100 Milyon Dolarlık DeFi Hack Olayında Fail Belli Oldu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022