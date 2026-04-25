Dogecoin’de sert düşüş, fiyat 0,0979 dolara geriledi

Dogecoin, mem tabanlı yapısıyla kripto para dünyasında öne çıkan ve geniş bir çevrimiçi topluluğun desteğiyle bilinen bir altcoin. Şu sıralar piyasa hareketleri ve teknik analizler, DOGE’nin kısa vadede zorlu bir süreçten geçtiğini gösteriyor. Özellikle son 24 saat içinde yüzde 0,11 oranında değer kaybederek 0,0979 dolar seviyesine kadar çekilmiş durumda. Kripto para piyasasında dalgalı günler yaşanırken, DOGE fiyatının mevcut hareketi yatırımcıların yakın takibinde.

Satış baskısı ve teknik görünüm

Son günlerde Dogecoin’de gözle görülür bir satış baskısı oluştu. Fiyat 0,0979 dolara inerken, 0,0998 dolar bölgesi güçlü bir direnç noktası olarak öne çıktı. Kısa vadeli grafiklerde kırmızı mumlar baskın görünüyor ve önemli destek seviyeleri sırasıyla 0,0971 ve 0,0957 dolar olarak takip ediliyor. Bollinger Bantları’ndaki genişleme, volatilitede artışa işaret ediyor; bu da fiyat hareketlerinin önümüzdeki süreçte daha oynak olabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), 56 seviyesinde ve nötr bölgede hareket ediyor. Ancak göstergedeki yön aşağıya dönmüş durumda ve bu, kısa vadede ayıların önde olduğu anlamına geliyor.

“Dogecoin, son 24 saatte satış yönlü hareketlerle dikkat çekerken, direnç seviyeleri aşılamıyor ve fiyat destek noktalarına doğru çekiliyor. Yükselişin devamı için ise direnç bölgelerinin aşılması gerekecek.”

Fiyat tahminleri ve yıl bazında beklentiler

CryptoAppsy verilerine göre Dogecoin’in mevcut fiyatı 0,0979 dolar civarında seyrediyor. Fiyat tahminlerine bakıldığında, 2026 yılı için DOGE’nin ortalama 0,135119 dolardan işlem görmesi bekleniyor. Analistlerin öngörülerine göre yıl içinde minimum 0,0719 dolar, maksimum ise 0,162142 dolar seviyelerine ulaşabilir.

Orta ve uzun vadede tahminler de DOGE’de yukarı yönlü potansiyelin olduğu görüşünü öne çıkarıyor. 2028’e gelindiğinde 0,3423 dolar, 2032’ye kadar ise 0,702617 dolar zirvesi tahminler arasında. Dolaşımdaki arzın artmasına ve sınırsız tedarik tartışmalarına rağmen, geniş topluluk desteği ve sosyal medya etkisiyle Dogecoin’in değerinin uzun vadede artabileceği düşünülüyor.

Kısa ve uzun vadede riskler ve olasılıklar

Kısa vadede, piyasadaki belirsizlik ve satıcıların ağırlığı fiyat üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırıyor. Son teknik indikatörler, özellikle 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarda karışık sinyaller sunuyor. Hızlı tepkiler ve sosyal medya etkisi, DOGE’ye dair öngörülerde göz önünde bulundurulan önemli faktörler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, yine de güçlü kullanıcı tabanı ve benimsenme oranı uzun vadede DOGE’nin fiyatında artış ihtimalini gündemde tutuyor. Ancak, kripto piyasasının genel volatilitesine ek olarak Dogecoin’in sınırsız arzı, yatırımcıların temkinli olmasını gerektiriyor. Analistler, 2029 ve 2030 yıllarında fiyatların 0,432379 ve 0,522459 dolar seviyelerine yaklaşabileceğine işaret ediyor.

DOGE’nin 1 dolara ulaşması beklentisi ise topluluktan bağımsız, piyasa genelindeki olumlu havaya bağlı. Analizler, bu seviyeye ulaşmanın 2032’den önce olası olmadığını belirtiyor. 10 dolar gibi iddialı hedeflerin ise yakın gelecekte gerçekçi olmadığı öne sürülüyor.

Sert dalgalanmalar yaşayan fiyat grafiğine rağmen DOGE’nin tahmin edilen ortalama fiyatları önümüzdeki yıllarda kademeli olarak artış gösterebilir; ancak yatırımcıların piyasa koşullarını ve volatiliteyi dikkatle takip etmesi gerekiyor.

DOGE tarihi incelendiğinde, 2013’te ilk işlem günlerinde 0,0004 dolardan başlayan serüvenin, özellikle 2021’de 0,7376 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştığı görülüyor. Takip eden yıllarda ise keskin iniş ve çıkışlarla bugünkü seviyelere doğru gevşeme yaşandı.

En güncel rakamlara göre Dogecoin’in piyasa değeri 16,61 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise 1,22 milyar dolar. Dolaşımdaki toplam DOGE adedi ise yaklaşık 169,68 milyar. Uzmanlar, özellikle stabil olmayan piyasa koşullarında Dogecoin için portföy çeşitliliği ve kişisel araştırmanın kritik olduğuna vurgu yapıyor.