Solana’da 86 dolar sınırında kritik sıkışma, sert hareket kapıda

Solana son günlerde daralan fiyat aralığında sıkışırken, piyasada büyük bir hareketin yaklaşmakta olabileceğine dair beklenti güç kazandı. Kısa vadede yukarı yönlü sinyaller gelmesine rağmen, genel piyasa görünümündeki zayıflık baskısını hissettirmeye devam ediyor. 86 dolar civarında seyreden fiyatlar, yatırımcıları sabırlı olmaya yönlendiriyor; önümüzdeki birkaç gün Solana’da yeni bir dönemi başlatabilir.

Bollinger bandında sıkışma ve olası yön

Analist Ali Martinez, Solana’nın üç günlük grafiklerinde dikkat çeken bir gelişmeye işaret etti. Bollinger Bantları’nın giderek daralması, volatilitenin azaldığını ve fiyatın belirgin bir sıkışma aralığına girdiğini gösteriyor. Şu anda 77 dolar ile 94 dolar arasında oluşan bu konsolidasyon evresi, fiyatın enerji topladığı kritik bir alan haline geldi.

Martinez’in değerlendirmesine göre, bu tür sıkışma dönemleri genellikle hızlı ve yönlü fiyat hareketlerinden önce ortaya çıkıyor. Ancak, bu bantlar arasında işlem yapmak için erken davrananların hem alış hem satış tarafında kayıplar yaşayabileceğine dikkat çekiliyor.

Bantların dışında net bir üç günlük kapanış gelmeden işlem yapanlar dalgalı piyasa koşullarında zorlanabilir, bu nedenle yatırımcılar ağırlıklı olarak net kırılım sinyallerini izlemeli.

Yani ana beklenti, bant dışında oluşacak bir kapanışın ardından volatilitede belirgin bir artış yaşanacağı yönünde birleşiyor. Şu aşamada yatırımcılar, tahmin yürütmektense net bir teyit arıyor.

Kısa vadede fiyat pozitif sinyaller veriyor

BitGuru, kısa vadede fiyat yapısındaki olumlu değişime vurgu yapıyor. Son olarak Solana, 82–84 dolar bölgesinin üzerine çıkmayı başardı ve böylece alıcıların eli güçlendi. Bu hareket, fiyatı 90 dolar direncine doğru taşıyan yeni bir zirve oluşturdu.

Ayrıca, mevcut geri çekilmenin 85 dolar civarında duraklaması pozitif bir işaret olarak değerlendiriliyor. Çünkü daha önce direnç olan bu seviye artık güçlü bir destek konumunda. Fiyat bu seviyenin üzerinde tutunursa, yükseliş ivmesi korunabilir ve 90 doların bir kez daha test edilmesi beklenebilir.

Ancak 85 doların kaybedilmesiyle birlikte, fiyatın yeniden 82 dolara gerileyebileceği belirtiliyor. Bu nedenle kısa vadeli yönün belirlenmesinde bu bölge kilit rol oynuyor.

Genel trend hâlâ baskı altında

Kripto piyasası analistlerinden Cryptorand ise, Solana’nın uzun vadeli düşen direnç hattının altında seyretmeye devam ettiğini hatırlatıyor. Bu trend çizgisi, fiyatta her yukarı yönlü denemeyi baskılamayı sürdürüyor.

90–100 dolar aralığı önemli bir direnç kümesi oluşturuyor. Fiyatın bu bölgenin üzerine kalıcı şekilde çıkması piyasada algıyı tersine çevirebileceği gibi, kısa vadeli düşüş eğilimini de geçersiz kılabilir. Böyle bir senaryoda 120 dolar seviyesi hedef haline gelebilir.

Diğer taraftan, 75 dolar altına yaşanacak bir gerileme ise satış baskısını artırarak fiyatı 65 dolara yaklaştırabilir.

Son verilere göre Solana, 86.56 dolardan işlem görüyor ve yüksek işlem hacmiyle destek buluyor. Şimdi gözler, fiyat sıkışmasının hangi yönde kırılacağına çevrilmiş durumda. Bu kırılımın yeni ana trendi belirlemesi bekleniyor.