SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsalara 184 milyar token hareketi fiyatı baskıladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu’da 184 milyar token tek seferde borsalara taşındı.
  • Kurumsal yatırımcıların hareketi piyasada ani bir fiyat değişimi riskini artırıyor.
  • 📊 Şu anda $SHIB fiyatı 0.000006206 civarında ve teknik göstergeler kritik dirençleri işaret ediyor.
  • 📌 En önemli nokta: Büyük işlem akışı her an fiyatı yeni bir trende yönlendirebilir.
COINTURK
COINTURK

Shiba Inu’da son günlerde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Piyasa analistleri ve kripto para yatırımcıları, dikkatlerini yeniden bu popüler meme token’e çevirdi. Yaklaşık 184 milyar SHIB token’ın kısa süre içinde kripto para borsalarına aktarılması, dikkat çeken bir dalgalanmaya neden oldu. Bu hacim, piyasadaki iyimserlik ya da yön değişikliğine işaret eden önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Borsalara yüklü SHIB girişi: Ne anlama geliyor?

Kripto veri platformu CryptoQuant’ın açıkladığı verilere göre, spot borsa girişleri ve bu girişlerin 7 günlük ortalaması yükseldi. Bu dönemde borsalardaki SHIB rezervlerinde de belirgin bir artış kaydedildi. Yani, artık daha fazla SHIB token’ı işlem görmeye hazır şekilde platformlarda tutuluyor. Net akışlar ise pozitif seyrediyor; borsalara giren token miktarı çıkan miktarı aşıyor. Bu dinamik, doğrudan tedariki artırıyor ve belirleyici direnç noktalarında baskı oluşturuyor.

Borsalara bu kadar yüksek miktarda token girişinin genellikle üç nedeni olabiliyor: Yatırımcılar kar almak için hazırlık yapmış olabilir, büyük dalgalanmaya karşı pozisyonlarını korumak istiyor olabilirler veya yeni, aktif hamleler planlıyorlar. Sebebin hangisi olduğu tam anlamıyla netleşmese de piyasadaki pozisyonlanmanın değiştiğine işaret ettiği kesin.

Büyük yatırımcılar ve teknik göstergeler öne çıkıyor

Borsalarda yaşanan bu yüksek işlem hacmi, özellikle yüklü işlemlerin artışıyla birleşince daha da dikkat çekici hale geliyor. Bu hareketlerin çoğu bireysel yatırımcılardan değil, büyük fonlardan ya da ciddi varlık sahiplerinden geliyor. Bu tür yatırımcıların piyasadaki davranışları genellikle fiyat üzerinde ani ve sert hareketleri tetikleyebiliyor.

Hangi yönde hareket edileceğine dair hâlâ net bir kanaat oluşmadı. Ellerinde yüklü miktarda SHIB olanların satışa geçmesi satış baskısı yaratacakken, eğer yeni bir yukarı yönlü hamle hazırlığı içindelerse hızlı bir yükselişin önü açılabilir. Ancak zincir üstü verilere bakıldığında şu aşamada belirgin bir yön tayini yapılamıyor.

Piyasada durağanlığın azaldığı görülüyor. Büyük yatırımcılar nadiren bu kadar fazla varlığı harekete geçiriyor; bu yüzden özellikle kısa vadeli yatırımcıların büyük işlemleri ve zincir üstü verileri yakından takip etmelerinde fayda var.

Teknik tablodaki sinyaller ve güncel fiyat

Uzun vadeli hareketli ortalamalardaki düşüş baskısına rağmen, SHIB fiyat grafiğinde zayıf da olsa toparlanma sinyalleri dikkat çekiyor. Token’da uzun süredir devam eden düşüş eğrisi sonrası hafif bir yükselen kanal oluştu. Bu, kırılgan olsa da olumlu bir teknik gelişme olarak yorumlanıyor.

Ancak 100 ve 200 günlük üssel hareketli ortalamalar hâlâ aşağı yönlü. Bu göstergeler, fiyat için dinamik birer direnç görevi görüyor. Güçlü hacim desteği olmadan bu seviyelerin aşılması zor. Özellikle net bir kırılım, teknik açıdan önemli bir değişiklik anlamına gelecek ve yeni alıcıların ilgisini çekebilir.

Son verilere göre Shiba Inu fiyatı yaklaşık 0.000006206 seviyesinde seyrediyor; son 24 saatte ise yüzde 0,2 geriledi. CryptoAppsy verilerine göre bu düşüş, kısa vadeli yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
