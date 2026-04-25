Ethereum’da $2.300 kritik eşiği: Sert kırılım sinyali yaklaştı

Ethereum, kısa vadede yatırımcıların yakından takip ettiği önemli bir fiyat aralığında işlem görüyor. Analistlere göre, fiyatın $2.300 seviyesinde tutunması ya da bu noktanın üzerinde güçlü bir atak yapması, daha derin kayıpların önüne geçilmesinde belirleyici olabilir. Son grafikler, özellikle kısa dönemli yön arayışının bu eşikte şekillendiğini gösteriyor.

Kısa vadede risk ve fırsat dengesinde kritik eşik

4 saatlik grafikte Ethereum, $2.312’ye yakın seyrediyor. Analist The Penguin’in yayımladığı teknik analize göre fiyat, hâlâ genişleyen bir diyagonal yapı içerisinde hareket ediyor. Bu formasyon, eğer Ethereum son zirvenin üstüne tırmanabilirse yükselişin önünü açabilecek bir senaryo sunuyor. Ancak yükselişin onaylanabilmesi için fiyatın, önceki dalga tepesini net biçimde aşması şart.

Bu yükseliş gerçekleşirse, Ethereum’da $2.520 ile $2.600 bandına doğru yeni bir ivme gelebilir. Fakat tersine, $2.177 seviyesinin altında net bir kapanış, mevcut olumlu beklentileri zayıflatabilir. Burada boğa senaryosu geçersiz hâle gelirken, daha derin bir düzeltme süreci gündeme gelebilir.

Aşağı yönlü hareketlerde ise $2.160 ile $2.200 arası ilk çekilme bölgesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca Fibonacci destek noktaları sırasıyla $2.040, $2.020 ve $1.920 civarında bulunuyor. Bu alanlar, olası satış baskısının yoğunlaşabileceği kritik bölgeler olarak not edildi.

Orta vadede direnç ve destek noktaları netleşiyor

2 günlük grafikte ise Ethereum, $2.308 civarında işlem görüyor. Burada $2.300 bandını korumakta zorlanan fiyat hareketi, yatırımcılar açısından kısa vadede belirleyici bir kararsızlık gösteriyor.

Yukarı yönlü bir hareket gerçekleşirse, ilk önemli direnç $2.400 civarında karşımıza çıkıyor. Bu bariyerin güçlü biçimde kırılması hâlinde, analist Ted Pillows’un değerlendirmesine göre $2.620’ye kadar yeni bir yükselişin önü açılabilir. Daha yukarıda ise $2.750 ile $2.800 aralığı, gelecek dalga için potansiyel hedef olarak görülüyor.

Fiyatın $2.300 bölgesini koruyamaması durumunda, sıradaki destek seviyesi $2.150 ile $2.200 bandında yer alıyor. Bu hareket, analizde öngörülen düzeltme senaryosuyla uyumlu bir geri çekilmeye yol açabilir.

Daha ciddi bir düşüş hâlinde ise, $1.790 yakınındaki destek ile birlikte, ana destek noktası olarak $1.694 seviyesi dikkat çekiyor. Şu an itibarıyla Ethereum fiyatı, dirençte baskı görmeye devam ediyor ve spot piyasadaki zayıf talep, olası bir geri çekilme riskini canlı tutuyor.