BITCOIN (BTC)

Bitcoin 80.000 dolar eşiğinde kritik kırılım sinyali verdi

  • 🚨 Bitcoin 80.000 dolar sınırında kritik bir dirençle karşı karşıya.
  • Teknik analizde bull flag ve kanal kırılımı yükseliş işareti veriyor.
  • Boğaların desteği 77.500 dolarda tutması, yükselebilecek fiyat hareketinin anahtarı.
  • 🔥 Ancak en önemli nokta, $BTC ’de yeni bir ralli için dirençlerin kırılması şart.
Bitcoin son saatlerde önemli direnç seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Fiyatın bir süredir yukarı yönlü hareket ettikten sonra yatay bir görüntüye geçmesi, ileride yönün belirginleşeceği kritik bir aşamaya işaret ediyor. Analistlere göre fiyatın mevcut seviyelerde kalması halinde yukarı yönlü bir hareketin önü açılabilir.

Bull flag formasyonu dikkat çekiyor
Yükselen kanal kırılımı ve önemli destekler

Bull flag formasyonu dikkat çekiyor

Kripto para piyasasında sıkça takip edilen teknik göstergelerden biri olan “bull flag” yani yükseliş bayrağı formasyonu, son saatlik grafiklerde öne çıkıyor. Grafiklerde Bitcoin’in 77.800 dolar seviyesine yakın işlem gördüğü, fiyatın bu alanda kısa süreli bir sıkışma yaşadığı gözlemleniyor. Bu sıkışma, genellikle sert fiyat hareketlerinin öncesinde görülüyor.

Yükseliş bayrağı formasyonu, güçlü bir atağın ardından fiyatın direnç altında kısa süreli konsolide olmasıyla oluşuyor. Şu anda Bitcoin 77.500 dolar civarındaki desteği koruması ile dikkat çekerken, grafikteki düşen direnç hattı henüz geçilmiş değil. Eğer fiyat, bu direnç alanını yukarı kırabilirse 79.500 ile 80.000 dolar arasındaki hedefe yaklaşabilir. Bu seviye, teknik analiz bazında da yeni bir ivmenin işaretçisi olabilir.

Ancak fiyatın mevcut destek noktasının altına inmesi, kısa vadeli pozitif görünümü zayıflatabilir. 77.500 doların altına sarkılması halinde bayrak yapısının geçerliliği azalacak ve bir süre daha yatay ya da aşağı yönlü dalgalanma izlenebilecek.

Yükselen kanal kırılımı ve önemli destekler

Bir diğer teknik analiz, Bitcoin’in son günlerde yükselen kanalın üzerine çıkarak yeni bir kırılım yaşadığına işaret ediyor. Kanalın üst çizgisinin üstüne yerleşmiş olması, boğaların hâlâ kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor. Bu düzeyde fiyatın kalıcı olup olamayacağı, yeni bir ralliye kapı aralayabilir.

Ek olarak, son günlerde 50 günlük hareketli ortalamanın fiyatın altında konumlanması da trendin gücüne işaret ediyor. Özellikle kanalın alt bandı ve destek bölgesi fiyatı yukarıda tutmaya yardımcı oluyor. Fiyatın bu önemli desteklerin üzerinde kalması durumunda, 80.000 dolar ve üzeri seviyeler yeniden hedef haline gelebilir.

Likidite haritası da 80.000 dolar bandında yoğun hareketlilik gösteriyor. Böyle alanlar, genellikle fiyatın yoğun alım-satım emirlerine çekilmesiyle sert hareketlerin yaşanmasına neden olabiliyor.

Fiyattaki her direnç kırılımı, alışların hızlanmasını tetikleyebilir; ancak başarısız bir retest ise, boğaların momentum kaybetmesine ve fiyatın yeniden aşağı yönlü hareket etmesine yol açabilir.

Başarısız bir kanal testi ve fiyatın desteklerin altına sarkması, son dönemdeki yükseliş senaryosunu geçici olarak rafa kaldırabilir. Ancak şu aşamada grafiklerin verdiği sinyaller yukarı yönlü beklentileri hâlâ gündemde tutuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

