Shiba Inu’da borsalardaki rezerv 61,8 trilyona çıktı, fiyat dalgalı seyrediyor

Shiba Inu’nun piyasadaki yapısı son dönemde yatırımcıların farklı beklentileriyle geriliyor. Talep ve arz tarafında yaşanan zıt gelişmeler fiyat hareketlerini belirsizleştirirken, borsalardaki SHIB rezervlerinde gözlenen hızlı artış dikkat çekiyor. Buna karşın, kullanıcı sayısındaki büyüme ve büyük ETF’lere dahil edilmesi ilginin canlı kaldığını ortaya koyuyor. Kripto para piyasasında popülerlik kazanan Shiba Inu, 2020’de Ethereum tabanlı bir tokene dönüşerek kısa sürede geniş bir yatırımcı kitlesi topladı.

Borsa rezervlerinde hızlı artış ve satış baskısı

Kripto veri platformu CryptoQuant’ın aktardığına göre, Binance üzerinde tutulan Shiba Inu miktarı 61,8 trilyon adet seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, özellikle mart ayı ortasından itibaren hızlanırken, fiyatın ise dalgalı seyrini sürdürdüğü görüldü. Blockchain analizinde çizgilere bakıldığında, borsalardaki rezervin artışı dikkat çekerken, fiyat istikrarlı bir yön tutturamıyor.

Genellikle borsaya taşınan token miktarındaki artış, satış ihtimalini güçlendiriyor. Yatırımcılar, cüzdanlarından borsalara SHIB taşıdıklarında, satış ya da kâr alma hazırlığında oldukları düşünülüyor. Rezervlerin artması ise yükselişleri sınırlayabilecek bir satış baskısı oluşturuyor.

Ancak buna zıt bazı göstergeler de var. Son raporlarda yaklaşık 86 milyar SHIB’in borsalardan çekildiği görülüyor. Bu da bir bölüm yatırımcının hala birikim yaptığına ve kısa vadeli işlemler yerine uzun vadeli elde tutmayı tercih ettiğine işaret ediyor.

Böylesine karışık bir tablo, piyasada yön bulmayı zorlaştırıyor. Alıcılarla satıcıların dengede olması, fiyat için net bir sinyal çıkmasını engelliyor.

Cüzdan sahibi artışı ve ETF adımı talebi güçlendiriyor

Blok zinciri izleme platformu Etherscan’ın güncel verilerine bakıldığında, 19-22 Nisan arasındaki sadece üç günde 10 binden fazla yeni cüzdanın SHIB tuttuğu görülüyor. Analistler buna özellikle bireysel yatırımcının ilgisinin tekrar yükselmesini sebep gösterdi. Cüzdan adresindeki artış, genellikle ekosistemin benimsenmesi açısından olumlu olarak değerlendiriliyor.

Aynı haftada SHIB, %7’nin üzerinde bir prim gerçekleştirdi. Bu verilere dayanarak, baskın satış olasılığına rağmen talebin gücünü koruduğu yorumları öne çıkıyor. Ekosistemde yaşanan gelişmelere yatırımcıların hızlıca reaksiyon vermesi de bu tabloyu destekliyor.

İlgi çeken bir diğer hamle ise, SHIB’in KrakenShares Coinbase 50 Index ETF fonuna dahil edilmesi oldu. Uzmanlar, bu ismin yatırım fonu endeksine girmesiyle birlikte SHIB’in kurumsal yatırımcılara daha fazla açıldığını belirtiyor. Fon ve varlık yöneticilerinin erişiminin kolaylaşması, SHIB’in finansal piyasalardaki yerini güçlendiriyor.

Böylesi bir adım, SHIB’in sıradan bir internet mem’inden finansal ekosistemde daha ciddi bir varlık hâline evrilmesine katkı sağladı. Zamanla bu kırılmanın yeni sermaye girişlerine yol açabileceği belirtiliyor.

Sonuç olarak, analistlere göre SHIB piyasası ikiye bölünmüş görünüyor. Kimi yatırımcılar satışa hazırlanırken, bazıları biriktirmeye devam ediyor. Bu denge ise fiyatı dalgalı bırakıyor ve net bir yön oluşmasını engelliyor.

“Analistler, borsadan cüzdanlara ve yeniden borsalara taşınan SHIB miktarının piyasa üzerinde çelişkili bir baskı yarattığını ama toplulukta ciddi bir bölünme yaşandığını aktarıyor. Alıcı ve satıcı dengesinin bozulmaması nedeniyle kısa vadede fiyat hareketinin yön bulamayacağını düşünüyorlar.”

An itibarıyla SHIB kripto parasının fiyatı 0,000006241 dolar seviyesinde ve son 24 saatte yüzde 1,39 yükseliş gösterdi. CryptoAppsy verilerine göre, SHIB için bu güncel fiyat hareketi yatırımcıların temkinli olduğunu ortaya koyuyor.