XRP’de 1,50 dolar direnci aşılamadı, gözler kritik çıkışta

XRP, kripto para piyasasında teknik gösterge analizlerinin işaret ettiği önemli bir noktada bulunuyor. Son dönemde fiyat hareketleri dar bir bantta sıkışırken, piyasada öne çıkan analistlerden CryptoCeek; hem üstel hem de basit hareketli ortalamaların desteğiyle XRP’nin tabanını koruduğunu ve bu göstergelerin güçlü bir zemini işaret ettiğini belirtiyor.

Fiyat konsolidasyonunda sıkışma devam ediyor

XRP, şu sıralar 1,44 dolar seviyesinde işlem görüyor. CryptoAppsy verilerine göre, bu fiyat hareketi piyasada net bir yön oluşmadığını gözler önüne seriyor. Güncel fiyat, kısıtlı bir aralıkta seyrederken, yatırımcılar bir kırılma için pozisyonunu koruyor. Kripto para birimi, bir süredir ağırlıklı olarak belirgin bir fiyat kanalı içinde yukarı ve aşağı yönlü hareket etmekle yetiniyor; bu durum yatırımcılar tarafından çoğu zaman piyasa gürültüsü olarak görülüyor.

Piyasada odak noktası, 1,50 dolardaki aşağı yönlü direnç hattı olarak öne çıkıyor. Bu seviye son dönemde XRP fiyatındaki yükseliş denemelerini defalarca sınırlandırdı. Analistler, bu direnç net şekilde aşılabilirse piyasa havasının kısa sürede olumluya dönebileceğini ve daha güçlü bir yukarı ivme yakalanabileceğini vurguluyor.

Kritik fiyat kanalı ve psikolojik eşik

CryptoCeek, XRP’nin son haftalarda belirlenmiş bir fiyat kanalı içerisinde hareket ettiğine dikkat çekiyor. Kripto para, bu kanal içinde desteğe temas edip dirençten geri dönerek net bir trend oluşturamadan sıkışmayı sürdürüyor. Fakat, fiyatın bu düzene tekrar tekrar dönmesi, olası bir çıkış hareketi için baskının artmasına yol açıyor.

Eğer XRP, mevcut kanal üzerinde kalıcı bir kırılma gösterirse, momentumdaki değişimle birlikte 2 dolar seviyesine doğru bir hareket tetiklenebilir. 2 dolar, hem psikolojik olarak hem de teknik anlamda önemli bir eşik olarak görülüyor; bu seviyede ilginin artması ve alım tarafında daha yüksek bir hareket başlaması bekleniyor.

Analistlere göre, “XRP’de fiyat hareketlerinin bu kadar dar bir aralığa hapsolmuş olması piyasada birikmiş pozisyonların ve bekleyen emirlerin yoğunlaşmasına yol açtı. Kanal dışına çıkılacak olursa, işlem hacminin hızlı bir şekilde artması ve trendin netleşmesi muhtemel.”

Boğa bayrağı sinyalleri ve olası senaryolar

Fiyat hareketi dirençten yeniden reddedilirse, XRP’nin mevcut konsolidasyon süreci devam edecek ve alıcılarla satıcılar arasındaki güç mücadelesi uzayacak. Bu durum, bir süre daha belirgin bir trend oluşturmadan, fiyatın dar bir bantta dalgalanmasını beraberinde getirecek.

Diğer taraftan, grafiklerde gelişmekte olan ve genellikle yükselişin devam ettiğine işaret eden “boğa bayrağı” formasyonu dikkat çekiyor. Bu yapı, piyasada yaşanan duraksamanın geri çekilme olarak değil, yeni bir yukarı yönlü hareketin hazırlığı olarak da yorumlanabileceğine işaret ediyor. Alım tarafında hacmin artması ve fiyatın kanalın üzerinde kalıcı bir sıçrama göstermesi halinde, konsolidasyonun yeni bir yükseliş fazına dönüşmesi söz konusu olabilir.

Şu an için göstergeler, teknik olarak yükseliş olasılığının ağır bastığını ancak kesinleşmiş bir çıkış yaşanmadan beklentilerin tek başına alımı ayakta tutmakta yetersiz kalabileceğini işaret ediyor. Sonuç olarak, XRP’nin yönü için gözler; belirlenen direnç seviyesindeki reaksiyona çevrilmiş durumda. Burada yaşanacak belirleyici bir hareket, önümüzdeki haftalar için kripto paranın trendini belirleyebilir.