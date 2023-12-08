Altcoin Kralı Ethereum’da Neler Bekleniyor? Detaylı Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 2350 dolar seviyesinden işlem gören Ethereum için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Ethereum Grafik Analizi

Günlük Ethereum grafik analizinde Temmuz 2022’den beri devam eden süreçte yükselen kanal formasyonu çalışmaya devam ediyor. Ekim’in ikinci haftasında destek çizgisine temas eden Ethereum fiyatı neredeyse iki aylık bir yükseliş ivmesi ile direnç çizgisine gün geçtikçe yaklaşıyor.

Günlük Ethereum grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2214 / 2161 ve 2088 dolar seviyeleridir. Özellikle son düzeltme hareketlerinde büyük bir rol oynayan 2214 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatının EMA 7 (mavi çizgi) seviyesinin altında kalmasına ve kısa vadede satış baskısı ile karşılaşmasına neden olabilir.

Ethereum grafiğinde dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 2381 / 2442 ve 2514 dolar seviyeleridir. Özellikle son iki gündür fiyat yükselişinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 2381 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatının ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.

Ethereum Haftalık Grafik Analizi

Ethereum haftalık grafikte dikkat çeken en önemli formasyon yapısı ters üçgen formasyonu oluyor. Bu formasyon yapısı özellikle geleneksel piyasalarda düşüş ihtimalinin daha baskın olmasına neden olurken Ethereum grafiğinde son bar yükselişi ile birlikte direnç kırılımı gerçekleşti. Hafta kapanışının direnç çizgisi üzerinde kapanış gerçekleştirmesi Ethereum fiyatının önemli bir ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Ethereum haftalık grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 2053 / 1913 ve 1782 dolar seviyesidir. Özellikle 2053 dolar seviyesini altında haftalık bar kapanışının gerçekleşmesi Ethereum fiyatının önemli bir satış baskısı ile karşılaşmasına neden olacaktır.

Ethereum haftalık grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 2394 / 2719 ve 3024 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş ivmesinde karşımıza çıkan ve daha önce Temmuz 2022’de çalışan 2394 dolar seviyesinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleşmesi Ethereum ivmesini hızlanmasına neden olacaktır.