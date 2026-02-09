Ethereum (ETH)

ETH, DOGE ve ZEC Tarafında Yüklü Likidasyon Riski: Fiyatlarda Yükseliş Sinyalleri

Özet

  • Ethereum, Dogecoin ve Zcash’te kısa pozisyonlarda yüklü likidasyon riski öne çıkıyor.
  • Teknik göstergeler ve piyasa arzındaki gelişmeler, bu kripto varlıklarda hızlı toparlanma ihtimalini güçlendiriyor.
  • Genel altcoin piyasası, satış sonrası toparlanma sürecine girerken yatırımcılar temkinli hareket ediyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para piyasasında üç hafta üst üste yaşanan sert düşüşlerin ardından, alım tarafında yeniden hareketlilik dikkat çekiyor. Fakat, bu toparlanma sinyalleri yatırımcıların temkinli yaklaşımını tamamen ortadan kaldırmış görünmüyor. Özellikle Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) ve Zcash (ZEC) için öne çıkan veriler, bu hafta yüksek tutarlı likidasyon risklerine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Ethereum’da Azalan Arz ve Kısa Pozisyonlarda Artan Baskı
2 Dogecoin’de Teknik Sinyaller ve Yatırımcı Beklentileri
3 Zcash’te Geliştirici Krizi ve Pozitif Sinyaller

Ethereum’da Azalan Arz ve Kısa Pozisyonlarda Artan Baskı

Ethereum, blokzincir sektöründe önde gelen akıllı sözleşme platformlarından biri olma özelliği taşıyor ve geniş ekosistemiyle birlikte kripto pazarında önemli ağırlığa sahip. Son verilere göre, son yedi günlük likidasyon haritasında ETH tarafında kısa pozisyonlardan kaynaklanan olası likidasyon miktarı, uzun pozisyonlardan daha fazla olarak öne çıkıyor. ETH fiyatı, ocak ayı ortasından bu yana yaklaşık yüzde 40 geriledi.

Bununla birlikte, kripto para borsalarındaki ETH bakiyesi 2024 yılı içinde en düşük seviyesine, yaklaşık 16 milyon ETH’ye gerilemiş durumda. Son yaşanan satış dalgası, borsalardan ciddi miktarda çıkışa yol açarak piyasadaki arzı daha da sınırladı. Ayrıca 4 milyonun üzerinde ETH şu anda stake kuyruğunda tutuluyor; bu da piyasadaki kullanılabilir arzı daha da azaltmakta. Piyasa koşulları bu şekilde devam ederse ve ETH fiyatı bu hafta 2.370 dolara ulaşırsa, kısa pozisyondaki yatırımcılar için toplamda 3 milyar dolarlık bir likidasyon riski oluşacağı öngörülüyor.

Dogecoin’de Teknik Sinyaller ve Yatırımcı Beklentileri

Dogecoin, başlangıçta bir internet esprisi olarak geliştirilen ve zamanla yaygın bir topluluğa kavuşan bir kripto para birimi olarak biliniyor. Son dönemde DOGE fiyatı 2024’ün en düşük seviyesi olan 0,10 doların altına geriledi. Analizler, fiyatların yeniden yükselmesi halinde kısa pozisyonlarda 98 milyon dolara kadar potansiyel likidasyon riski oluşabileceğini gösteriyor.

Trader Tardigrade tarafından yapılan teknik değerlendirmede, kısa vadeli grafikte boğa bayrağı formasyonunun takip edildiği ve bu hafta DOGE’un 0,12 dolar seviyesine yaklaşabileceği belirtildi.

Uzun vadeli görünümde ise başka bir analist, üst üste gelen yüksek dip ve tepe formasyonlarına dikkat çekerek, piyasa yapısının güçlü sayılabileceğini aktarıyor.

Javon Marks, “Dogecoin’in güçlü trendini sürdürmesi halinde, fiyatın mevcut zirve seviyesinin oldukça üzerine çıkabileceği” yönünde değerlendirmede bulunuyor.

Ayrıca, şubat başında önde gelen girişimcilere yönelik yapılan bir sosyal medya etkileşiminde, popüler girişimci Elon Musk’ın Dogecoin’e dair verdiği yanıt, toplulukta yeni bir hareketlilik potansiyeli doğurdu.

Zcash’te Geliştirici Krizi ve Pozitif Sinyaller

Zcash, mahremiyet odaklı işlemler sunan ve blokzincir ekosisteminde gizlilik teknolojisiyle öne çıkan bir kripto para olarak biliniyor. 8 Ocak’tan itibaren yüzde 50’yi bulan fiyat kaybında, projenin ana geliştiricisi olan Electric Coin Company ekibinin topluca ayrılacağının açıklanmasının etkili olduğu görülüyor. Olumsuz piyasa havası da bu düşüşü destekledi.

Ancak son haftada, kripto ekosisteminin önemli isimlerinden Vitalik Buterin’in, Zcash için çalışan bir geliştirme grubuna yaptığı bağış ve mahremiyet teknolojilerinin vurgulanması olumlu değerlendirilmekte. Bağımsız platform verilerine göre, Zcash ağındaki korumalı havuzda 5 milyonun üzerinde ZEC tutulmaya devam ediyor. Gelişmeler yatırımcı güveninin bir miktar sürdüğünü ortaya koyuyor.

Genel olarak, altcoin piyasasında yaşanan son sert satışların ardından kademeli bir toparlanma eğilimi göze çarpıyor. Analizler, piyasa değerinin tekrar 2,8 trilyon doların üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

Bu iyileşme süreci ve bazı varlıklara özel gelişmeler, kısa pozisyondaki yatırımcılar üzerinde baskının artmasına ve büyük likidasyon dalgalarının tetiklenmesine neden olabileceği yönünde değerlendiriliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum’da Büyük Hesaplaşma: 1.800 Doların Altı Uçurum mu?

Ethereum Grafiğinde Kırılma Noktası: Düşüş Devam Edecek Mi?

Trend Research ve BitMine, Ethereum’daki Sert Düşüşün Ardından Kripto Varlıklarını Azaltıyor

Vitalik Buterin’den Sert Çıkış: “Ethereum Kopyalarla Tıkanıyor”

ETH’de Büyük Satış, Büyük Soru: Ethereum’un Geleceği Tehlikede mi?

Ethereum Yatırımcılarını Bekleyen Yeni Senaryo: Daha Dip Görülmedi mi?

Bitcoin 76.400 Dolara Düştü “Artık Pes Ettiler”, ETH 1.800 Dolara İnebilir

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Satoshi’nin Cüzdanına Gizemli Bitcoin Transferi!
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Satoshi’nin Cüzdanına Gizemli Bitcoin Transferi!
BITCOIN Haberleri
Chiliz, 2026 Dünya Kupası Öncesi Fan Token Yol Haritasını Açıkladı
CHILIZ (CHZ)
Piyasa Volatil İlerliyor: Popüler Altcoin’de Sinyaller Düşüş Diyor!
Solana (SOL)
Ethereum’da Büyük Hesaplaşma: 1.800 Doların Altı Uçurum mu?
Ethereum (ETH)
Bernstein Analistleri: “Bitcoin’deki Düşüş Tarihin En Zayıf Ayı Piyasası”
BITCOIN (BTC)
Lost your password?