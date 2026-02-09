ETH, DOGE ve ZEC Tarafında Yüklü Likidasyon Riski: Fiyatlarda Yükseliş Sinyalleri

Kripto para piyasasında üç hafta üst üste yaşanan sert düşüşlerin ardından, alım tarafında yeniden hareketlilik dikkat çekiyor. Fakat, bu toparlanma sinyalleri yatırımcıların temkinli yaklaşımını tamamen ortadan kaldırmış görünmüyor. Özellikle Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) ve Zcash (ZEC) için öne çıkan veriler, bu hafta yüksek tutarlı likidasyon risklerine işaret ediyor.

Ethereum’da Azalan Arz ve Kısa Pozisyonlarda Artan Baskı

Ethereum, blokzincir sektöründe önde gelen akıllı sözleşme platformlarından biri olma özelliği taşıyor ve geniş ekosistemiyle birlikte kripto pazarında önemli ağırlığa sahip. Son verilere göre, son yedi günlük likidasyon haritasında ETH tarafında kısa pozisyonlardan kaynaklanan olası likidasyon miktarı, uzun pozisyonlardan daha fazla olarak öne çıkıyor. ETH fiyatı, ocak ayı ortasından bu yana yaklaşık yüzde 40 geriledi.

Bununla birlikte, kripto para borsalarındaki ETH bakiyesi 2024 yılı içinde en düşük seviyesine, yaklaşık 16 milyon ETH’ye gerilemiş durumda. Son yaşanan satış dalgası, borsalardan ciddi miktarda çıkışa yol açarak piyasadaki arzı daha da sınırladı. Ayrıca 4 milyonun üzerinde ETH şu anda stake kuyruğunda tutuluyor; bu da piyasadaki kullanılabilir arzı daha da azaltmakta. Piyasa koşulları bu şekilde devam ederse ve ETH fiyatı bu hafta 2.370 dolara ulaşırsa, kısa pozisyondaki yatırımcılar için toplamda 3 milyar dolarlık bir likidasyon riski oluşacağı öngörülüyor.

Dogecoin’de Teknik Sinyaller ve Yatırımcı Beklentileri

Dogecoin, başlangıçta bir internet esprisi olarak geliştirilen ve zamanla yaygın bir topluluğa kavuşan bir kripto para birimi olarak biliniyor. Son dönemde DOGE fiyatı 2024’ün en düşük seviyesi olan 0,10 doların altına geriledi. Analizler, fiyatların yeniden yükselmesi halinde kısa pozisyonlarda 98 milyon dolara kadar potansiyel likidasyon riski oluşabileceğini gösteriyor.

Trader Tardigrade tarafından yapılan teknik değerlendirmede, kısa vadeli grafikte boğa bayrağı formasyonunun takip edildiği ve bu hafta DOGE’un 0,12 dolar seviyesine yaklaşabileceği belirtildi.

Uzun vadeli görünümde ise başka bir analist, üst üste gelen yüksek dip ve tepe formasyonlarına dikkat çekerek, piyasa yapısının güçlü sayılabileceğini aktarıyor.

Javon Marks, “Dogecoin’in güçlü trendini sürdürmesi halinde, fiyatın mevcut zirve seviyesinin oldukça üzerine çıkabileceği” yönünde değerlendirmede bulunuyor.

Ayrıca, şubat başında önde gelen girişimcilere yönelik yapılan bir sosyal medya etkileşiminde, popüler girişimci Elon Musk’ın Dogecoin’e dair verdiği yanıt, toplulukta yeni bir hareketlilik potansiyeli doğurdu.

Zcash’te Geliştirici Krizi ve Pozitif Sinyaller

Zcash, mahremiyet odaklı işlemler sunan ve blokzincir ekosisteminde gizlilik teknolojisiyle öne çıkan bir kripto para olarak biliniyor. 8 Ocak’tan itibaren yüzde 50’yi bulan fiyat kaybında, projenin ana geliştiricisi olan Electric Coin Company ekibinin topluca ayrılacağının açıklanmasının etkili olduğu görülüyor. Olumsuz piyasa havası da bu düşüşü destekledi.

Ancak son haftada, kripto ekosisteminin önemli isimlerinden Vitalik Buterin’in, Zcash için çalışan bir geliştirme grubuna yaptığı bağış ve mahremiyet teknolojilerinin vurgulanması olumlu değerlendirilmekte. Bağımsız platform verilerine göre, Zcash ağındaki korumalı havuzda 5 milyonun üzerinde ZEC tutulmaya devam ediyor. Gelişmeler yatırımcı güveninin bir miktar sürdüğünü ortaya koyuyor.

Genel olarak, altcoin piyasasında yaşanan son sert satışların ardından kademeli bir toparlanma eğilimi göze çarpıyor. Analizler, piyasa değerinin tekrar 2,8 trilyon doların üzerine çıkabileceğine işaret ediyor.

Bu iyileşme süreci ve bazı varlıklara özel gelişmeler, kısa pozisyondaki yatırımcılar üzerinde baskının artmasına ve büyük likidasyon dalgalarının tetiklenmesine neden olabileceği yönünde değerlendiriliyor.