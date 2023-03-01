Layer 1 Blockchain geliştiricisi Conflux (CFX), DWF Labs'ten token satışı yoluyla 10 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Yatırım duyurusunun ardından Conflux'un yerel varlığı CFX büyük bir sıçrama yaparak yüzde 10'un üzerinde yükseldi.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Layer 1 Blockchain geliştiricisi Conflux (CFX), DWF Labs’ten token satışı yoluyla 10 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. Yatırım duyurusunun ardından Conflux’un yerel varlığı CFX büyük bir sıçrama yaparak yüzde 10’un üzerinde yükseldi.

10 Milyon Dolarlık Stratejik Yatırım

Layer 1 Blockchain geliştiricisi Conflux (CFX), kısa süre önce DWF Labs‘ten 10 milyon dolar yatırım aldığını duyurdu. DWF Labs’dan yapılan açıklamada, yatırımın Conflux’un teknolojisini genişletmesine ve kullanıcı tabanını büyütmesine yardımcı olacağı belirtildi. Conflux kurucu ortağı Fan Long yatırımı doğrulayarak “birkaç gün önce” anlaşmaya varıldığını söyledi.

Conflux’un kurucu ortağı Fan Long, 10 milyon dolar yatırımın DWF Labs’ın belirli bir süre içinde doğrusal olarak kilidi açılacak token satışı yoluyla yaptığını belirtti. Long, DWF Labs’ın CFX token’larını projenin ekibinden ve vakıf rezervinden satın aldığını, stratejik yatırımın Conflux’un ekosistemini oluşturmasına muazzam ölçüde yardımcı olacağını da ekledi.

Gücünü Çin’den Alıyor

Conflux, aynı zamanda Toronto Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri yardımcı doçent olan Long ve tek Çinli Turing Ödülü’nün sahibi olan ve Conflux’un baş bilim adamı olarak görev yapan Andrew Chi-Chih Yao tarafından geliştirildi. 2020’de yayına giren Conflux ağı son günlerde ülkenin ikinci en büyük kablosuz operatörü China Telecom ve Çin’in Instagram’ı olarak gösterilen Little Red Book ile ortaklıklar kurduğu haberleriyle gündeme gelmişti.

Long, Conflux’un Çin’deki mevzuata uygun tek gözetimsiz Blockchain olduğunu ve projenin çekirdek araştırma ve geliştirme ekibinin tamamen Çinli olduğunu söyledi. Long, “Diğer tüm halka açık Blockchain’lerin aksine, Çin hükümeti tarafından kısıtlayıcı bir şekilde yasaklanan ICO benzeri faaliyetleri asla yapmadık” dedi. 2021 yılında Şangay hükümetinin Conflux’a 5 milyon doların üzerinde bir hibe sağladığını da sözlerine ekledi.

Conflux’un diğer Blockchain ağlarından farkı konusunda Long, ağın Tree-graph konsensüs mekanizmasının 23 saniyelik bir işlem onayı süresiyle saniyede 3 bin işlem kapasitesine ulaşmasını sağladığını ve tüm bunları yaparken yüksek düzeyde güvenlik sağladığını belirterek şunları söyledi:

Bu, halka açık Blockchain teknolojisini yeni günlük performans seviyelerine yükseltiyor. 300’den fazla platform, marka ve IP tarafı Conflux’u tanıdı, benimsedi ve stratejik olarak hizmetlerine dahil etti.

Geçmişte 40 milyon doların üzerinde yatırım alan Conflux, DWF Labs’ın yaptığı yatırım ile aldığı yatırımı 50 milyon doların üzerine çıkarmış oldu.

Long, Conflux’un elindeki taze sermaye ile ekosistemini Hong Kong‘un yeni Web3 politikasına göre daha da genişletmeyi planladığını söyledi.

Hong Kong geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruda web3 ekosistemini geliştirmek için 6.4 milyon dolar (50 milyon Hong Kong doları) ayıracağını açıklamış, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu da kısa süre önce kripto para platformları için önerdiği kuralları yayınlamıştı.