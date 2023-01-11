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  •   Bu 2 Altcoin Projesi Rokete Bağladı! Ethereum’u (ETH) Geçtiler!

Bu 2 Altcoin Projesi Rokete Bağladı! Ethereum’u (ETH) Geçtiler!

Ethereum Layer 2'lerinin on-chain aktivitesi, önde gelen iki altcoin projesinin artık Ethereum'dan (ETH) daha fazla işlem hacmi üretecek ölçüde kayda değer bir çıkış yaptıklarını gösteriyor.
12:31
11 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum Layer 2‘lerinin (L2) on-chain (zincir üstü) aktivitesi, önde gelen iki altcoin projesinin artık Ethereum’dan (ETH) daha fazla işlem hacmi üretecek ölçüde kayda değer bir çıkış yaptıklarını gösteriyor.

Ethereum Layer 2 Ağları Güç Gösteriyor

Ethereum Layer 2 ağları Arbitrum ve Optimism’de gerçekleştirilen işlemlerde son üç ay içinde önemli bir artış görüldü. Etherscan’a göre, birkaç ani artış dışında Ethereum ağındaki işlemler Ekim sonundan bu yana yaklaşık yüzde 33 oranında düştü. Dune Analytics’in sağladığı verilere göre bu durum, iki L2’nin birleşerek bu grafikte Ethereum’u geride bırakmasını sağladı.

Grafik, Ethereum’un 10 Ocak’ta 1.06 milyondan fazla işlem hacmi ürettiğini, Arbitrum ve Optimism‘in ise 1.12 milyondan fazla işlem hacmi ürettiğini gösteriyor. Buna ek olarak, Optimism, Eylül ayından bu yana girdiği yükseliş trendinin ardından günlük işlem hacmi bakımından Arbitrum’u geride bıraktı.

L2 ekosistemi analiz platformu L2beat, saniyede gerçekleştirilen işlem sayısı (TPS) açısından da tüm L2 aktivitesinin Ekim ayında Ethereum’u geçtiğini ve o zamandan beri bu sınırın üzerinde kaldığını bildirdi. 10 Ocak’ta Ethereum L2’lerin yaklaşık 16,5 TPS’lik ortalamasına kıyasla Ethereum’un ortalama yaklaşık 12 TPS’ye ulaştığı görülüyor.

L2beat’e göre Arbitrum ve Optimism’in ürettiği toplam hacim tüm L2 ekosisteminin neredeyse yüzde 80’ine karşılık geliyor. Arbitrum One, yaklaşık 2.34 milyar dolar kilitli varlık değeri ve yüzde 52,5’lik pazar payı ile kilitlenen toplam değer (TVL) açısından pazar lideri olmaya devam ederken ikinci sırada yer alan Optimism, yüzde 28,6 pazar payı ve 1.28 milyar dolarlık TVL’ye sahip.

Nansen araştırmacısı Martin Lee’ye göre, merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolleri, Optimism Blockchain’in benimsenmesinin temel itici güçlerinden biri.

StarkNet’in Yükselişi

Zk-rollup’ı StarkNet gibi diğer L2’lerin de son günlerde daha fazla işlem hacmi ürettikleri görülüyor. StarkNet’in güç aldığı StarkWare teknolojisi ImmutableX ve dYdX gibi diğer çözümlere de güç sağlıyor.

StarkNet, 2022’nin Ekim ayında haftalık bazda Bitcoin‘den (BTC) daha fazla işlem hacmi ürettiği bildirilen ağ olmuştu. Ayrıca Starkscan, protokolün TVL açısından 5.2 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu gösteriyor.

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