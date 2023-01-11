Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) fiyatını 30 bin dolara taşıyabilecek güçlü bir yükselişin iki makroekonomik katalizöre bağlı olduğuna dikkat çekerek yatırımcıları uyardı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) için sırada ne olduğu merak konusuyken ünlü kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin (BTC) fiyatını 30 bin dolara taşıyabilecek güçlü bir yükselişin iki makroekonomik katalizöre bağlı olduğuna dikkat çekerek yatırımcılara seslendi.

Yüzde 70’in Üzerinde Yükselmesini Bekliyor

Kripto para analisti ve stratejisti Michaël van de Poppe, 660 binden fazla Twitter takipçisine en büyük kripto para Bitcoin’in son günlerde yükseldiğini ve bunun büyük bir sıçramayı tetikleyebileceğini söyledi:

Son günlerde bir rahatlama rallisinin yaşanma ihtimali artıyor ve bence iyi görünüyor. Tüm bunların, enflasyonun beklenenden daha fazla düşmesi ve ürünlerdeki zamların potansiyel olarak duraklamasıyla beslenmesi gerekiyor. Bu da Bitcoin’in 30 bin dolara doğru rahatlamasını sağlayacaktır.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada 17 bin 435 dolardan el değiştiriyor. Van de Poppe’nin hedefine doğru bir hareket, BTC için yüzde 72’nin üzerinde bir yukarı yönlü potansiyel yükseliş anlamına geliyor.

Yüksek enflasyonla mücadele etmek amacıyla, Federal Reserv (Fed) geçen yıl faizleri birçok kez artırdı ve Ocak 2022’de yüzde 0 ile yüzde 0,25 arasında olan federal fonlama oranını Aralık ayına kadar yüzde 4,25 ile yüzde 4,50 arasına çıkardı.

Yatırımcıların yeni yatırımları finanse etmek için borçlanma maliyetlerinde daha fazla ödeme yapması gerektiğinden, yüksek faiz oranı ortamı tipik olarak Bitcoin ve kripto para gibi riskli varlıklar için düşüş anlamına geliyor. Öte yandan Fed’in sıkı para politikalarındaki bir pivot, riskli varlıklara olan para akışında artışı tetikleyebilir.

Gözler ABD’den Gelecek TÜFE Verilerinde

Van de Poppe ayrıca 12 Ocak’ta TSİ 16.30’da açıklanacak olan son Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini beklediğini söyledi. Yatırımcılar, Fed’in şahin duruşunu yeniden gözden geçirmesi için baskı oluşturabileceğinden, enflasyonun düşüp düşmediğini görmek için TÜFE verilerini yakından takip ediyor.

Bu noktada Bitcoin‘e daha yakından bakan Van de Poppe, boğaların 17 bin 500 dolar civarındaki direnci aşmadan önce BTC’nin geri çekilmesini bekliyor.