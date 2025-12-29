EkonomiKripto Para

29 Aralık Piyasalarda Son Durum ve Kripto Paralar

Özet

  • Tesla ve Nvidia piyasa öncesi işlemlerde %1’den fazla kayıp yaşadı.
  • ABD vadelileri negatif ve borsa açılışının ardından kripto paralarda düşüş artabilir.
  • Arz sıkıntısı ve spekülatif işlemler nedeniyle 80 dolara beklenenden hızlı ulaşan Gümüş %5 düşse de yeni yılda yükseliş devam edebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Herkes tatil moduna girmişken Bitcoin 88 bin dolarlık destek seviyesinin altında kapanışlarına devam ediyor. ABD piyasa açılışına yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 2 saat kalmıştı ve vadeli işlemlerde zayıflık artıyor. Bugün önemli veri açıklamaları görmeyeceğiz ve nispeten sakin bir gün olması bekleniyor.

İçindekiler
1 Piyasalarda Son Durum
2 Kripto Paralarda Son Durum

Piyasalarda Son Durum

2025 sonuna gelirken yatırımcılar risklerini azalttı. Bu durum kripto paralarda çok daha belirgindi ve 2 ayı aşkın süredir özellikle altcoinlerde büyük çıkışlar gördük. Teknoloji devleri ABD hisse senedi endeksini etkilemeye devam ediyor. Gümüş son rekorunu kırdıktan sonra gecikmeli düzelmesine başladı ve değerli metaller bundan etkilendi.

S&P 500 vadeli işlemleri ekside. Tesla ve Nvidia piyasa öncesi işlemlerde %1’den fazla kayıp yaşadı. En büyük 7 teknoloji şirketinin 2 devi zarar yazarken Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,4 düşüşle güne devam ediyor.

Ukrayna barış görüşmeleri tekrar başarısızlıkla sonuçlandı. Putin ve Trump’ın son yüz yüze görüşmesinden sonra halen müzakerelerin çıkmazdan kurtulamamış olması bölgesel gerilimin devamına işaret ediyor.

Arz sıkıntısı ve spekülatif işlemler nedeniyle 80 dolara beklenenden hızlı ulaşan Gümüş güne yüzde %5’ten fazla kayıpla 75 dolarda devam ediyor. Altın %1 düştü ve bakır ton başına 13 bin dolarda. Venezuela gerilimi halen taze ve ABD’nin Nijerya’daki bombardımanı değerli metallerin yaşadığı düzeltmenin geçiciliğine işaret ediyor. Gümüş stokları rekor düzeyde dip seviyelere yaklaşırken yeni yılda gümüşün spekülatif hareketlerinin sürmesi muhtemel.

Çin 2026 yılında ekonomik büyümeyi destekleyeceğini açıkladığı için petrol bir miktar toparlandı. 2 yılı aşkın süredir devam eden petrol düşüşü halen tam olarak noktalanmış değil ve bu enflasyonla mücadele için destekleyici.

Kripto Paralarda Son Durum

Son 6 iş gününde BTC ETF’leri istikrarlı net çıkışlar gördü. Cuma günkü çıkışlar 16 Aralıktan bugüne en yüksek seviyeye 275 milyon dolarla ulaştı. Ethereum ETF’leri de satışı sürdürüyor Cuma günü 39 milyon dolara yakın net çıkış görüldü ve spot fiyat 3 bin doların altında. Kripto paraların toplam piyasa değeri 3 trilyon dolarlık psikolojik desteğin altında oyalanıyor.

BEAT en büyük 100 kripto para arasında en fazla kazanç elde eden varlık olsa da altcoinlerin çoğu zararda. Üstelik BEAT haftalıkta %35 zarar yazdı. Korku endeksi 30 seviyesinde, BTC için bugün izleyeceğimiz kilit bölge 86 bin dolar. Altında kapanışlar başlarsa 80.500 dolara uzanan yeni bir dip görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
