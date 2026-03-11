Winvest — Bitcoin investment
Güvenlik

Android Kullananlar Dikkatli Olsun 45 Saniyede Cüzdanı Boşaltıyorlar

Özet

  • Donanım cüzdan üreticisi Ledger’ın son araştırması MediaTek işlemcileri kullanan telefonları hedefleyen zafiyeti tespit etti.
  • Telefonunuz 45 saniyeliğine (örneğin şarj olması için) masaüstü bilgisayara bağlandığında cihazdaki tüm cüzdan anahtarları çalınıyor.
  • Bazı gelişmiş saldırı yöntemleri şarj adaptörünü virüse çevirebiliyor hatta USB şarjın başını da veri sızıntısına olanak sağlayacak donanımlarla değiştirebilen saldırganlar var.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Füzeler, tarifeler, geciken QE derken kripto para yatırımcılarının düşmanları bitmiyor. Hackerlar sürekli yenilenen zafiyetlerle kripto para cüzdanlarını hedefliyor. Özellikle Android işletim sistemi kullanan yatırımcılar bu tarz zafiyetlerle daha fazla muhatap olmak zorunda kalıyor. Peki bu yeni yöntem nasıl çalışıyor?

İçindekiler
1 Android Kripto Para Açığı
2 Neler Dikkat Etmeli?

Android Kripto Para Açığı

Donanım cüzdan üreticisi Ledger’ın son araştırması MediaTek işlemcileri kullanan belirli Android akıllı telefonlardaki zafiyete dikkat çekiyor. Bu zafiyet sayesinde saldırganlar yalnızca kısa süreli USB bağlantısıyla cihazdaki cüzdanları boşaltabiliyor. Ledger’ın iç güvenlik araştırma ekibi Nothing CMF Phone 1’i laptopa bağlayıp 45 saniyede nasıl özel bilgilerin ele geçirildiğini açıkladı.

“Donjon, milyonlarca Android telefonu etkileyebilecek bir MediaTek güvenlik açığını keşfetti. Cihaz kapalıyken bile, PIN’ler ve [tohum ifadeleri] dahil olmak üzere kullanıcı verileri bir dakikadan kısa sürede çalınabilir.”

Eğer Ledger’ın güvenlik ekibi Donjon bunu keşfedebiliyorsa daha önce veya daha sonra kötü niyetli saldırganlar da bunu keşfedebilir. Donjon ekibi, Android’i başlatmadan Nothing CMF Phone 1’in PIN’ini kurtarabileceğini, depolama alanının şifresini çözebileceğini ve Trust Wallet, Base, Kraken Wallet, Rabby, Tangem’in mobil cüzdanı ve Phantom dahil olmak üzere birkaç kripto cüzdandan tohum ifadelerinin çalınabileceğini raporladı.

Mobil cihazların kullandığı işletim sistemleri. MediaTek oldukça yaygın.

Solana Seeker ile Samsung, Motorola, Xiaomi, POCO, Realme, Vivo, OPPO, Tecno ve iQOO gibi birçok marka MediaTek çiplerini kullandığı için hedef kitle oldukça geniş. Dahası bu açık sadece kripto cüzdanlarınızı değil telefonunuzdaki resimlerden özel ve diğer hassas bilgilerinize kadar her şeyi çekebiliyor.

Neler Dikkat Etmeli?

Fiziki ve dijital saldırılardan korunmanın en iyi yolu izolasyondur. Bugün ortaya çıkan zafiyet fiziki saldırı örneği. Mesela havalimanında uçağınızın saatini beklerken birkaç dakika uyukladığınızda veya iş yerinde kahve almaya gidip telefonunuzu masa bıraktığınızda ya da biri telefonunuzu şarj etmek için dizüstü bilgisayarına bağlamanıza izin verdiğinde kolayca avlanabilirsiniz.

O halde kripto paralarınızı mümkün olduğunca kolay erişilebilir telefon, laptop gibi cihazlarda saklamak yerine daha güvenli yerlerde tutmalısınız. Soğuk cüzdanlar, kasalar, internete sınırlı şekilde bağladığınız ve sadece bu iş için kullandığınız cihazlar daha iyi seçenekler olabilir.

Bazı gelişmiş saldırı yöntemleri şarj adaptörünü virüse çevirebiliyor hatta USB şarjın başını da veri sızıntısına olanak sağlayacak donanımlarla değiştirebilen saldırganlar var. Bu yüzden dışarıda kullandığınız şarj cihazları ve hatta kablolar bile risk içeriyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Güney Kore Savcılığından Ele Geçirilen 320 Bitcoin Satışı Sonuçlandı

ABD Hazine Bakanlığı’ndan Kripto Para Gizliliği Açıklaması: Meşru Kullanıma Yeni Yaklaşım

Bitcoin Kayıpları Ve Bithumb Hatası Güney Kore’de Kripto Denetimini Sıkılaştırıyor

ABD’de Endüstriyel Ölçekte Kripto Dolandırıcılıklara 580 Milyon Dolarlık Operasyon

Güney Kore Vergi Dairesi’nin Kripto Cüzdan Açığı, Milyonlarca Dolarlık Token Transferine Yol Açtı

Son Dakika: Gizem Çözüldü ZachXBT Kripto Para Soruşturmasını Yayınladı

ABD’de 61 Milyon Dolarlık Tether’a El Konulan Kripto Dolandırıcılığı Operasyonu

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Bitcoin ve Altın Arasındaki Getiri Yarışı: ETF Akışları ve Makro Gelişmeler Dengeyi Değiştiriyor
Bir Sonraki Yazı Strive, Bitcoin Hazinesinde Tesla’yı Geride Bıraktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ethereum Fiyatı 2.000 Dolar Etrafında Dengelenirken Piyasa Yeni Yönünü Arıyor
Ethereum (ETH)
Hedera (HBAR) Fiyatı 2026 Görünümünde Uzun Vadeli Potansiyel Tartışılıyor
Hedera (HBAR)
Strive, Bitcoin Hazinesinde Tesla’yı Geride Bıraktı
Kripto Para
Bitcoin ve Altın Arasındaki Getiri Yarışı: ETF Akışları ve Makro Gelişmeler Dengeyi Değiştiriyor
ALTIN BITCOIN (BTC)
Avrupa Merkez Bankası, Toptan Finansal Piyasalar İçin Tokenizasyon Yol Haritasını Duyurdu
BLOCKCHAIN
Lost your password?