Trump Sahnede: Biden’ın İmzaladığı Tüm Belgelerin Yüzde 92’si Tek Kalemde Feshedildi

ABD Başkanı Donald Trump alışıldık biri değil ve enteresan kararlarıyla tanınıyor. Bugün kısa süre önce de bu alışılmadık kararlarından birini açıkladı. Yeni duyuru onun “Uykucu” olarak tanımladığı eski Biden tarafından imzalanan tüm belgelerin %92’sinin iptal edildiğini söylüyor. Bitcoin $90,846.46 fiyatı 91 bin dolarda.

Trump’ın Duyurusu

Kripto paralar bu hafta uzun bir tatil yaşıyor Şükran Günü nedeniyle Çarşamba kapanışıyla tatil başlad. Bugün ABD borsaları yarım gün açıldı ve BTC’yi dirence taşısa da bu eşiğin borsa desteğiyle kırılamadığını gördük. Trump son birkaç saatte 2 önemli duyuru yaptı. Bunlardan ilki G20 hakkındaydı ikincisi ise Biden. Başkan Trump, eski Başkan Joe Biden’ın autopen kullanarak imzaladığı tüm yürütme kararlarını iptal ettiğini açıkladı.

“Uykucu Joe Biden’ın Autopen ile imzaladığı tüm belgeler, ki bu belgelerin yaklaşık %92’sini oluşturuyor feshedildi. Bunların artık hiçbir hukuki geçerliliği kalmamıştır. Autopen, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından özel olarak onay verilmedikçe kullanılamaz Oval Ofis’teki güzel Resolute Masası’nın etrafında Biden’ı çevreleyen Radikal Sol Çılgınlar, başkanlığı ondan aldılar. Autopen’i kullanan kişiler bunu yasadışı olarak yaptıkları için, Crooked Joe Biden tarafından doğrudan imzalanmayan tüm Yürütme Emirlerini ve diğer her şeyi iptal ediyorum. Joe Biden, Autopen sürecine dahil değildi ve eğer dahil olduğunu söylerse, yalancı şahitlik suçlamasıyla yargılanacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!”

Kripto Paraları Etkiler Mi?

Biden’ın kripto para karşıtı emirlerini boşa düşüren adımların Trump her cephede attı. Üstelik ABD kurumlarının kripto para karşıtı politikalarını tersine çevirmek için özellikle kriptoyla bağlantılı SEC gibi önemli kurumlara kripto dostu isimleri atadı. Yani imzaları kopyalayan ve otomatik imza atan cihazın kullanılıp kripto aleyhine yürürlüğe sokulmuş, bugün sorun teşkil eden bir karar yok.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi başkanlar, imzaları kopyalayan otomatik imza cihazları geçmişte kullanmıştı. Ancak Donald Trump önemli belgelerin bu şekilde imzalanmasının doğru olmadığını söyledi. Başkanlar, yasal olarak öncüllerinin imzaladığı yürütme emirlerini iptal etme yetkisine sahiptir. Bu detay aslında kripto para yatırımcıları için kötü çünkü Trump’ın başkanlık dönemi sona erdiğinde kripto para yasaları dışındaki lehimize olan yürütme emirleri eğer yeni başkan kripto para dostu olmazsa (bugün Biden’a olduğu gibi) tek kalemde ortadan kaldırılabilir. Bu yüzden 2026 yılında kripto para piyasaları netlik yasası dahil kuralların yasalaşması hayati öneme sahip.

Trump, bu yılın başlarında Beyaz Saray’daki Biden’ın portresini otomatik kalemle değiştirmişti.