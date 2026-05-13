Şimdi dananın kuyruğu koptu, Kripto paraların işi çok zor

  • Güncel durum Fed faiz indirimlerinin artık en az 1 sene ötelenmesi anlamına geliyor. Nitekim piyasa beklentisi de önümüzdeki yıl için indirim değil artırım yönünde.
  • Enflasyonun sadece enerji ile sınırlı kalmadığını hizmet sektörüne de sirayet ettiğini görüyoruz. Ayrıca Taşımacılık ve Depolama kaleminde Mart ayındaki %1.8'lik artış, Nisan ayında %5.0'a fırladı.
  • Çekirdek enflasyonun yapışkan doğası İran savaşı sona erse de artık enflasyondaki artışın uzun vadede kalıcı olacağına işaret ediyor. Nisan 2025'te %2.7 iken, her ay kademeli olarak artarak Nisan 2026'da %4.4'e ulaştı.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar
Son dakika olarak duyurduğumuz ÜFE verisinin ardından BTC’nin hızlı bir düşüş yaşayabileceğinden bahsetmiştik. Yazı hazırlandığı sırada BTC 79.700 doların altına geriledi. Şok düşüşünün devam etme riski var çünkü raporun detayları rahatsız edici. Dahası beklentinin de çok üzerinde rakamlar geldi. Bu durum BTC grafiğinde beklenen düzeltmenin tetikleyicisi olabilir.

Kripto paralar düşüyor
ABD ÜFE raporunun detayları

Kripto paralar düşüyor

Dünkü TÜFE yüksek gelmişti ve şimdi de ÜFE yüzde 6 açıklandı. Bu da TÜFE’deki yükselişin üretici maliyet artışı nedeniyle devam edeceğini gösteriyor. Yani İran savaşı bugün sona erse bile yıllık enflasyonun dengelenmesi için Fed’in uzun süre faizleri en azından sabit tutması gerekiyor.

Gıda ve enerjiyi hariç tutan ABD çekirdek üretici fiyatları, Mart ayında yukarı yönlü revize edilen %0,2’lik artışın ardından, Mart 2022’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak Nisan 2026’da bir önceki aya göre %1 arttı ve %0,3’lük artış öngören piyasa tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Yıllık bazda, çekirdek üretici fiyatları Mart ayındaki %4’lük artıştan Nisan ayında %5,2’ye yükseldi ve bu rakam, %4,3’lük beklenen artışın da üzerindeydi.

Güncel durum Fed faiz indirimlerinin artık en az 1 sene ötelenmesi anlamına geliyor. Nitekim piyasa beklentisi de önümüzdeki yıl için indirim değil artırım yönünde. Dolayısıyla 2025 sonundaki faiz indirimlerinin geri alınma riski var. Warsh Cuma günü koltuğa oturup QE’yi yeniden başlatacak ve istihdam güçlü gelirken enflasyon böylesine arttığı için daha önce bahsettiği indirimleri yapma ihtimalinin önü kesildi. Şimdi kripto paralar makro cephede iki koldan sıkıştırılmış durumda.

ABD ÜFE raporunun detayları

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu bugün yaptığı açıklamada, Üretici Fiyat Endeksi’nin Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış olarak yüzde 1,4 arttığını bildirdi.  Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç nihai talep endeksi Nisan ayında yüzde 0,6 arttı; bu, Ekim 2025’teki yüzde 0,6’lık artıştan bu yana kaydedilen en büyük artış. Nisan ayında sona eren 12 aylık dönemde, gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç nihai talep fiyatları yüzde 4,4 arttı; bu, Şubat 2023’te yüzde 4,5’lik sıçramadan bu yana kaydedilen en büyük 12 aylık artış.

2025 boyunca aylık artışlar ortalama %0.2 – %0.4 bandında seyrederken, 2026’nın başından itibaren (Ocak: %0.6, Şubat: %0.6, Mart: %0.7) düzenli bir artış dönemi başladı. İran savaşından beslenen bu ivme halen devam ediyor. Enerji kaleminde Mart ayındaki %10.1’lik devasa artışın ardından Nisan ayında da %7.8’lik yükseliş görüldü. Enerji maliyetlerindeki bu çift haneli seyir, tüm üretim ve dağıtım zincirini sarsacak nitelikte.

Enflasyonun sadece enerji ile sınırlı kalmadığını hizmet sektörüne de sirayet ettiğini görüyoruz. Ayrıca Taşımacılık ve Depolama kaleminde Mart ayındaki %1.8’lik artış, Nisan ayında %5.0’a fırladı. Bu, tedarik zinciri maliyetlerinin (navlun, yakıt, depolama) çok kısa sürede aşırı pahalandığını ve bu durumun “Ticaret” (Trade) kalemindeki %2.7’lik artışı da tetiklediğini gösteriyor. Fed üyelerinin “bulaşı riski” olarak tarif ettiği şey budur.

Çekirdek enflasyonun yapışkan doğası İran savaşı sona erse de artık enflasyondaki artışın uzun vadede kalıcı olacağına işaret ediyor. Çekirdek gösterge 12 aylık bazda Nisan 2025’te %2.7 iken, her ay kademeli olarak artarak Nisan 2026’da %4.4’e ulaştı. Fed’in %2 enflasyon hedefine bu kadar yaklaşmışken işlerin böylesine tersine dönmesi Trump’ın Kasım seçimlerinde bu yıl büyük hezimet yaşamasına neden olabilir. Nitekim bu da kripto paraların aleyhinedir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
