BITCOIN (BTC)

Metaplanet Japonya’da Bitcoin odaklı sürekli imtiyazlı payları gündeme aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Metaplanet Japonya’da Bitcoin tabanlı sürekli imtiyazlı paylar sunmayı planlıyor.
  • 💼 Şirket, gelir modelinin sürdürülebilirliğiyle düzenleyicilerden onay bekliyor.
  • 🧐 Ama asıl farklılık, temettü ödemelerini aylık yapmak hedefiyle Japonya’da bir ilki denemeleri.
Japonya merkezli kripto varlık yönetim firması Metaplanet, ülke finans piyasalarındaki inovatif planlarıyla kripto para ekosisteminin ilgisini çekti. Şirketin CEO’su Simon Gerovich, Metaplanet’in Bitcoin hazine pozisyonunu büyütmeye yönelik adımlarının yanı sıra, Japonya’da bugüne kadar benzeri olmayan gelir odaklı yeni bir finansal ürün hazırlığında olduklarını duyurdu.

Bitcoin odaklı sürekli imtiyazlı paylar planlanıyor

Gerovich, gün içinde paylaştığı açıklamada şirketin Japonya’da ilk kez Bitcoin tabanlı sürekli imtiyazlı paylar (perpetual preferred shares) sunmak için hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu aktardı. Japon finans piyasasında imtiyazlı paylara dair seçenekler oldukça sınırlı. Halihazırda ülkede sadece altı farklı imtiyazlı pay işlemde bulunuyor ve Metaplanet’in önerdiği ürün ile bu sayı dörde çıkmış olacak. Ancak daha dikkat çekici olan ise, bu ürünün ülkede sürekli yapılandırılmış ilk imtiyazlı pay olması.

Şirketin ürünü piyasaya sunma süreci henüz tamamlanmadı. Bu gecikmenin temel nedeni olarak ise, Japonya’daki regülasyonlara tam uyum sağlama zorlukları gösteriliyor. Metaplanet’in yöneticisi, mevzuatın getirdiği teknik ve idari engelleri aşmak için titiz bir süreç yürüttüklerini belirtiyor.

Japon finans piyasasında Bitcoin entegrasyonu

Yeni ürünün piyasaya girişi önünde en büyük engellerden biri, Japon düzenleyici modelinin, imtiyazlı paylar için dağıtılacak temettülerin şirketin ana faaliyetlerinden elde edilen sürdürülebilir nakit akışlarıyla desteklenmesini zorunlu kılması. Metaplanet ise, Bitcoin üzerinden gelir elde ettikleri iş modelinin bu şartı karşılayabildiğini vurguluyor.

Şirket, son altı çeyrektir Bitcoin ile gelir üretme işinin istikrarlı ve tekrar eden bir nakit akışı yarattığını, bu durumun hem güçlü hem de zayıf piyasa koşullarında sürdürülebilirliğini kanıtladığını ifade ediyor. Böylece Metaplanet, düzenleyicilere karşı gereken finansal şeffaflığı ve güveni sağlamayı amaçlıyor.

Bununla birlikte firma, Japonya’da halka açık şirketlerin genelde yılda bir veya iki kez temettü dağıttığına dikkat çekiyor. Metaplanet ise, yatırımcılara yönelik daha sık –örneğin aylık– temettü ödemesi içeren farklı bir dağıtım modeli tasarlamayı hedefliyor.

Ancak bu yaklaşım, mevcut uygulamalara göre daha detaylı bir değerlendirme ve denetim süreci gerektiriyor. Bu sebeple, sürecin uzadığı ve lansmanın da öne çekilemediği aktarılıyor.

Metaplanet yönetimi, “Bitcoin gelir kalemlerimiz, düzenleyicilerin beklediği gibi güçlü ve zayıf piyasa dönemlerinde de istikrarlı bir nakit akışı sundu. Japonya’da ilk kez böyle bir ürünü hayata geçirmek için temettü modelinin sıklaştırılmasını gündemimize aldık” açıklamasında bulundu.

Japon piyasalarındaki yenilikçi planlarıyla Metaplanet, kripto varlıkların geleneksel finans ürünleriyle bütünleşebileceğine dair önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sürekli imtiyazlı pay modeli ve olası aylık temettü yapısıyla şirketin girişimi, hem klasik yatırımcılar hem de kripto evreni için sektörde yeni bir örnek teşkil edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
