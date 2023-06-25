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Kripto para yatırımcıları güneşli bir piyasaya uyandı ve bazı altcoinler etkileyici yükselişler yaşıyor. Peki daha ne kadar sürecek? Haziran ayı kesinlikle iyi başlamadı ancak güzel devam ediyor. 2 dev borsaya açılan davanın getirdiği olumsuz hissiyat piyasayı uzun süre meşgul edebilecekken (kripto işte bu yüzden sürprizlerle doludur) trilyonluk devlerin biz de buradayız seslerini duyduk.

Temmuz Ayı Bitcoin Fiyat Tahmini

Gündem yoğundu ve Haziran ayı Mayıstan hızlı geçti. Mayıs’ın sıkıcı volatilitesini hatırlayın. Bunun yakında sona ereceğini ve Aralık ayındaki hareket tekrarlanırsa yönün yukarı olacağını söylemiştik. Öyle de oldu. Kripto paralarda kazanç elde etmenin en zor kısmı psikolojiyi doğru yönetebilmektir. Ancak yatırımcılar fiyat düşerken veya yükselirken onun sonsuza kadar tek bir yöne gideceğine inanıyor.

Temmuz ayına dönersek umut verici gelişmeler var. 12 Ağustos tarihine kadar BlackRock ETF onayı gelebilir ve Grayscale devam eden davayı geri çekebilir. Bu da fiyatın daha da artabileceği anlamına geliyor. Fed’in faiz kararı ay sonunda ve piyasalar makro cephedeki baskıyı ilk iki hafta daha az hissedecek. Üstelik düşmeye devam etmesi beklenen enflasyon da yükseliş umutlarını artıyor.

Temmuz Ayında Bitcoin ve Kripto

Yıllardır kripto paralarla ilgili tahminlerde bulunan ünlü isim Temmuz ayı için Bitcoin yorumunu paylaştı. Büyük fiyat hareketlerini önceden görmesiyle meşhur Rekt Capital son büyük yükselişi de önceden müjdelemişti. Fiyatın 20.000 doları test edeceğini söyleyenlere inat kıdemli analist yükseliş hissiyatını korumayı başardı. Şimdi de Temmuz ayında rallinin devam edeceğini söylüyor.

“Bu son BTC kırılması, fiyatın Temmuz ayına doğru yeni bir Aylık Aralığa (28900-33100) girmek üzere konumlandığı anlamına geliyor.”

Analiste göre fiyat yeni yıllık zirveye koşacak. Eğer Bitcoin 33.000 dolar seviyesine yakın bir destek oluşturursa bu altcoin yatırımcılarının da yüzünü güldürebilir. Konsolide olan fiyat altcoinlere birkaç kat değer kazanma fırsatını birçok kez sundu.

Üstelik önümüzdeki ay haber akışı anlamında yükselişe müsait görünüyor. Elbette kimse geleceği göremiyor ve tahminler geçmişte olduğu gibi yanılabilir.