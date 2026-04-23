Shiba Inu’da 86 milyarlık dev çıkış sonrası fiyat dengesi sinyali

Shiba Inu, uzun süreli değer kaybının ardından güç kaybetmiş satış baskısının etkisiyle ilk defa istikrarlı bir yapıya geçişin işaretlerini veriyor. Özellikle son dönemde dar bir fiyat aralığında dalgalanma gösteren Shiba Inu, kritik yerel destek seviyesinin hemen üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Henüz yeni dip seviyeler test edilmemesi, fiyattaki bu sıkışmanın bir boğa hareketinden çok, satıcıların soluklanmasından kaynaklandığına işaret ediyor. Ancak güncel verilere bakıldığında, yakından izlenmesi gereken bir tablo oluştuğu belirtiliyor.

Borsalardan Tarihi Büyüklükte SHIB Çıkışı

Zincir üstü analizlerde öne çıkan detay, tek bir gün içinde yaklaşık 86 milyar SHIB’in merkezi borsalardan çekilmiş olması. Aynı süre zarfında net akış rakamı da eksi 108 milyar civarında gerçekleşti. Yani borsalara giren SHIB miktarı, çıkanlara kıyasla oldukça düşük kaldı ve ağırlıklı olarak özel cüzdanlara yönlendirildi. Analistler, varlıkların borsadan çekilmesinin satış baskısını azaltıcı etki oluşturduğunu düşünüyor.

Bu gelişmenin ardından piyasa oyuncularının dikkatinin SHIB’deki olası hareketlere çevrildiği görülüyor. CryptoAppsy verilerine göre, son 24 saatte gerçekleşen bu çıkış, hem kısa vadeli likiditeyi hem de fiyat oynaklığını yakından etkiliyor.

Borsa Rezervlerinde Azalma, Likiditeye Etkisi

Şu anda borsalarda tutulan SHIB miktarı, daha önceye göre küçük fakat anlamlı bir gerileme sergiliyor. Azalan borsa rezervleri, piyasada mevcut satış yapmak isteyenlerin elindeki arzın azalması anlamına geliyor. Kuramsal olarak bu durum, talebin artması halinde fiyatın daha hızlı tepki göstermesine neden olabilir. Ancak piyasada belirgin bir alım dalgasının bulunmaması nedeniyle, rezerv azalması tek başına bir fiyat yükselişi garantisi taşımıyor.

Hem varlık girişlerinin hem de çıkışlarının yüksek seyretmesi, piyasada pasif bir bekleyiş olmadığını, SHIB sahiplerinin aktif şekilde pozisyon değiştirdiğini gösteriyor. Yine de bunun uzun vadeli bir birikim mi yoksa geçici bir özel cüzdan hamlesi mi olduğu net değil. Eldeki veriler piyasanın önemli bir satıcı teslimiyetine girmediğini gösteriyor.

Adres Aktivitesi Artışı ve Yeni Yatırımcılar

Son günlerde SHIB’de aktif adres sayısında hafif bir artış tespit edildi. Fakat bu yükselişin, piyasaya yeni katılımlardan çok, mevcut yatırımcıların pozisyonlarını güncellemesiyle ilgili olduğu anlaşılıyor. Eğer organik bir büyüme yaşansaydı, yani yeni yatırımcılar hızla dahil olsaydı adres sayısında çok daha belirgin bir sıçrama görülürdü. Şu an için bu sinyalin ortaya çıkmadığı aktarılıyor.

Bu ayrıntı, SHIB’de olası fiyat hareketlerine dair öngörülerde belirleyici rol oynuyor. Mevcut arz sıkışıklığının uzun süreli bir fiyat artışına dönüşmesi için piyasaya taze talep girmesi gerektiği vurgulanıyor.

Veriler, aktif adreslerin sınırlı bir yükseliş gösterdiğini ve borsalardaki SHIB çıkışının geçici ya da kalıcı olup olmadığının henüz netleşmediğini ortaya koyuyor. Organik talep artmadıkça güçlü bir toparlanma sinyali görülmüş sayılmıyor.

Özetle, Shiba Inu fiyatında kısa vadede belirgin bir yön oluşmamakla birlikte, borsalardaki arz azalması ve yatırımcı hareketliliği yakından izleniyor. Kalıcı bir yükseliş için yeni yatırımcı ilgisine ihtiyaç duyulduğu öne çıkıyor.