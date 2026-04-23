Spot Bitcoin ETF’lerde 335 milyon dolarlık ani giriş hareketi dikkat çekti

Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik ilgi son günlerde yeniden artış gösterdi. Bloomberg’in kıdemli ETF analisti Eric Balchunas’ın aktardığına göre, takip edilen tüm akış göstergeleri aylar sonra ilk kez tamamen pozitife döndü. Balchunas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, farklı dönemler için izlenen tüm ölçütlerde pozitif değerler tespit edildiğini belirtti.

Yükselen yeni girişler ve öne çıkan fonlar

Son 12 spot Bitcoin fonunun bir günlük toplam net girişi 335 milyon doları aşmış durumda. Aylık bazda ise girişler 2,1 milyar dolara ulaşıyor. Yıl başından bu yana ve son üç ayda da girişlerin toplamı yaklaşık 1,8 milyar dolar oldu. Bu rakamlar, yılın başında görülen uzun süren çıkış döneminin ardından önemli bir toparlanmaya işaret ediyor.

BlackRock’ın yönettiği IBIT fonu, sektördeki en büyük spot Bitcoin ETF’i olarak öne çıkıyor. Bu fon tek başına son 24 saatte 246 milyon dolarlık yeni giriş aldı; son bir ayda fonun çektiği toplam miktar ise 1,9 milyar dolara ulaştı. Diğer fonların çoğunda da girişler devam ediyor. Ancak Grayscale’in Bitcoin Trust fonu için tablo zıt: Sadece bir günde 16 milyon dolar çıkış görülürken, yıl genelinde bu rakam 960 milyon dolara yükseldi.

Hacimlerdeki arka plan ve piyasa etkileri

Piyasa verileri, Bitcoin ETF işlem hacimlerinin geçen yıla kıyasla sönük kaldığını gösteriyor. Toplam varlık miktarı halen 125 milyar dolar seviyesinde ve Ekim 2025’te ulaşılan 162 milyar dolarlık zirvenin gerisinde. O dönemde Bitcoin fiyatı 120.000 doların üzerindeydi; sonrasında değerde yaşanan düşüş, ETF toplam varlıklarına da yansıdı.

CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin, Ekim ayı sonlarında 126.000 dolar seviyesini gördükten sonra yıl başına dek 85.000–95.000 dolar aralığında yatay seyretti. Yılın ilk aylarında bir miktar daha geriledikten sonra, son dönemde yeniden yukarı yönlü bir hareket izleniyor.

Mart ayında İran’daki çatışmaların tırmanması ve yüksek enflasyon ihtimalinin artması, ETF’lerden büyük miktarda çıkışlara yol açmıştı. Özellikle mart ayının sonuna doğru çıkışlarda gözle görülür bir artış yaşandığı dikkat çekiyor.

Uzman görüşleri ve yatırımcı davranışları

BNY Asset Servicing’in küresel ETF Birimi Başkanı Ben Slavin, şirketinin kripto ETF piyasasının yüzde 80’ine hizmet verdiğini belirtiyor. Slavin’e göre, yıl genelinde ETF’lere para girişi mütevazı kalsa da pozitife döndü:

“Yıl genelinde girişler artık artıya geçti, bu miktarlar yüksek olmasa da ibre yeşile döndü. Önceki gibi ciddi çıkışlar yok. Yatırımcılar, piyasa çok kötüleştiğinde dahi kitlesel çıkışlara yönelmedi; bu, riskli varlıklarda nadiren görülen bir tutum.”

Slavin ayrıca, kripto ETF yatırımcılarının klasik varlıklardan farklı olarak, düşüş dönemlerinde pozisyonlarını koruma eğiliminde olduğuna dikkat çekiyor. Onun gözlemlerine göre, bu yatırımcılar çoğunlukla “al-tut” stratejileri çerçevesinde hareket etmekte; ETF’leri sadece kısa vadeli alım-satım için değil, uzun vadeli portföy modeli kapsamında değerlendiriyorlar.

Bu durum, kripto piyasasında yaşanan dalgalanmalara rağmen, ilgili ürünlerin uzun vadeli yatırımcılar arasında istikrar kazanmaya başladığını gösteriyor. Yatırımcıların yapısal olarak ETF’lere olan talebinin arttığı görülürken, piyasanın bir miktar normale döndüğüne işaret ediliyor.