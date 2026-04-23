Son Dakika: Trump dananın kuyruğu kopacak diyor, Kripto paralarda büyük hareket kapıda

Bitcoin 78 bin dolar sınırında ve Trump yazı hazırlandığı sırada İran konusunda alışıldık açıklamalarını yapıyor. Başlarda 4 hafta içinde bu işi noktalayacağız diyen Trump şimdi tek taraflı olarak ateşkesi uzatmak zorunda kaldıktan sonra İran’a parmak sallıyor. Ya anlaşma olacak ya da yeniden ateşkes için ABD’nin sağlam bir saldırı yapması gerekecek. İran ise anlaşmaya yanaşmıyor.

Trump yazı hazırlandığı sırada devam eden konuşmasında petrolün korktuğu gibi 200 dolara ulaşmamış olmasından memnuniyetini ifade ediyor. Daha önce de sürecin uzadığını söyleyenlere yıllarca, aylarca süren savaşlardan örnek verdi. Trump’ın bugünkü açıklamaları ve İran’ın en azından halka açık yorumları sürecin daha da uzayacağını gösteriyor. O halde yükselen küresel enflasyon ve artan faizlere hazırlıklı olmalıyız.

Konuşmanın öne çıkan satırbaşları şöyle;

“İran’ın o ukala gemilerini görürsek yok ederiz. Belki İran ara dönemde silahlanmış olabilir, onları yok ederiz. İran’ın lider kadrosu tamamen yenilendi, mücadele ediyorlar. Abluka %100 etkili. İran hiçbir iş yapamıyor. İran anlaşma yapmak istiyor, onlarla görüşüyoruz. İran’a kargaşayı çözmesi için bir şans veriyoruz. İran ekonomik ve mali açıdan iyi durumda değil. Ne olacağını göreceğiz, üzerimizde baskı yok. Anlaşma yapabiliriz, ama en iyisini yapmak istiyoruz. Anlaşmanın kalıcı olmasını istiyoruz. İran’la anlaşma olmazsa, işi askeri yolla bitireceğim. Anlaşma olmazsa İran’ın geri kalan hedeflerini de bitireceğim. Acele etmesi gereken biz değiliz, onlar. İran petrolü sevk etmezse, altyapı havaya uçacak. İran’ın bunun gerçekleşmesine birkaç günü kaldı. ABD gemileri hazır. İran bize geliyor, ama dağınık durumdalar. Amerikalılar bir süreliğine benzin için daha fazla ödeyecek. Petrolün varil başına 200 dolara çıkacağını düşünmüştüm. Petrol, herkesin düşündüğünden çok farklı bir rakamda. Nükleer silah saldırıları, varil başına 200 dolarlık petrolden daha kötüdür. Petrol fiyatları biraz yükseliyor, bundan hiç hoşlanmıyorum. İran ile olan çatışmanın çok uzun süreceğini sanmıyorum. İran’da liderin kim olduğunu bilmiyoruz. İran, kiminle konuştuğumuzu bilmediğimiz için süreci uzatıyor. İran’a karşı nükleer silah kullanmam.”

Petrol üç haneli seviyelerde ve nükleer saldırı yerine beşinci yılında da sıkı para politikasının devam etmesi fikri ABD vatandaşlarının ara seçimde hoşuna gidecek mi bunu zaman gösterecek.

Önemli bir not olarak Trump’ın açıklamalarının ne kadarlık yüzdesinin blöf, yalan, abartı, şaka, iç siyaseti oyalama, gerçek olduğu belirsiz olduğundan bu tonun tam zıddı şeyleri birkaç saat sonra bile duyduğumuzda şaşırmamalıyız. Şimdilik bildiğimiz şey süreç uzadıkça Fed’in faizleri indirme ihtimalinin azaldığı hatta artırımlara gitme riskinin doğacağıdır. Bu da kripto paralar için son derece negatif.