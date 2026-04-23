Kayıt Banner
Ekonomi

Son Dakika: Trump dananın kuyruğu kopacak diyor, Kripto paralarda büyük hareket kapıda

Bilmeniz Gerekenler

  • Trump: Amerikalılar bir süreliğine benzin için daha fazla ödeyecek. Petrolün varil başına 200 dolara çıkacağını düşünmüştüm.
  • Trump: Nükleer silah saldırıları, varil başına 200 dolarlık petrolden daha kötüdür.
  • Trump: İran petrolü sevk etmezse, altyapısı patlayacak. İran'ın bunun gerçekleşmesine birkaç günü kaldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bitcoin 78 bin dolar sınırında ve Trump yazı hazırlandığı sırada İran konusunda alışıldık açıklamalarını yapıyor. Başlarda 4 hafta içinde bu işi noktalayacağız diyen Trump şimdi tek taraflı olarak ateşkesi uzatmak zorunda kaldıktan sonra İran’a parmak sallıyor. Ya anlaşma olacak ya da yeniden ateşkes için ABD’nin sağlam bir saldırı yapması gerekecek. İran ise anlaşmaya yanaşmıyor.

Trump Son Dakika

Trump yazı hazırlandığı sırada devam eden konuşmasında petrolün korktuğu gibi 200 dolara ulaşmamış olmasından memnuniyetini ifade ediyor. Daha önce de sürecin uzadığını söyleyenlere yıllarca, aylarca süren savaşlardan örnek verdi. Trump’ın bugünkü açıklamaları ve İran’ın en azından halka açık yorumları sürecin daha da uzayacağını gösteriyor. O halde yükselen küresel enflasyon ve artan faizlere hazırlıklı olmalıyız.

Konuşmanın öne çıkan satırbaşları şöyle;

“İran’ın o ukala gemilerini görürsek yok ederiz. Belki İran ara dönemde silahlanmış olabilir, onları yok ederiz.

İran’ın lider kadrosu tamamen yenilendi, mücadele ediyorlar. Abluka %100 etkili. İran hiçbir iş yapamıyor.

İran anlaşma yapmak istiyor, onlarla görüşüyoruz.

İran’a kargaşayı çözmesi için bir şans veriyoruz. İran ekonomik ve mali açıdan iyi durumda değil. Ne olacağını göreceğiz, üzerimizde baskı yok. Anlaşma yapabiliriz, ama en iyisini yapmak istiyoruz. Anlaşmanın kalıcı olmasını istiyoruz. İran’la anlaşma olmazsa, işi askeri yolla bitireceğim. Anlaşma olmazsa İran’ın geri kalan hedeflerini de bitireceğim. Acele etmesi gereken biz değiliz, onlar.

İran petrolü sevk etmezse, altyapı havaya uçacak. İran’ın bunun gerçekleşmesine birkaç günü kaldı. ABD gemileri hazır.

İran bize geliyor, ama dağınık durumdalar.

Amerikalılar bir süreliğine benzin için daha fazla ödeyecek. Petrolün varil başına 200 dolara çıkacağını düşünmüştüm. Petrol, herkesin düşündüğünden çok farklı bir rakamda. Nükleer silah saldırıları, varil başına 200 dolarlık petrolden daha kötüdür.

Petrol fiyatları biraz yükseliyor, bundan hiç hoşlanmıyorum. İran ile olan çatışmanın çok uzun süreceğini sanmıyorum. İran’da liderin kim olduğunu bilmiyoruz. İran, kiminle konuştuğumuzu bilmediğimiz için süreci uzatıyor. İran’a karşı nükleer silah kullanmam.”

Petrol üç haneli seviyelerde ve nükleer saldırı yerine beşinci yılında da sıkı para politikasının devam etmesi fikri ABD vatandaşlarının ara seçimde hoşuna gidecek mi bunu zaman gösterecek.

Önemli bir not olarak Trump’ın açıklamalarının ne kadarlık yüzdesinin blöf, yalan, abartı, şaka, iç siyaseti oyalama, gerçek olduğu belirsiz olduğundan bu tonun tam zıddı şeyleri birkaç saat sonra bile duyduğumuzda şaşırmamalıyız. Şimdilik bildiğimiz şey süreç uzadıkça Fed’in faizleri indirme ihtimalinin azaldığı hatta artırımlara gitme riskinin doğacağıdır. Bu da kripto paralar için son derece negatif.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

DeFi’de 292 milyon dolarlık saldırı sonrası Aave’den 10 milyar dolarlık değer kaybı

Bitcoin dibe mi gidiyor? 2022 yılındaki şey yine oluyor

Trump “Acelem yok” diyor, İran istifa iddialarını yalanlıyor

Son Dakika: İstifa haberiyle Bitcoin yine düşüyor

Tether 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu, Tron’daki iki cüzdan bloke edildi

Kripto platformlarında yüksek getiri vadeden ürünlere ilgi arttı, 19 milyar dolarlık şok düşüş uyarısı

Son Dakika: Tether 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu, şimdiye kadarki en büyüğü

TAGGED: , , , ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Dogecoin’de 0,1018 dolar eşiği beşinci kez aşılamadı, fiyat yönü için kritik bekleyiş sürüyor
Bir Sonraki Yazı Spot Bitcoin ETF’lerde 335 milyon dolarlık ani giriş hareketi dikkat çekti
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

DeFi’de 292 milyon dolarlık saldırı sonrası Aave’den 10 milyar dolarlık değer kaybı
Ekonomi Güvenlik
Shiba Inu’da 86 milyarlık dev çıkış sonrası fiyat dengesi sinyali
SHIBA INU (SHIB)
Spot Bitcoin ETF’lerde 335 milyon dolarlık ani giriş hareketi dikkat çekti
BITCOIN (BTC) Kripto Para
Dogecoin’de 0,1018 dolar eşiği beşinci kez aşılamadı, fiyat yönü için kritik bekleyiş sürüyor
DOGECOIN (DOGE)
Lido DAO’dan rsETH açığı için 2.500 stETH’lik kritik kurtarma önerisi
DEFI
Lost your password?