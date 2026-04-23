Dogecoin’de 0,1018 dolar eşiği beşinci kez aşılamadı, fiyat yönü için kritik bekleyiş sürüyor

Dogecoin piyasasında gözler son günlerde 0,1018 dolarlık dirençte. Kripto para, bu seviyeyi aşmak için son dönemde tam beş hamlede de sonuç alamadı. Yaşanan geri çevrilmeler, teknik açıdan söz konusu fiyatın Dogecoin için güçlü bir bariyere dönüşmesine yol açtı. Son işlemlerde Dogecoin, 0,09625 dolar civarında el değiştiriyor. Bu seviye, satıcılı baskının devam ettiğine ve düşüş trendinin sürdüğüne işaret ediyor. Fiyat hareketinin yatay bir bantta sıkışması ise büyük yön değişimlerinin ertelendiğine dair görüşleri güçlendiriyor.

Teknik engeller ve fiyat hareketi

Dogecoin’in dört saatlik grafiği, 0,1018 doların kritik bir direnç olduğunu gösteriyor. Bu noktaya doğru gerçekleşen her sıçrama, şimdiye kadar satışlarla karşılandı. Sürekli gelen satış emirleri sebebiyle yükselişin kısa ömürlü kalması, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu. Uzmanlara göre, fiyat 0,1018 dolar seviyesinin üzerinde dört saatlik bir kapanış yapmadan beklenti pozitif yöne dönmeyecek.

Hacmin zayıf kalması da kopuş ihtimalini azaltıyor. Çünkü güçlü işlem hacmi oluşmadan yapılacak yükseliş denemelerinin kalıcı olamayacağı öngörülüyor. Kanal içindeki hareket ise fiyatı dar bir aralıkta tutuyor. Böyle yapıların sıkışıklık sonrası ani ve belirgin hareketler getirdiği bilinirken, şimdilik hangi yönde bir kırılım yaşanacağı belirsizliğini koruyor.

Satıcıların baskısı sürerken zincir üstü sinyaller ayrışıyor

İşlem hacmi düşük seyretse de, büyük yatırımcıların ilgisi son dönemde dikkat çekiyor. Son bir haftada, balina olarak tanımlanan büyük Dogecoin sahipleri, toplam 330 milyon doları aşan ek alım gerçekleştirdi. Zincir üstü veriler 24 saat içinde toplam 800 milyon dolar değerinde Dogecoin transfer edildiğini gösteriyor. Bu rakam yılın en yüksek işlem hacimlerinden biri olarak kaydedildi.

Uzmanlar, fiyat hareketi ve blok zinciri verilerinin birbiriyle çeliştiğini, fiyatta zayıflık devam ederken uzun vadeli talebin arttığına dikkat çekiyor.

Bu ayrışma, piyasada görüş birliğinin olmadığını ve fiyatın yönünü belirlemek için önemli bir karar anına yaklaşıldığını gösteriyor. Direnç üzerinde hacimli bir kırılım gerçekleşirse, gelecek hedefin 0,1172 dolar olduğu belirtiliyor. Bu seviye, mevcut paralel kanalın üst sınırıyla örtüşüyor.

Kısa vadede yol ayrımında

Şu anda 0,1018 dolar seviyesinde devam eden kilitlenme, kısa vadede büyük çaplı bir hareketin zemininin oluştuğu anlamına geliyor. Satıcıların sert müdahalelerine rağmen alıcıların ilgisinin sürmesi, fiyatlamada ani değişimlerin kapısını aralayabilir. Kısa vadede, Dogecoin’in bu seviyeyi yukarı yönlü aşması halinde, teknik görünümün tamamen değişmesi mümkün.

Bununla birlikte, yön tayininde işlem hacmi ile zincir üstü dinamiklerin birlikte izlenmesi gerekecek. Zira fiyat yukarı yönde kırılırsa, ardışık hedef seviyesi olarak yine teknik grafikte 0,1172 dolar öne çıkıyor.