Lido DAO’dan rsETH açığı için 2.500 stETH’lik kritik kurtarma önerisi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Lido DAO, 2.500 stETH ile rsETH açığını kapamak için devreye girmek istiyor.
  • Kelp DAO'da yaşanan 292 milyon dolarlık saldırı, Aave ve diğer DeFi projelerini zor durumda bıraktı.
  • DeFi’de artan siber saldırılar $ETH tabanlı ekosistemde yatırımcıyı stablecoin’e itiyor.
  • ⚡ Kritik nokta: Lido’nun teklifi, zincirleme krizlere karşı toplu bir kurtarma çözümü sunmayı hedefliyor.
Staking ve likidite havuzları alanında faaliyet gösteren Lido Labs, DAO topluluğuna sunduğu yeni teklifle, Kelp DAO’daki son saldırı nedeniyle oluşan yaklaşık 100 bin ETH’lik rsETH açığına destek olmayı gündeme aldı. Teklif kapsamında, en fazla 2.500 stETH’in (yaklaşık 5,8 milyon dolar değerinde) toparlanma sürecine tahsis edilmesi isteniyor. Lido, Ethereum’un popüler stake hizmetlerinden biri olarak; kullanıcılara stake ettikleri ETH karşılığında stETH veriyor ve merkeziyetsiz finans ekosisteminin temel projeleri arasında görülüyor.

İçindekiler
1 Kelp DAO’da yaşanan büyük açık
2 Lido DAO’nun destek gerekçesi
3 DeFi ekosisteminde güvenlik tartışmaları

Kelp DAO’da yaşanan büyük açık

Geçen hafta Kelp DAO’nun rsETH köprüsünde gerçekleşen siber saldırıda yaklaşık 292 milyon dolarlık varlık kaybı yaşandı. Bu gelişme yalnızca Kelp DAO’yu değil, borç-alacak platformu Aave başta olmak üzere, diğer büyük DeFi projelerini de olumsuz etkiledi. Onchain analiz platformu Lookonchain’in verilerine göre, saldırganların çaldığı varlıkları teminat olarak göstermesiyle beraber Aave’nin platformunda toplam kilitli değer yaklaşık 8 milyar dolar azaldı. Sonuç olarak Aave’de 195 milyon dolar civarında kötü borç ortaya çıktı.

Lido Labs tarafından hazırlanan teklifte bu saldırının, entegre DeFi altyapısında zincirleme olumsuz sonuçlara yol açtığı belirtiliyor. Sadece piyasa fiyatları değil, borç-alacak piyasalarında da baskı oluştuğu ve kullanıcıların fonlarının risk altında olduğu vurgulanıyor.

Lido DAO’nun destek gerekçesi

Lido Labs, yapılacak stETH katkısının “tam anlamıyla fonlanan bir kurtarma operasyonunun parçası olması” şartına dikkat çekiyor. Yani bu destek yalnız başına sorunu çözmeyi değil, daha geniş çaplı bir toparlama planına diğer paydaşların da katılımıyla destek olmayı hedefliyor.

Lido DAO’nun teklifinde, “Eğer harekete geçilmezse, EarnETH havuzlarına mevduat yapan kullanıcıların kayıpları artacak ve stETH tabanlı ürünler ile likidite platformlarında olumsuz yansımalar derinleşecek” değerlendirmesi yer aldı.

Öneride ayrıca, toplam açığın büyüklüğü gereği Lido DAO’nun tek başına yükü üstlenmesinin mümkün olmadığı; katkının diğer projelerle birlikte sağlanmasının planlandığı belirtiliyor. Lido Labs, sürecin “birden fazla paydaştan oluşan kolektif bir girişim” olması gerektiğini dile getiriyor.

DeFi ekosisteminde güvenlik tartışmaları

Kelp DAO saldırısı, merkeziyetsiz finans uygulamalarında güvenlik, risk yönetimi ve şeffaflık konularını yeniden gündeme taşıdı. Kripto para sektöründe öne çıkan isimlerden Curve kurucusu Michael Egorov, son zamanlarda yaşanan ve merkezi noktalarla ilgili zaaflar içeren bu tür olayların, sektörün “finansın geleceğini inşa etme” hedefini sekteye uğrattığı görüşünde.

Konuya kurumsal açıdan yaklaşan JPMorgan analistleri ise, DeFi alanında tekrarlanan siber saldırılar ve büyümedeki yavaşlığın kurumsal yatırımcıların ilgisini azalttığına dikkat çekti. Analistler; her yeni saldırıyla birlikte birçok yatırımcının tercihini stablecoin’lerde kalmaktan yana kullandığını belirtti.

JPMorgan uzmanları, son aylarda peş peşe gelen DeFi saldırılarının, büyük yatırımcıların merkeziyetsiz finans alanındaki ilgisini azaltmaya başladığını ve fonların stablecoin’lere kaydığını aktarıyor.

Lido Labs’ın sunduğu kurtarma önerisinin, yalnızca Kelp DAO’yu değil, genel olarak Ethereum ve DeFi ekosistemindeki kırılganlıkları telafi etmek adına topluluklar arası bir dayanışma süreci başlatması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

