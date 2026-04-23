Solana fiyatı 84,80 dolara geriledi, kritik kırılım için geri sayım başladı

Solana son günlerde dar bir fiyat aralığına sıkışmış durumda ve bu sıkışıklık hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekiyor. Kripto para piyasasında hareketlerin belirginleştiği bu süreçte, fiyatın bir yöne ani şekilde hareket etmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde oluşan likidite birikimi ve kaldıraçlı pozisyonların artması, Solana’da önemli bir kırılma ihtimaline işaret ediyor.

Likidite yoğunluğu ve fiyat seviyeleri

Piyasada izlenen verilere göre, Solana’nın şu anki fiyat bandında iki ana likidite bölgesi öne çıkıyor. Özellikle 90 ile 93 dolar arasının, yoğun siparişlerin bulunduğu ve piyasadaki büyük oyuncuların yakından takip ettiği bir bant olduğu belirtiliyor. Bu seviyede bir hareketlilik yaşanması halinde, sert fiyat değişimleri görülebilir.

Kısa vadede aşağı yönlü riskler de öne çıkıyor. Fiyatın 82 ila 84 dolar arasındaki destek bölgesine düşmesi, fazla risk alan pozisyonların tasfiyesine yol açabilir. Analistler, bu bölgenin hem alıcılar için kritik bir savunma hattı, hem de satıcılar için potansiyel bir hedef olduğunu vurguluyor.

Anlık yükseliş ve direnç alanı

Son haftalarda Solana, 78 ile 80 dolar arasında taban oluşturarak yukarı yönde bir çıkış denemesi yaptı. Yükselişin ardından, 90 dolara doğru ivme kazanılsa da, bu seviyedeki satıcı baskısı dikkat çekiyor. Fiyatın birkaç kez bu bandı aşmakta zorlanması, kısa vadede momentumda bir yavaşlamaya yol açtı.

Solana’da sıkışık fiyat hareketleri ve yoğun likidite, büyük yatırımcıların ani müdahalelerine zemin hazırlıyor. 90 doların üzerine çıkılması halinde, kısa pozisyonlarda tasfiyeler tetiklenebilir; ancak fiyatın 82-84 dolar bandına gerilemesi halinde, aşırı riskli uzun pozisyonlar devre dışı kalabilir.

Analistler, eğer alıcılar fiyatı 84 dolar civarındaki desteğin üzerinde tutmayı başarırsa, Solana’nın yeniden 93 dolara hatta daha yukarıdaki 97 dolara yönelme olasılığının canlı kalacağını aktarıyor. Ancak bu desteğin kaybedilmesi, satış baskısını güçlendirebilir.

Uzun vadeli görünüm ve ana psikolojik eşikler

Solana şu anda, tüm zamanların zirvesi olan 200 dolar seviyesinden önemli ölçüde uzak. Fiyat 84 dolar civarına çekilmiş durumda ve bu bölge genel düşüş eğilimini sürdürdüğüne işaret ediyor. Uzman görüşlerine göre, 90-100 dolar aralığı güçlü bir psikolojik direnç olmayı sürdürüyor.

Bu bölgenin aşılması, Solana için trendde belirgin bir değişimin başlangıcı olabilir. Ancak, böylesi güçlü bir hareket için hacmin ve piyasa momentumunun artması gerektiği ifade ediliyor.

Bazı piyasa gözlemcileri, yeterli alım ilgisiyle 500 dolara kadar uzanan bir fiyat hamlesinin teorik olarak mümkün olduğunu savunsa da, bunun gerçekleşmesi için piyasanın mevcut görünümünden çok daha güçlü bir ivme ve iştah göstermesi gerekecek.

CryptoAppsy verilerine göre, yazı sırasında Solana’nın fiyatı 84,80 dolar seviyesinde bulunuyor ve son 24 saatte yüzde 3,61 düşüş yaşandı. 48,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle Solana, belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde kısa vadeli yönünü arıyor.