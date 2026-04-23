XRP’de 1,43 doları aşan hacim değişimi, sert yükseliş sinyali verdi

XRP, son günlerde teknik analizlerde ve zincir üzerindeki göstergelerde hareketliliğin artmasıyla yatırımcıların yeniden dikkatini çekmeye başladı. Piyasada uzun süredir yatay seyir izleyen XRP’nin fiyat grafiğinde, üç aylık periyotta göze çarpan bir yükseliş flaması oluştuğu belirtiliyor. Piyasa analisti Emilio Bojan’ın aktardıklarına göre, bu formasyon kritik bir karar noktasına yaklaştı. Eğer çıkış yaşanırsa, XRP’de kısa vadeli yükselişler yerine kalıcı bir yukarı yönlü trendin fitili ateşlenebilir.

Alım baskısı güçleniyor

XRP’nin mevcut yapısını öne çıkaran yalnızca teknik formasyonlar değil, aynı zamanda emir defterlerinde öne çıkan hareketlilik de dikkate değer. Kısa vadeli fiyat aralıklarında, alış yönünde sıra dışı bir talep tespit ediliyor ve bu seviyelerde sürekli şekilde alım emirleri karşılanıyor. Buna karşılık, satış tarafında likidite ciddi şekilde azalmış görünüyor. Alıcıların baskın çıkması ve talebin dağıtım yerine birikim yoluyla artması, potansiyel bir ralli öncesinde dikkat çeken bir zemin hazırlıyor.

Bu tabloyu şekillendiren en önemli etmenlerden biri büyük yatırımcı hareketleri. Diğer adıyla ‘balina’ olarak adlandırılan aktörlerin, küçük yatırımcı satışlarını istikrarlı biçimde absorbe ettiği ve XRP’nin fiyatında aşağı yönlü kırılım yaşanmasına engel oldukları tespit ediliyor. Bu sürecin, konsolidasyon döneminde fiyatın sessizce biriktiğini işaret ettiği belirtiliyor.

Genellikle, bu tip yoğun birikim dönemleri büyük oynaklık öncesinde öne çıkıyor. Son zamanlarda yaşanan geri çekilmelerin sığ kalması ise bu görünümü destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Balina yatırımcıların küçük ölçekli satışları sürekli topladığı ve fiyatı etkin şekilde koruduğu, bu süreçte ise güçlü bir birikim havası oluştuğu, uzmanlar tarafından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

1,43 dolarda önemli eşik aşıldı

CoinCodex verilerine göre XRP, şu anda 1,43 dolar seviyesinde işlem görüyor ve bu fiyat son seanslarda öne çıkan bir eşik haline geldi. CryptoAppsy verilerine göre XRP’de 1,43 dolarlık fiyat, yatırımcıların yeniden ilgi gösterdiği bir dönemin işareti olarak görülüyor.

Fiyat aralığında özellikle 1,38 ile 1,42 dolar bandı, yatırımcılar arasında birikim bölgesi olarak öne çıkmaya başladı. Sürekli olarak alım yönünde gelen emirlerle birlikte, bu bölgenin kırılgan bir destekten çıkıp uzun vadeli pozisyonların sessizce toplandığı bir zemin oluşturduğu gözleniyor.

Bununla birlikte büyük borsalardaki işlem hacmi son günlerde belirgin şekilde artış gösterdi. Konsolidasyon sırasında hacmin yükselmesi genellikle piyasaya yeni katılım sinyali verirken, XRP’de sessiz geçen dönemin ardından yeniden yükselişe işaret ediyor.

Yukarıda yeni hedefler konuşuluyor

Fiyatın dar bir bantta sıkışmasına rağmen hacmin artış eğiliminde olması, genellikle gözle görülmeyen büyük bir hareketin yaklaşmakta olduğunun işareti olarak kabul ediliyor. XRP grafiğinde belirginleşen bu yapı, yatırımcıların olası bir kırılımı yakından takip etmesini sağlıyor.

Analistlere göre, momentumun devam etmesi halinde ilk önemli direnç noktası 1,55 ile 1,72 dolar arasında bulunuyor. Bu aralık hem yeni alıcıların karşılanabileceği, hem de fiyatın alıcı baskısı artarsa hızlı şekilde yükselebileceği ilk likidite bölgesi olarak öne çıkıyor.

Şu an için XRP, sıkışmış ancak gittikçe daha hareketli bir görünüm sunuyor. Birikim süreciyle birlikte satış baskısının azalması ve işlem hacminin artması, piyasada olası yukarı yönlü bir kırılım beklentisinin güçlenmesine yol açıyor.