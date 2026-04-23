BITCOIN (BTC)

Bitcoin dibe mi gidiyor? 2022 yılındaki şey yine oluyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Binance borsasındaki fonlama oranının kümülatif değişimi eksiye indiğinde BTC dip oluşturup toparlanmaya başlıyor.
  • Bugün, gösterge -%4,5 seviyesinde duruyor; bu da traderların son aylarda piyasaya karşı pozisyon almaya devam etme derecesini vurguluyor.
  • Eğer yine aynısı olursa 2020, 2021 düşüşü ve 2022 dibindeki gibi Bitcoin’in dibi oluşturup yükselmeye başladığını görmeliyiz. Haber akışı bu noktada belirleyici olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için tarifeler 2025 yılını eziyete dönüştürdü. Her ay başka bir gerilim ve anlaşıldı/anlaşılamadı haberleriyle fiyat sürekli inip çıktı. 2026 yılında da şapkadan tavşanı çıkaran Trump İran’a tekrar saldırıp belirsizliği geri getirdi. Bugünlerde sadece birkaç saat içinde bile havanın hızla değiştiğini görüyoruz. Bitcoin 2022 yılındaki şeyin aynısını yaşamaya başladı. Peki sıradaki şey ne?

İçindekiler
1 Bitcoin dibe mi gidiyor?
2 Kripto paralarda gündem ne?

Bitcoin dibe mi gidiyor?

Bitcoin fonlama oranını aylık bazda hesaplayan Darkfost 2022 yılında yaşanan şeyin tekrar olduğunu söylüyor. Fonlama oranları ayı yönlü kalmaya devam ederken piyasa disbelief aşamasına geçti. İnançsızlık evresi dip oluşumu için kilit dönemdir ve Bitcoin’in son 80 bin dolar denemesi eğer başarısızlıkla sonuçlanırsa hem haber akışı hem teknik analiz uygun şartların oluştuğunu söylüyor.

Binance borsasındaki fonlama oranlarının 30 günlük kümülatif değişimini gösteren aşağıdaki grafik fonlamanın negatif trende girdiğini net bir şekilde tespit etmenizi sağlar. BTC 2022’nin sonlarında ayı piyasasından çıkmaya başladığında, fonlama oranları düşmeye devam etti ve 30 günlük toplam bazında -%7’ye kadar geriledi.

“Bugün, gösterge -%4,5 seviyesinde duruyor; bu da traderların son aylarda piyasaya karşı pozisyon almaya devam etme derecesini vurguluyor. Bu kadar güçlü bir konsensüs her oluştuğunda, tam tersine bir dip oluşturmaya yardımcı olmuş ve gelişmeye başlayan ralliyi körüklemiştir.”

Eğer yine aynısı olursa 2020, 2021 düşüşü ve 2022 dibindeki gibi Bitcoin’in dibi oluşturup yükselmeye başladığını görmeliyiz. Negatiflik büyürken dibin derinleşme riski olsa da fiyat çoktan dibi oluşturup yükselişe geçmiş de olabilir. İran gündemi bu noktada fazlasıyla belirleyici olacak.

Kripto paralarda gündem ne?

Trump yazı hazırlandığı sırada sağlık hizmetleriyle ilgili etkinlikte konuşmaya hazırlanıyor. Yatırımcıların gündemindeki ana madde elbette İran. Müzakere heyetinde istifa iddiasından Lübnan’a saldırıların başladığı haberlerine kadar sonradan yalanlanan birçok manşet gördük. Önce BTC düşüyor ardından haber yalanlanıyor ve BTC tekrar yükseliyor. Enteresan bir gündü.

Tether‘in OFAC ve ABD kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine iki Tron cüzdanındaki 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurması günün en çok konuşulanları arasındaydı. Bu dondurma işlemleri, Tether’in tek başına gerçekleştirdiği en büyük eylem.

ABD Hint-Pasifik Komutanı Amiral Samuel Paparo Kongre’ye ordunun aktif bir node’u çalıştırdığını söyledi. Bunu ulusal güvenlik için iş kanıtı ve kriptografiyi araştırmak amacıyla yapıyorlar.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
