Yine Bilecek Mi? Ünlü Kripto Para Analisti Kesin Konuştu

Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen popüler analist iddialı bir tahminde bulundu ve bunu olacağından emin. Bu kadar emin tahminlerde bulunan uzmanların sonrasında alay konusu olduğunu gördük ancak bu isim geçmişte hedef ulaşan başarılı tahminler açıklamıştı. Son uyarısı bize ne anlatıyor?

Bitcoin Fiyatı Düşecek

RektCapital isimli kripto para analisti yıllardır yatırımcıların yakından takip ettiği bir isim. Geçmişte önemli fiyat hareketlerini önceden tahmin ettiği için popülerliği katlanarak artmıştı. Elbette geleceği görmüyor ve tahminlerinde yanılabilir ancak bugünlerde paylaştığı grafikten fazlasıyla emin. Eğer tarihsel fiyat performansı tekrar edecekse Bitcoin düşecek.

Popüler kripto analisti bugün paylaştığı grafiğe ek olarak şunları yazdı;

“2023’ün 2015’e mi yoksa 2019’a mı daha çok benzediğini istediğiniz kadar tartışabilirsiniz Fakat bu durum BTC’nin 2015’te -%24 ve 2019’da -%38’lik performansını değiştirmeyecek. Halving öncesi 200 gün düşüş dönemi”.

Eğer tarih tekerrür ederse önümüzdeki aylarda BTC fiyatı 20.000 dolar belki de daha aşağı seviyelere gerileyebilir. Düşüş bekleyen analistlerin çoğu halving öncesi tarihsel performanstan destek buluyor.

Altcoinler Yorum

Analist bugün SOL Coin ve LINK hakkındaki yorumlarını da paylaştı. Solana fiyatı TVL yıllık zirveye ulaşırken bir miktar toparlandı. Ancak BTC fiyatındaki dalgalanma nedeniyle ralli daha fazla talep toplayamadı.

“SOL ve LINK hakkında bahsetmeye değer başka bir şey daha var, her ikisinin de paylaştığı başka bir nitelik: etkileyici rallilerine rağmen, hala kendi aralıklarında bulunuyorlar. Solana için, fiyatın 23,89 dolarlık direncin aşılması ve destek olarak doğrulanması gerekiyor. Şimdilik bu seviye direnç olarak hareket etmeye devam ediyor. Sahte yükselişlere karşı yatırımcıların temkinli olması gerekiyor”.

“En yüksek aralık destek olarak geri kazanılana kadar, potansiyel aşağı yönlü senaryolara bakmak her zaman yararlıdır. 5 kez doğru olmak 1 kez yanlış olmaktan daha iyidir. Ve eğer yanılırsanız, bir geri çekilmede yanlışı düzeltebilirsiniz ki bu da muhtemelen aynı seviyenin bir başka ama belki de daha orta vadeli yeniden testi olacaktır.”

İki kripto para için de kritik direnç seviyeleri desteğe dönüşmeden analist yükselişe geçmenin doğru olmayacağına inanıyor. BTC için negatif beklentisini de hesaba katarsak bu yükselişler kısa vadeli olabilir.