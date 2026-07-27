ABD ile İran saldırıları durdurunca petrol düştü, bitcoin ve altın yükselişte

ABD ile İran’ın yeni saldırılardan kaçınması, haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda alımları hızlandırdı. Petrol fiyatları sert gerilerken Bitcoin, hisse senetleri ve altın yükseldi. Orta Doğu gerilimi boyunca güvenli liman talebi gören dolar ise başlıca para birimleri karşısında değer kaybetti.

Petrol fiyatları sert geriledi

Brent petrol gün içinde yüzde 7,4’e varan düşüşle 90 doların altına inerken daha sonra kayıplarının bir bölümünü geri aldı. WTI petrol de 83 doların altını görerek günlük bazda yüzde 7’ye yakın geriledi. Buna karşın Brent, Orta Doğu’daki arz kesintilerinin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 50’nin üzerinde artıda kalmayı sürdürüyor.

Petroldeki geri çekilme enflasyon endişelerini hafifletti ve tahvil talebini destekledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 5 baz puan düşerek yüzde 4,63’e geriledi. Altın yaklaşık yüzde 1 yükselişle ons başına 4.100 dolara yükseldi.

Piyasa göstergesi Gün içi hareket Brent petrol Yüzde 7,4’e kadar düştü WTI petrol 83 doların altına indi ABD 10 yıllık tahvil faizi Yüzde 4,63’e geriledi Altın Yaklaşık yüzde 1 yükseldi

Bitcoin 65 bin doların üzerine döndü

ABD ile İran’ın ikinci gün üst üste yeni askeri saldırılardan kaçınması, kripto para piyasasında da alımları destekledi. Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,2 yükselerek yeniden 65 bin doların üzerine çıktı. Ethereum yüzde 3’ten fazla değer kazanarak 1.950 dolara yaklaşırken Solana ve XRP’deki yükseliş yüzde 1 ile yüzde 2 arasında kaldı.

Giottus CEO’su Vikram Subburaj, Brent petrolün yüzde 4,7 gerilemesinin enflasyon kaygılarını kısmen azalttığını ancak Fed’in 28 ve 29 Temmuz’daki toplantısının piyasalar açısından kısa vadeli risk olmaya devam ettiğini belirtti. Piyasalarda 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı yüzde 36,3 olarak fiyatlanırken Bitcoin hakimiyeti yüzde 58,6 seviyesinde bulunuyor.

Ethereum’daki güçlü yükseliş, sermayenin bir bölümünün altcoin’lere yöneldiğine işaret etse de Bitcoin hakimiyetinin yüksek seyretmesi geniş çaplı bir altcoin rallisi için henüz erken olduğunu gösteriyor.

Alphractal kurucusu Joao Wedson ise Bitcoin’in yarılanma döneminden sonraki ayı piyasası dibine kadar geçen sürenin önceki döngülerde yaklaşık 900 gün olduğunu aktardı. Mevcut döngünün 827’nci gününde bulunulduğunu belirten Wedson, tarihsel düzenin korunması halinde nihai dibin önümüzdeki iki ay içinde oluşabileceğini öngörüyor.

CXMT ilk işlem gününde yüzde 500’ün üzerinde yükseldi

Öte yandan MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 0,5 yükselirken Nasdaq 100 vadeli işlemleri yüzde 1,2 arttı. Avrupa borsalarında da yükseliş beklentisi güçlenirken teknoloji hisselerinde geçen haftanın sonundaki satışların ardından toparlanma işaretleri öne çıktı.

Asya’daki en dikkat çekici hareketi Çinli bellek çipi üreticisi CXMT kaydetti. Şirketin hisseleri Şanghay’daki ilk işlem gününde yüzde 500’ün üzerinde yükseldi. Yapay zeka sistemlerinde kullanılan DRAM bellekleri üreten CXMT’nin piyasa değeri gün içinde 3,65 trilyon yuana, yaklaşık 539 milyar dolara ulaştı.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, TOPIX endeksi yüzde 1,4 yükseldi. Güney Kore’de KOSPI endeksi de günü yüzde 0,97 artışla tamamladı.