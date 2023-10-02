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DOGE’de Güçlü Yükseliş: Meme Token Piyasasında Liderlik Savaşı Devam Ediyor!

Özet

  • Dogecoin, kripto para piyasalarındaki düşüşe rağmen yukarı yönlü hareket ediyor ve son 24 saatte %5'ten fazla artış kaydetti.
  • Bu yükseliş, CoinMarketCap verilerine göre işlem hacmindeki %57'lik artışla destekleniyor, ancak DOGE'nin performansı yakın rakipleriyle karşılaştırıldığında oldukça güçlü.
  • Shiba Inu (SHIB) gibi diğer meme token'lar da yükseliş ivmesi gösteriyor, ancak Dogecoin'e göre daha düşük bir büyüme oranına ve fiyata sahip.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
21:40
2 Ekim 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Kripto para ekosisteminin ilk meme token’ı olan Dogecoin (DOGE), daha geniş piyasaların düşüş eğilimini aşmasıyla mevcut konum itibariyle yukarı yönlü hareket ediyor. Yazı kaleme alındığında popüler meme token 0,06368 dolar seviyesinden artış gösterdi ve son 24 saat içerisinde %5 oranından fazla artış gösterdi.

Dogecoin’de Dikkat Çeken Performans!

Yatırımcıların gözde meme token’ı Dogecoin’in yükseliş trendi, son büyüme trendleri göz önüne alındığında oldukça sıra dışı yükseliş trendinin kalıcı olduğunu gösteren yeni bir gerçekleşme olabilir. Dogecoin’in yaşanan yeni büyümesi, CoinMarketCap verilerine göre toplam 226.885.971 dolara ulaşan işlem hacmindeki %57 oranında bir artışla destekleniyor.

Piyasanın çoğu altcoin için avantajlı göründüğü günümüzde DOGE’nin mevcut performansını en yakın rakipleriyle kıyaslamak dikkate değer olabilir. Dogecoin fiyatında %5 oranında bir büyüme sergilerken, ikinci en büyük meme token Shiba Inu (SHIB) da yükseliş ivmesiyle işlem görüyor. Ancak meme token %0,95 oranlık nispeten daha düşük bir büyüme oranı ve fiyatı 0,000007513 dolar olarak daha yatay hareket ediyor.

DOGE Rakiplerinde Son Durum

Altcoinin fiyatı %2,82 oranında bir büyümenin üzerinde 0,0000008178 dolar olarak sabitlenen kurbağa temalı meme token Pepe (PEPE) için de olağandışı bir ilerleme gözlemleniyor ki bu da Dogecoin’in çok altında kalan bir performans. Peki kripto para piyasalarının ilk meme token’ında büyüme bu seviyelerde kalacak mı?

Uzmanların mevcut bakış açısı, Dogecoin’in büyümesinin nihayet kalıcı olduğunu varsaymak zorunda kalabiliriz. Bu durum mevcut konum itibariyle elde edilen anlık verilerle değerlendirmenin zor olabileceği bir gerçek olduğu belirtiliyor. Özellikle aylık performans görünümüne odaklanıldığında kripto para bu en iyi rakiplerin gerisinde kaldı. Dogecoin, piyasadaki düşüşe rağmen güçlü bir yükseliş gösteriyor, son 24 saatte %5 oranında fazla arttı. CoinMarketCap verilerine göre, yüksek işlem hacmi ve kararlı performansı ile DOGE, diğer meme token’lar arasında öne çıkıyor.

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