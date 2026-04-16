Xrp’de işlem hacmi tek günde 1,81 milyar dolara sıçradı

XRP, son dönemde hem spot hem de türev piyasalarında yaşanan dikkat çekici işlem hacmi artışıyla yeniden yatırımcıların odağına yerleşti. Piyasa analistlerinden Xaif Crypto’nun paylaştığı verilere göre, yalnızca bir seansta XRP’nin toplam işlem hacmi 1,81 milyar dolara çıktı ve bu durum varlık üzerindeki ilginin ciddi şekilde arttığını gösterdi.

Spot ve vadeli piyasalarda eşzamanlı artış

Rakamlar detaylı incelendiğinde, türev işlemlerin yaklaşık 1,47 milyar dolarlık kısmı oluşturduğu, spot piyasadaki hacmin ise 341 milyon dolara ulaştığı görülüyor. Bu tablo; kısa vadeli, yüksek kaldıraç kullanan yatırımcıların işlemleriyle, daha kalıcı olarak değerlendirilen spot talebinin aynı anda güçlendiğine işaret ediyor. Spot işlemlerin artması, XRP’deki fiyat hareketinin sadece spekülasyon kaynaklı olmadığını gösteren bir unsur olarak öne çıkıyor.

Her iki piyasadaki hacimlerin eş zamanlı yükselişi, genellikle daha yaygın bir güvenin göstergesi kabul ediliyor. Bu paralellik sadece kısa süreli al-sat işlemlerini değil, aynı zamanda kalıcı fon girişlerini de yansıtıyor ve analistler bunun XRP açısından olumlu bir gelişme olabileceğini düşünüyor.

Önemli teknik seviyelerin üzerinde seyrediyor

XRP fiyatı, şu anda 1,43 dolar civarında işlem görüyor ve bu, birçok teknik seviye açısından kritik bir bölgeye işaret ediyor. Özellikle fiyatın, uzun vadede yakından takip edilen 200 günlük üssel hareketli ortalamanın üzerinde tutunması, piyasanın yukarı yönlü eğilimini destekliyor. Yatırımcılar tarafından bu seviyenin korunması, konsolidasyon sürecinin sonlanıp alım yönlü momentumun güçlenebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Analistlerin aktardığına göre, XRP’de hem vadeli işlemler hem de spot piyasadaki güçlü hacim artışı, piyasada yukarı yönlü bir inancın hakim olmaya başladığını gösteriyor. Özellikle teknik göstergelerin desteklemesi ile önümüzdeki dönemde piyasadaki hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

Bu yükselişin teknik açıdan önemli bir başka dayanağı ise, XRP fiyatının 8 yıl öncesine uzanan kırılma bölgesine yeniden yaklaşması. Böyle yapısal seviyeler, hem büyük portföylü yatırımcıların hem de orta ve uzun vadeli pozisyon alan traderların dikkatini çekiyor. Hacim artışı ve teknik ilerleme birleşince, XRP’ye dönük işlem ilgisinin artması şaşırtıcı bulunmuyor.

Uzun vadeli beklentiler ve kritik sınav

Bazı piyasa katılımcıları, XRP’nin uzun vadede 10 dolar civarını hedefleyebileceğini iddia ediyor ancak bu öngörüler genellikle genel piyasa döngülerine ve sürekli fon girişlerindeki kalıcılığa bağlı. Bu tür projeksiyonların tutabilmesi için işlem hacminin ve fiyatın teknik seviyelerin üzerinde seyretmeye devam etmesi gerekiyor.

Sonuç itibarıyla, XRP’deki kısa vadeli hacim artışına rağmen asıl odak noktası, bu momentumun sürdürülebilir olup olmayacağına çevrilmiş durumda. Spot ve türev işlemlere olan ilgi sürdükçe, piyasada yeni bir yukarı hareketin zemini oluşabilir ancak bunun kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceği henüz net değil.