Haftalardır 28.500 dolar ile 31.500 dolar fiyat seviyeleri arasında konsolide olan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı değer kayıpları ile birlikte 29.000 dolar fiyat seviyelerine geriledi. BTC’deki son durumu değerlendiren kripto para analisti, lider kripto para birimi adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Son haftalarda 28.500 dolar ile 31.500 dolar fiyat seviyeleri arasında yatay seyreden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta sonuna da düşüş ile başladı ve son 24 saatte ortalama %0,5’lik bir değer kaybı kaydederek 29.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’nin hafta sonuna düşüş ile başlamasıyla birlikte sabah saatlerinden bu yana çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti.

Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıpları ile birlikte 1830 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,16 trilyon dolara geriledi.

Kripto analiz platformu K33 Research, dün paylaştığı bir raporda lider kripto para birimi Bitcoin’in volatilitesinin geçen hafta Altın, Nasdaq ve S&P500’ün altına gerilediğini ve düşük volatilitenin ilerleyen zaman dilimleri adına keskin fiyat hareketlerine işaret ediyor olabileceğini belirtti.

Bitcoin’deki Konsolidasyon Devam Edecek mi?

Öte yandan kripto para piyasasındaki bu yön belirsizliği devam ederken kripto para analisti Michael Van de Poppe, Twitter hesabından paylaştığı bir dizi paylaşım ile güncel teknik görünümleri değerlendirdi. Analist, kripto para piyasasındaki ana trendin hala yükseliş yönlü olduğunu ve FTX iflasından bu yana piyasanın istikrarlı bir şekilde ilerlediğini öne sürdü.

Analist, lider kripto para birimi BTC’nin kritik fiyat seviyelerin koruması durumunda kripto para piyasasının yakın vadede yeniden yükselişe geçerek yukarı yönlü bir ivme yakalayabileceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.