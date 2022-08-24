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Litentry, blok zinciri ile kullanıcı merkezli bir ağ lehine olan borsayı desteklemeye yardımcı oluyor. Litentry, kimlik tabanlı bir ağ ve ilgili araçları içeriyor, bir kimlik eşleştirme ve kimlik belirleme mekanizması içeriyor, bir bütün olarak merkezi olmayan kimlik ve kullanıcı etkinliği veri yönetimi altyapısından oluşuyor.

Litentry (LIT) Nedir?

Litentry, kullanıcının diğer zincirlerden kimlikleri toplamasını sağlar, bir kimlik eşleştirme ve kimlik belirleme mekanizması içerir, bir bütün olarak merkezi olmayan kimlik ve kullanıcı etkinliği veri toplama altyapısından oluşur.

Kimlik Eşleştirme, zincir üstü kimlikler havuzundan seçilen rastgele anonim kimliklerle yapılan bir kör eşleştirmedir ve aday kimlik verileri, alt katman off-chain çalışanı tarafından işlenir. Ağ, eşleşen alıcıya eşleşen bir fırsat olarak eşleşme kazananın DID’sini gönderir. Alıcının kimlik havuzundaki diğer kimliklere erişimi yoktur, yalnızca kazananın DID’sine erişebilir, bu nedenle eşleşme alıcısı, eşleştirme fırsatı karşılığında LIT tokenı öder.

Identity Staking, bir kimlik sahibinin kimlik belgesinin ve DID’nin anlık görüntüsünü blok zincirinin kimlik havuzuna göndermesi ve doğrulama düğümüne okuma izinlerini yetkilendirmesi, böylece aşağıdaki bloklarda stake etme ve eşleştirme ödülleri alma sürecidir. Kimlik belgesi şifrelenir ve IPFS veya zincir üstü anahtar/değer deposu gibi merkezi olmayan bir veritabanına kaydedilir ve DID zincir üzerinde depolanır.

Litentry, kimlik belirleme ve kimlik eşleştirme ile kullanıcı verilerini satmadan kimlik tabanlı ağın temel ekonomik modelini oluşturuyor. Eşleştirme pazarından yalnızca kimlik belirleyicileri ve eşleşen alıcılar faydalanmaz, aynı zamanda Litentry’ye bağlı DApp’ler de kimlik katkı sağlayıcıları olarak eşleşme ücretleri alır. Bu şekilde Litentry, Web3’ün geleceğine daha fazla katılımcıyı teşvik etmeyi hedefliyor.

2019’da Web3 Foundation’dan alınan hibe ile Litentry ekibi, kullanıcı merkezli bir ekosistem için aşağıdaki ürünleri oluşturdu.

Litentry Network: Substrate ile oluşturulmuş çalışma zamanı

Litentry Authenticator: Bir mobil kimlik yönetimi merkezi

Litentry DApp Playground: DApp örnekleri koleksiyonu

Litentry Veri Merkezi: Kimlik tabanlı bir IPFS gezgini

Litentry Graphql Önbelleğe Alma Sunucusu: Hızlandırılmış IPFS bağlantısı

Litentry SDK: Front end geliştiriciler için araçlar

LIT Coin Yorum

Son zamanlarda kimlik doğrulama ve kişisel verilerin saklanması oldukça önemli bir konu haline geldi. Bu noktada Litentry ve LIT token’ın dikkat çektiği görülüyor. Ancak yatırımcılar LIT token’a henüz yeni bir proje olduğu için nispeten temkinli yaklaşıyor gibi görünüyor.

CoinMarketCap verilerine göre yazının yayına hazırlandığı sırada dolar karşısında 0,77 USD ile işlem gören LIT Token, Bitcoin (BTC) karşısında da 0.0000362 BTC ile işlem görüyor. LIT’ın 16 Şubat 2021’de 14,73 dolar ile en yüksek seviyeyi gördüğü ifade edilebilir.

Bunlara ek olarak LIT Token toplam arzının 100,000,000 LIT Token olacağı ve şu anda dolaşımda 37,132,163 LIT Token bulunduğu da yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

LIT Coin Nasıl Alınır?

LIT Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

LIT Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından LIT Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC), BUSD, Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) alarak LIT işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.