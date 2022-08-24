Chiliz (CHZ) bu hafta da devam eden ve yüzde 150'yi bulan rallisi ile çıtayı yükselttikçe yükseltti. Altcoin, CoinMarketCap'in en büyük 40 kripto para listesine girdi. Peki CHZ için sırada ne var?

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Chiliz (CHZ) bu hafta da devam eden ve yüzde 150’yi bulan rallisi ile yatırımcılarının gözünde çıtayı yükselttikçe yükseltti. Bu yükselişle birlikte popüler altcoin, CoinMarketCap’in en büyük 40 kripto para listesine girdi.

Balinaların CHZ’ye Yaklaşımı

Kripto para analitik şirketi Santiment, Chiliz için büyük işlemlerin 29 Mart’tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve kripto para balinalarının büyüleyici ralliyi aktif bir şekilde desteklediğini bildirdi. Analitik şirketi, rallinin daha da devam etme potansiyeli bulunsa da balinaların bu ralli sırasında kâr aldıklarını da ekliyor.

Öte yandan balina takipçi platformu Whalestats, Chiliz’in son 24 saatteki en büyük 2000 Ethereum (ETH) balinaları arasında ticaret hacmine göre ilk 10 token listesine girdiğini bildirdi. CHZ, aynı zamanda balinalar tarafından en çok satılan token listesinde de yer alıyor. Bu da büyük balinaların kâr almakla meşgul olduğunu gösteriyor.

Chiliz, yazım sırasında ortalama 0,242 dolardan işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık yüzde 23 artarak 904.7 milyon dolara çıkan CHZ, 1,45 milyar dolardan fazla piyasa değeri ile şu anda en büyük 39’ncu kripto para.

CHZ’deki yükselişin ana yakıtı, fan token platformu Socios.com’un 18 Ağustos’ta İtalyan düzenleyiciden onay alması oldu. Bu onayla birlikte Socios.com, kripto paralar ve dijital cüzdanlar için hizmet sunabilecek. Bu duyuruyla birlikte Chiliz token’ları yönünü yukarı çevirdi ve yükseliş başladı.

Kripto para borsası Bitpanda Pro’nun yaptığı analize göre Chiliz fiyatı, 0,22 dolar seviyesindeki güçlü direnci kırdığı için sadece üç gün içerisinde yüzde 25 civarında yükseldi. Bu kırılımla birlikte Nisan ayının ortasından bu yana ulaşılan en yüksek seviye görüldü. Borsa, ayrıca CHZ’nin düşen takoz formasyonunu kırmasından dolayı 18 Haziran’dan bu yana yükseliş trendinde olduğunun altını çiziyor.

CHZ Teknik Analizi

Chiliz‘e teknik açıdan bakıldığında, varlığın yerel en yüksek 0,263 dolardan hızla geri çekilmesinden sonra ortaya çıkan uzun mum çubuğuna rağmen token’ın piyasalarında herhangi bir sorun olmadığı görülüyor.

Hacim profillerine göre, CHZ, varlığa yönelik azalan para girişlerine dair hiçbir işaret olmaksızın başarılı bir şekilde yükseliş trendinde hareket ediyor. Ne zaman satışlar gelse ve altcoin’e olan destek kaybolsa bu düşüşe yanıt olarak işlem hacminde ek olarak hızlı bir artış yaşanıyor. Bu da kısa vadede Bitcoin’e faktörüne de bağlı olarak yükselişin devam edebileceği anlamına geliyor.