Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, analister ve yöneticiler bir sonraki boğa piyasasının ne zaman başlayacağına dair çarpıcı tahminlerde bulunuyor.

Kripto Kışı, 12 ila 18 Ay Daha Sürecek

Coinbase CEO’su Brian Armstrong Salı günü yaptığı açıklamada, kripto kışının 12 ila 18 ay daha sürebileceğini ve yatırımcıların bu sürece hazırlıklı olmalarını söyledi. CNBC ile yaptığı röportajda Armstrong, ayı piyasasının bu süre zarfı içerisinde ermesini umarken, ABD’nin önde gelen borsalarından Coinbase’in de bu sarsıntılı süreçte daha kapsamlı önlemler aldığını vurguladı ve şunları ekledi:

Ayı piyasasının 12 ila 18 ay süreceğini ve sonunda piyasada güzel bir toparlanma olacağını umuyoruz, ancak açıkçası kripto kışının daha da uzun sürebilme olasılığına karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Armstrong, CNBC’ye verdiği demeçte, geleceği tahmin etmenin zor olmasına rağmen mevcut makro ortamın buna işaret ettiğine dikkat çekti. Coinbase CEO’su, şirketin 10 yılda dört kış atlattığını ve daha ‘sıcak’ günler gelene kadar ‘soğuğa’ uyum sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Armstrong, “istikrarımızı kaybetmezsek ve öncü fikirler üretmeye devam edersek, önümüzdeki 5 veya 10 yıl içinde iyi şeyler yapacağız” dedi. Şirketin gelirinin çoğu, kripto para borsasındaki işlem hacimlerine bağlı, ancak Armstrong, Coinbase’in pusulasını giderek şirketin ekonomisine daha fazla tutarlılık getirmeye yardımcı olabilecek “abonelik ve hizmetler” olarak adlandırdığı bir sisteme doğru ilerlediğini söyledi. Abonelikler ve hizmetler artık şirketin gelirinin %18’ini oluşturuyor. CNBC’ye verdiği demeçte Brian, “Gelirimizin %50’sinden fazlasının abonelik ve hizmetler olduğu bir aşamaya ulaşmak istiyorum” dedi.

Kış, Coinbase’i de Vurdu

Şirketin geçen yıl dördüncü çeyrek geliri yıldan yıla %300’den fazla artarken ve beklentileri yarım milyar dolardan fazla aşarken, Coinbase yıldan yıla net gelirle 2022’nin hem ikinci hem de ilk çeyreğinde analist beklentilerini yakalayamadı. Borsa, bu oranlarda sırasıyla %60 ve %27 düşüş kaydetti. Armstrong, kripto kışının sebap olduğu problemler nedeniyle şirketin pazarlama ve ve Amazon Web servislerindeki maliyetleri azalttığını söyledi. Şirket ayrıca Haziran ayında personel maliyetlerini düşürmeye çalıştığı için yaklaşık 1.100 kişiyi yani işgücünün %18’ini işten çıkardı.

Armstrong, gelecektede işten çıkarmaların devam edebileceğini ima ederken, CNBC’ye piyasasın ivme kazanmasıyla böyle bir süreç yaşamak istediklerini belirtti. Düşen fiyatlara rağmen, şirket bu ayın başlarında dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock ile kurumsal müşterilerine platformu aracılığıyla kripto ticaretine erişim sağlamak için bir ortaklık duyurdu. Duyuru sonrası, Coinbase’in hisse fiyatı %18 artışla 95.47 dolara yükseldi. Coinbase hissesi Salı günü %0,41 düşüşle 71,18 dolar ile kapandı. Bu ortaklık, Bitcoin (BTC) için de önemli bir gelişme.