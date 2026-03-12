Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para Sektöründe Geliştirici Sayısında Büyük Düşüş: Yapay Zekâya Geçiş Hızlandı

Özet

  • Kripto projelerinde geliştirici sayısı son bir yılda önemli ölçüde azaldı.
  • Birçok yazılımcı yapay zekâ alanına yönelerek kripto sektöründen uzaklaştı.
  • Tecrübeli ekipler çalışmaya devam ederken sektörün geleceği yeniden şekilleniyor.
Kripto para ekosisteminde yazılım geliştirenlerin sayısı son dönemde ciddi oranda azaldı. Haftalık kod katkıları bir yıl içinde dörtte bir oranına inerken, aktif geliştiriciler de yarıdan fazla azaldı. Bu keskin düşüş, kripto alanında çalışan yazılımcıların büyük kısmının çalışmalarını yapay zekâ projelerine kaydırdığını gösteriyor.

Geliştirici Aktivitelerinde Dikkat Çeken Azalma

Github’ın yayımladığı güncel rapora göre, kripto para projelerine yapılan haftalık kod katkıları zirvede 850 bin seviyesindeyken, son dönemde bu sayı 210 bine geriledi. Aktif geliştirici sayısı ise 8.700’den 4.600’e düştü. Bu kayıp, sektör genelinde yaşanan bir yeniden yönelimi işaret ediyor.

Aynı dönemde, Github’a 2025 yılında 36 milyon yeni geliştirici katıldı. Bu büyümede, 4,3 milyonun üzerinde yapay zekâ odaklı depo ve aylık 1 milyon aktif katkı sağlayan yeni AI projeleri etkili oldu. Yani kriptoyu bırakan yazılımcılar, kodlamayı bırakmak yerine yoğun şekilde hızlı büyüyen yapay zekâ alanına geçiş yaptı.

Ekosistemde En Çok Etkilenen Projeler

Geliştirici kaybı blokzincir projelerine göre farklılık gösterdi. BNB Chain, kod katkılarında yüzde 85’lik düşüşle en büyük kaybı yaşadı. Aptos’un geliştirici sayısı yüzde 60 azaldı. Base, üçte birden fazla kayıp yaşayarak 378 aktif geliştiriciye gerilerken, Solana yüzde 40 düşüşten sonra 942 yazılımcı ile yoluna devam etti. Ethereum, hâlen en büyük geliştirici topluluğuna sahip olmasına karşın yüzde 34 düşüşle 2.811’e indi.

Base’in rakamları özellikle dikkat çekiyor. Kripto alanında gelir üretimiyle öne çıkan Base, gelişimini sadece 378 aktif geliştiriciyle yürütüyor. Bu durum, ağda etkili bir yazılım verimliliği sağlandığına veya ilerleyen dönemde bakım ve ölçeklenme açısından riskler bulunduğuna işaret ediyor.

Solana ise yılın başında ağ üzerinde önemli performans göstergeleriyle öne çıkmasına rağmen aktif yazılımcı sayısında çok yıllık bir düşüşle karşı karşıya. Zincir üzerinde işlem hacmi rekor seviyedeyken, bu altyapıyı geliştiren ekip giderek daralıyor.

Tecrübeli Çekirdek Takım ve Sektörel Kayma

Geniş çaplı kayıplara rağmen kalan geliştiriciler arasında tecrübeli isimlerin ağırlığı artmış durumda. İki yıl ve üzeri deneyime sahip blokzincir geliştiricilerinin oranı son bir yılda yüzde 27 yükselerek toplam kod katkılarının %70’ini üretiyor. Gidenlerin ise sektörün yeni, yarı zamanlı veya teşvik odaklı isimlerinden oluştuğu belirtiliyor.

Geliştirici ilgisindeki bu değişime karşılık, cüzdan altyapısı kategorisinde katkı sağlayanların sayısı artış gösteriyor. Trust Wallet’ın yeni güvenlik özellikleriyle ve MetaMask’ın Mastercard ile yaptığı entegrasyonla bu alanda hareketlilik yaşanıyor.

Kripto ve Yapay Zekâ Arasında Kesişim İddiası

Bazı piyasa değerlendirmelerinde, 2026’nın yapay zekâ ve blokzinciri alanlarının birbirine daha fazla yaklaşacağı bir yıl olacağı ifade ediliyor. AI tabanlı uygulamaların merkeziyetsiz altyapı ve mikro ödeme gereksinimleriyle kripto platformlarında çalışacağının düşünülmesi bu yorumu güçlendiriyor. Mastercard’ın geniş katılımlı kripto çerçevesi ve Avrupa Merkez Bankası’nın açıkladığı yeni blokzincir tokenizasyon yol haritası, kurumsal ilginin sürdüğüne işaret ediyor.

Sektörde kalan geliştiriciler, bu yeni altyapıların temelini atmaya odaklanmış durumda. Ancak, AI projelerinden ayrılan yazılımcıların hızlıca kriptoya dönüp dönmeyeceği, kod katkılarındaki gerilemenin nihaî bir küçülmeye mi yoksa bir dönüşüme mi işaret edeceğini belirleyecek ana unsur olarak değerlendiriliyor.

