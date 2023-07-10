Tümünü Gör!
  Tümünü
      Gör!
  • CoinTürk
  •   DeFi Altcoinler’ini Sarsabilecek Büyüklükte Bir Saldırı Daha! 2 Altcoin’de 455.000 Dolar Hortumlandı!

DeFi Altcoinler’ini Sarsabilecek Büyüklükte Bir Saldırı Daha! 2 Altcoin’de 455.000 Dolar Hortumlandı!

Özet

  • DeFi protokolü Arcadia Finance, bir güvenlik açığının kurbanı olarak hack saldırısına uğradı.
  • Saldırgan iki altcoin'de (darcWETH ve darcUSDC) toplamda 455 bin dolar değerinde fonu çekti.
  • Saldırı, doğrulanmamış girdilerin kontrol edilmesi için bir doğrulama mekanizmasının bulunmamasıyla gerçekleştirildi.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
11:48
10 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sürekli hack saldırıları ile gündeme gelen DeFi dünyası şimdi de DeFi protokolü Arcadia Finance‘in basit bir güvenlik açığının kurbanı olarak hack’lenmesini konuşuyor. Saldırganlar, Arcadia Finance’in Ethereum (darcWETH) ve Optimism (darcUSDC) kasalarından toplamda yaklaşık 455 bin dolar değerinde fon çekti.

Protokolün Çalışmasını Sağlayan Akıllı Sözleşme Geçici Olarak Askıya Alındı

Bir hacker, keşfettiği basit bir kod hatasından faydalanarak gözetim dışı merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü Arcadia Finance’ten yaklaşık 455 bin dolar çekti. Blockchain güvenlik şirketi PeckShield, Arcadia Finance’e yapılan saldırı hakkında uyarıda bulundu ve saldırının nedeni olarak güvenilmeyen girdi doğrulama sisteminin eksikliğini gösterdi.

Kodun, doğrulanmamış girdileri çapraz şekilde kontrol etmek için bir doğrulama mekanizmasından yoksun olduğu düşünülüyor. Bu boşluk, hacker’ın protokoldeki Ethereum (darcWETH) ve Optimism (darcUSDC) kasalarından toplamda yaklaşık 455 bin dolar değerinde fon çekmesine olanak sağladı.

Arcadia Finance, PeckShield‘in uyarısından yaklaşık iki saat sonra hack saldırısını doğruladı ve daha fazla fonunu çalınmasının önüne geçmek için protokolün çalışmasını sağlayan akıllı sözleşmenin geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Çalınan fonların büyük çoğunluğu (yaklaşık 180 ETH) Optimism kasasında tutuluyordu ve saldırgan bu fonların tamamını Tornado Cash‘e aktardı. Ethereum kasasından çalınan fonların tamamı ise aktarıldıkları cüzdan adresinde tutulmaya devam ediyor.

Protokolde Yeni Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Saldırıya ilişkin soruşturma devam ederken, Arcadia Finance’in keşfedilmesi halinde protokol için felaket olabilecek başka bir güvenlik açığı barındırdığı tespit edildi.

PeckShield, yaklaşık 455 bin doların çalındığı hack saldırısı sonrası yaptığı değerlendirmede “Bu güvenlik açığına ek olarak, protokoldeki dahili kasanın sağlık kontrolünü atlatmayı sağlayarak anlık tasfiyeye izin veren bir reentrancy koruması eksikliği var.” notunu düşerek uyardı.

Arcadia Finance’i hedef alan saldırı, yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirilen ve 300 milyon doların üzerinde fonunu çalındığı kripto para hack’lerinin sonuncusu oldu. Blockchain güvenlik şirketi CertiK‘in hazırladığı rapora göre, çeyrekte toplam 212 hack saldırısı kaydedildi ve Web3 protokollerinden 313.56 milyon dolar değerinde fon çalındı. CertiK’e göre bir önceki yılın ikinci çeyreğine kıyasla kripto paraları hedef alan hack saldırısı yüzde 58 düştü.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Bitcoin (BTC) Fiyatı Artacak Mı? BTC Ne Kadar Olur?
Bitcoin (BTC) Fiyatı Artacak Mı? BTC Ne Kadar Olur?
Son Dakika: Bugün Binance Desteğini Alan Altcoinde Şok Gelişme!
Son Dakika: Bugün Binance Desteğini Alan Altcoinde Şok Gelişme!
1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!
1 Koyan 47 Alabilir! Makro Gurusu Dev Altcoin İçin Bir Konuştu Pir Konuştu! Rüya Senaryosu!
Eski SEC Başkanı Konuştu! Kripto Paralar Uçabilir!
Eski SEC Başkanı Konuştu! Kripto Paralar Uçabilir!
Dikkat! Ünlü YouTuber Aslında Kripto Para Dolandırıcısıymış!
Dikkat! Ünlü YouTuber Aslında Kripto Para Dolandırıcısıymış!
Piyasa Gurusuna Altcoinler’de Kara Göründü! İşte Yüksek Kazanç Vadeden 3 Altcoin!
Piyasa Gurusuna Altcoinler’de Kara Göründü! İşte Yüksek Kazanç Vadeden 3 Altcoin!
Verge (XVG) Fiyatı, Yüzde 600 Yükselişe Rağmen Ralliyi Sürdürecek mi? XVG Fiyat Yorumları!
Verge (XVG) Fiyatı, Yüzde 600 Yükselişe Rağmen Ralliyi Sürdürecek mi? XVG Fiyat Yorumları!
Net Cevap! Bitcoin Düşecek Mi? Güncel BTC ve Kripto Tahminleri!
Net Cevap! Bitcoin Düşecek Mi? Güncel BTC ve Kripto Tahminleri!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023