Wizz Financial, ABD kaynaklı ilk stablecoin destekli uluslararası ödeme işlemini tamamladı

Wizz Financial, ABD’den başlatılan ve stablecoin kullanan ilk sınır ötesi ödeme işlemini hayata geçirdi. Şirket, bu adımda dijital varlık hizmetleriyle bilinen BitGo ile birlikte çalıştı. BitGo’nun denetimli alt kuruluşu BitGo Bank & Trust, ABD Para Birimi Denetleyici Ofisi (OCC) tarafından regüle edilen bir dijital varlık tröst kuruluşu olarak süreçte yer aldı.

Yeni nesil ödeme altyapısı

Wizz Financial, finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren ve özellikle uluslararası para transferleri, dijital ödemeler ve varlık yönetimi çözümleri geliştiren bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirket, blockchain tabanlı çözümler konusunda yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle fintech dünyasında dikkat çekiyor. Stablecoin teknolojisinin sınır ötesi ödemelerde kullanılması ise, geleneksel sistemlere alternatif sunacak bir model olarak değerlendiriliyor.

BitGo’nun sürece katkısı

BitGo, dijital varlık saklama ve yönetimi konusunda sektörün önde gelen platformlarından biri. Şirket, aynı zamanda kripto varlıklar ve stablecoin işlemleri için yasal uyum çerçevesinde hizmet sağlıyor. BitGo Bank & Trust, ABD’de OCC lisanslı bir varlık yönetimi kuruluşu olarak, işlemin güvenli ve regülasyonlara uygun şekilde gerçekleşmesini sağladı.

İşlemin tamamlanması sonrası Wizz Financial, blockchain destekli uluslararası ödemelerde yeni bir dönemin başladığına dikkat çekti. Şirketten yapılan açıklamada, bu teknolojinin küresel ödemelerde hız, şeffaflık ve maliyet avantajı yarattığına vurgu yapıldı.

Wizz Financial, stablecoin tabanlı ödeme altyapısının finansal hizmetlerde yenilik ve verimlilik potansiyeli taşıdığını belirtti.

Stablecoin, değeri genellikle ABD doları gibi itibari para birimlerine bağlı şekilde tasarlanan blockchain tabanlı dijital varlıklar arasında yer alıyor. Özellikle sınır ötesi ödemelerde transfer hızının artması ve maliyetlerin düşmesi yönünde finans sektöründe ilgi görmeye başladı.

Wizz Financial’ın geliştirdiği model, mevcut ödeme sistemlerine kıyasla daha hızlı, izlenebilir ve işlem maliyeti daha düşük çözümler sunma iddiasıyla öne çıkıyor. Şirket, bu alandaki yatırımlarının devam edeceğini belirtiyor.

BitGo Bank & Trust’ın sürece dahil olması, işlemin ABD finansal regülasyonlarına uyumlu biçimde tamamlanmasını sağladı. Dijital varlıkların güvenli ortamda taşınması ve saklanması sağlanırken, aynı zamanda işlem süreçlerinin yasal mevzuata uygunluğu desteklendi.

Fintech alanında yapılan bu iş birliği, stablecoinlerin küresel para transferindeki rolünün giderek arttığını ortaya koydu. Wizz Financial ve BitGo tarafından atılan bu adım, dijital varlık teknolojilerinin geleneksel ödeme yöntemlerine entegre edilmesinin öncül uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.