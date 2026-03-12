Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Wizz Financial, ABD kaynaklı ilk stablecoin destekli uluslararası ödeme işlemini tamamladı

Özet

  • Wizz Financial, ABD merkezli ilk stablecoinle desteklenen uluslararası transfer işlemini gerçekleştirdi.
  • İşlemde dijital varlık saklama hizmeti sunan BitGo Bank & Trust aktif rol üstlendi.
  • Bu gelişme, stablecoin tabanlı ödemelerin küresel finans sistemindeki yerini pekiştirdi.
COINTURK
COINTURK

Wizz Financial, ABD’den başlatılan ve stablecoin kullanan ilk sınır ötesi ödeme işlemini hayata geçirdi. Şirket, bu adımda dijital varlık hizmetleriyle bilinen BitGo ile birlikte çalıştı. BitGo’nun denetimli alt kuruluşu BitGo Bank & Trust, ABD Para Birimi Denetleyici Ofisi (OCC) tarafından regüle edilen bir dijital varlık tröst kuruluşu olarak süreçte yer aldı.

İçindekiler
1 Yeni nesil ödeme altyapısı
2 BitGo’nun sürece katkısı

Yeni nesil ödeme altyapısı

Wizz Financial, finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren ve özellikle uluslararası para transferleri, dijital ödemeler ve varlık yönetimi çözümleri geliştiren bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirket, blockchain tabanlı çözümler konusunda yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle fintech dünyasında dikkat çekiyor. Stablecoin teknolojisinin sınır ötesi ödemelerde kullanılması ise, geleneksel sistemlere alternatif sunacak bir model olarak değerlendiriliyor.

BitGo’nun sürece katkısı

BitGo, dijital varlık saklama ve yönetimi konusunda sektörün önde gelen platformlarından biri. Şirket, aynı zamanda kripto varlıklar ve stablecoin işlemleri için yasal uyum çerçevesinde hizmet sağlıyor. BitGo Bank & Trust, ABD’de OCC lisanslı bir varlık yönetimi kuruluşu olarak, işlemin güvenli ve regülasyonlara uygun şekilde gerçekleşmesini sağladı.

İşlemin tamamlanması sonrası Wizz Financial, blockchain destekli uluslararası ödemelerde yeni bir dönemin başladığına dikkat çekti. Şirketten yapılan açıklamada, bu teknolojinin küresel ödemelerde hız, şeffaflık ve maliyet avantajı yarattığına vurgu yapıldı.

Wizz Financial, stablecoin tabanlı ödeme altyapısının finansal hizmetlerde yenilik ve verimlilik potansiyeli taşıdığını belirtti.

Stablecoin, değeri genellikle ABD doları gibi itibari para birimlerine bağlı şekilde tasarlanan blockchain tabanlı dijital varlıklar arasında yer alıyor. Özellikle sınır ötesi ödemelerde transfer hızının artması ve maliyetlerin düşmesi yönünde finans sektöründe ilgi görmeye başladı.

Wizz Financial’ın geliştirdiği model, mevcut ödeme sistemlerine kıyasla daha hızlı, izlenebilir ve işlem maliyeti daha düşük çözümler sunma iddiasıyla öne çıkıyor. Şirket, bu alandaki yatırımlarının devam edeceğini belirtiyor.

BitGo Bank & Trust’ın sürece dahil olması, işlemin ABD finansal regülasyonlarına uyumlu biçimde tamamlanmasını sağladı. Dijital varlıkların güvenli ortamda taşınması ve saklanması sağlanırken, aynı zamanda işlem süreçlerinin yasal mevzuata uygunluğu desteklendi.

Fintech alanında yapılan bu iş birliği, stablecoinlerin küresel para transferindeki rolünün giderek arttığını ortaya koydu. Wizz Financial ve BitGo tarafından atılan bu adım, dijital varlık teknolojilerinin geleneksel ödeme yöntemlerine entegre edilmesinin öncül uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

2022 Senaryosu Kaçınılmaz, Kripto Paraları Bekleyen Şey Çok Açık

Bonk.fun Kripto Platformunda Saldırı: Kullanıcılar Varlıklarını Kaybetti

Hyperliquid’in HYPE Tokeni, Petrol Sözleşmelerindeki Hacim Artışıyla Yükseldi

Sam Bankman-Fried’in Yeniden Yargılanma Talebine Savcılıktan Ret Talebi

Bitcoin borsalardaki rezervlerde gerileme ile arz daralması sinyali veriyor

İngiltere Merkez Bankası, Stabilcoin Kurallarını Gözden Geçiriyor: 20.000 Sterlin Sınırı Değişebilir

12 Mart Kripto Para ve ABD Piyasaları Son Durum, Günün Takvimi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Metaplanet, Japonya’da Bitcoin Altyapısına Yatırım İçin Yeni Girişim Şirketi Kurdu
Bir Sonraki Yazı Kripto Para Sektöründe Geliştirici Sayısında Büyük Düşüş: Yapay Zekâya Geçiş Hızlandı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

2022 Senaryosu Kaçınılmaz, Kripto Paraları Bekleyen Şey Çok Açık
Kripto Para
Bonk.fun Kripto Platformunda Saldırı: Kullanıcılar Varlıklarını Kaybetti
Kripto Para
Hyperliquid’in HYPE Tokeni, Petrol Sözleşmelerindeki Hacim Artışıyla Yükseldi
Kripto Para
Ark Labs, Tether’ın Katılımıyla Bitcoin’de Programlanabilir Finans için 5,2 Milyon Dolar Yatırım Aldı
BITCOIN (BTC) Tether (USDT)
SEC ve CFTC, Dijital Varlıkların Denetimi İçin Ortak Düzenleyici Çerçeveye Geçiyor
Kripto Para Hukuku
Lost your password?