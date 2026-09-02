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Bitcoin ve Ethereum cephesinde zıt tablo: ETF akışları ayrıştı

Bilmeniz Gerekenler

  • Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinde ayrışma
  • 📉 ABD spot Bitcoin ETF’lerinden 1 Eylül’de 236,47 milyon dolar çıktı.
  • 🏦 BlackRock IBIT, 201,18 milyon dolarlık çıkışla negatif akışların büyük bölümünü oluşturdu.
  • 📈 Ethereum ETF’leri ise 10,95 milyon dolarlık girişle pozitif serisini 12 işlem gününe taşıdı.
  • ⛓️ Glassnode ve Ark Invest’e göre Bitcoin ve Ethereum’da üç kuruluş blok üretimini etkileyebilecek eşiğe ulaşabiliyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’leri, yalnızca bir günlük aranın ardından yeniden net çıkış kaydetti. Trader T verilerine göre 1 Eylül’de spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 236,47 milyon dolar çekildi. Bir önceki işlem günü olan 31 Ağustos’ta ise ürünlere 216,7 milyon dolarlık net giriş gerçekleşmişti.

İçindekiler
1 Ethereum ETF’lerinde Giriş Serisi 12 Güne Çıktı
2 Bitcoin ve Ethereum İçin Merkeziyetçilik Tartışması

Çıkışların büyük bölümü BlackRock’ın IBIT fonunda yoğunlaştı. IBIT’ten 201,18 milyon dolar çıkarken Fidelity’nin FBTC fonu da 43,67 milyon dolarlık net çıkış bildirdi.

Bitwise’ın BITB fonu ise 8,38 milyon dolarlık girişle büyük spot Bitcoin ETF’leri arasında pozitif akış kaydeden tek ürün oldu. Diğer fonlarda net giriş veya çıkış görülmedi.

Ethereum ETF’lerinde Giriş Serisi 12 Güne Çıktı

Bitcoin ETF’lerinde çıkış yaşanırken ABD spot Ethereum ETF’lerinde pozitif görünüm devam etti. Trader T verilerine göre ürünler 1 Eylül’de toplam 10,95 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Böylece Ethereum ETF’lerindeki giriş serisi 12 işlem gününe ulaştı.

BlackRock’ın staking odaklı Ethereum ETF’si ETHB, 11,2 milyon dolarlık girişle ilk sırada yer aldı. Fidelity’nin FETH fonuna 4,81 milyon dolar, Morgan Stanley’nin MSSE fonuna ise 2,34 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Grayscale’in ETHE fonu 7,4 milyon dolarlık çıkışla negatif akış kaydeden tek ürün oldu. Diğer Ethereum ETF’lerinde ise net hareket görülmedi.

Bitcoin ve Ethereum İçin Merkeziyetçilik Tartışması

ETF piyasasındaki hareketliliğin yanı sıra Glassnode ve Ark Invest tarafından yayımlanan ortak bir çalışma, büyük Blockchain ağlarının merkeziyetsizlik yapısına ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

1 Eylül’de yayımlanan rapora göre Bitcoin ve Ethereum’da blok üretimini maddi ölçüde etkileyebilecek seviyeye ulaşılması için üç kuruluşun yeterli olabileceği hesaplandı. Solana’da ise aynı eşiğe ulaşmak için 19 kuruluş gerekiyor.

Araştırmacılar bu rakamların ağlar üzerinde doğrudan kontrol anlamına gelmediğini özellikle vurguladı. Bitcoin’de çok sayıda madenci işlem gücünü aynı madencilik havuzuna yönlendirebilirken Ethereum ve Solana gibi proof-of-stake ağlarında kullanıcılar varlıklarını doğrulayıcılara devredebiliyor.

Bu nedenle bir madencilik havuzunun veya doğrulayıcının ağ üzerinde yüksek paya sahip olması, söz konusu işlem gücünün ya da stake edilen varlıkların tamamına doğrudan sahip olduğu anlamına gelmiyor. Raporda altyapı dağılımı açısından da önemli farklılıklar tespit edildi. Bitcoin düğümlerinin coğrafi olarak görece dengeli dağıldığı ve tüm düğümlerin yaklaşık yüzde 63’ünün anonim iletişim ağı Tor üzerinden çalıştığı belirtildi.

Ethereum tarafında bulut servislerine bağımlılığın daha yüksek olduğu görüldü. Ethereum düğümlerinin yaklaşık yüzde 20’si Amazon Web Services üzerinde çalışırken Solana ağ altyapısının önemli bir bölümünün veri merkezleri üzerinden işletildiği kaydedildi.

Araştırmaya göre Blockchain ağlarının merkeziyetsizliği değerlendirilirken yalnızca blok üretiminde rol alan kuruluşların sayısına değil; madencilik havuzlarına, staking delegasyon yapılarına, düğümlerin coğrafi dağılımına ve altyapının nasıl işletildiğine de bakılması gerekiyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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