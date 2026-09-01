Ethereum’da 2.550 dolar direnci aşılmadı, oynaklık riski arttı

Ethereum son 24 saatte %1,79 yükselerek 2.463 dolar civarında işlem gördü. Buna karşın kısa vadeli görünüm netleşmedi. Fiyat, 2.550 dolar bölgesini birkaç kez test etse de bu seviyenin üzerine kalıcı biçimde yerleşemedi.

Kısa vadede kritik eşik 2.550 dolar

Piyasada alıcıların son denemeleri şimdilik sonuç vermedi ve ETH yeniden 2.465 dolar çevresine döndü. Bu durum, 2.550 dolar bölgesinin kısa vadeli teknik yapı üzerinde belirleyici olmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Analist Ted Pillows, fiyatın daha büyük bir yön hareketi başlamadan önce dalgalı seyir izleyebileceğine dikkat çekiyor.

Ted Pillows, Ethereum’da mevcut fiyat çevresinde alımların hızlandığını, bunun da kısa vadede oynaklığı artırabilecek bir zemin oluşturduğunu vurguluyor.

Ted Pillows’un değerlendirmesine göre kısa süreli bir geri çekilme ya da sert bir zayıflama ihtimali masada kalmaya devam ediyor. İlk güçlü destek alanı 2.250 ile 2.300 dolar aralığında bulunuyor. Buna karşılık alıcılar 2.550 dolar eşiğini geri kazanabilirse, bir sonraki direnç bölgesi 2.650 ile 2.700 dolar bandında öne çıkacak.

Vadeli piyasalarda uzun pozisyon birikimi dikkat çekiyor

Ethereum türev piyasalarında uzun yönlü işlemler belirgin biçimde arttı. Açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 4,973 milyona çıkarken, açık pozisyona göre ağırlıklandırılmış fonlama oranı da 0,0073 seviyesine yükseldi. Bu tablo, yatırımcıların mevcut fiyatlardan yukarı yönlü beklentiyi güçlendirdiğine işaret ediyor.

Ancak tek tarafa yığılmış pozisyonlanma aynı zamanda tasfiye riskini de büyütüyor. Spot piyasadan yeterli talep gelirse bu yapı kırılmayı destekleyebilir. Öte yandan ETH, 2.500 ile 2.550 dolar aralığında yeniden başarısız olursa yüksek kaldıraçlı uzun pozisyonların hızlı biçimde kapanması daha sert bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.

Daha geniş tabloda 4.000 dolar bölgesi izleniyor

Daha yüksek zaman dilimlerinde bazı analistler mevcut fiyat ile bir sonraki büyük direnç alanı arasında görece sınırlı engel bulunduğunu belirtiyor. DonAlt, 4.000 ile 4.100 dolar bandına kadar belirgin bir makro direnç görülmediğini aktarıyor. Bu nedenle söz konusu bölge, toparlanmanın sürmesi halinde öne çıkan orta vadeli hedeflerden biri olarak değerlendiriliyor.

DonAlt, Ethereum grafiğinde 4.000 dolar bölgesine kadar güçlü bir makro direnç öne çıkmadığını, bu yüzden yukarı yönlü hareketin devamı halinde bu alanın önem kazanacağını belirtiyor.

Yine de bu senaryonun güç kazanması için ETH’nin önce 2.550 ile 2.700 dolar arasındaki yakın direnç kümesini aşması gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa 3.000 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Daha yukarıda ise 3.800 ile 4.100 dolar bandı ile 4.300 ve 4.400 dolar aralığı öne çıkıyor.

Kurumsal alımlar sürüyor

Kısa vadeli direnç baskısına rağmen kurumsal tarafta birikim eğilimi korunuyor. BitMine geçen hafta 53.501 ETH daha aldığı bildirilen şirketler arasında yer aldı. Böylece şirketin toplam Ethereum varlığı yaklaşık 5,9 milyon ETH’ye ulaştı. BitMine, dijital varlık odaklı kurumsal yatırım stratejileriyle bilinen bir şirket olarak öne çıkıyor.

Şirketlerin konsolidasyon dönemlerinde alım yapmayı sürdürmesi, büyük yatırımcıların ani bir kırılma yaşanmasa da pozisyon artırdığını gösteriyor. Bu tablo kısa vadeli dalgalanmayı ortadan kaldırmasa da, daha geniş çaplı bir toparlanma başlaması halinde fiyat için daha güçlü bir zemin oluşturabilir.

Aşağı yönlü tabloda ilk izlenecek bölge 2.400 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde 2.250 ile 2.300 dolar bandı yeniden test edilebilir. Daha derin bir çözülmede ise 2.000 ile 2.100 dolar aralığı daha güçlü destek alanı olarak takip edilecek.