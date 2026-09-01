Bitwise, ABD borcu için yapay zeka hisseleri ve Bitcoin önerdi

ABD kamu borcu 40 trilyon dolar sınırına yaklaşırken, Hazine Bakanlığı bu yükü yönetmenin yollarını arıyor. Bitwise Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan ise bu tablo karşısında yatırımcılara iki farklı senaryoya karşı aynı anda korunma çağrısı yaptı. Hougan, yapay zeka odaklı teknoloji hisseleri ile Bitcoin’in birlikte elde tutulmasının, ABD ekonomisinin önündeki zıt ihtimallere karşı dengeli bir yaklaşım sunduğunu savunuyor.

Büyüme senaryosunda teknoloji öne çıkıyor

Hougan’ın değerlendirmesi, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in büyümeyi hızlandırırken bütçe açığını düşürme hedefi etrafında şekilleniyor. Bu çerçevede ilk senaryoda, yapay zeka kaynaklı verimlilik artışının ekonomiyi güçlendirmesi ve borç yükünün büyüme yoluyla hafiflemesi bekleniyor. Böyle bir durumda özellikle çip, veri işleme ve altyapı şirketlerinin öne çıkabileceği belirtiliyor.

Bessent haklı çıkar ve ekonomi büyüme yoluyla bu yükü taşırsa, yapay zeka hisselerinde uzun pozisyon almak gerekiyor.

Yıl başından bu yana bazı teknoloji hisselerinde görülen güçlü performans da bu görüşü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Micron Technology hisseleri bu dönemde %224,97 yükselirken, AMD hisseleri %108,80 artış gösterdi. Broadcom’un son üç ayda %25,84 gerilemesi ve CrowdStrike’ın haftalık bazda %7,24 düşmesi ise daha çok kar satışlarıyla ilişkilendiriliyor.

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Enflasyon riskinde Bitcoin öne çıkabilir

İkinci senaryoda ise ekonomik büyümenin yeterince hızlanmaması halinde borç yükünün yüksek enflasyon yoluyla hafifletilmesi ihtimali öne çıkıyor. Hougan, tahvil piyasasında son dönemde gözlenen oynaklığın bu riskin tamamen göz ardı edilemeyeceğini gösterdiğini düşünüyor. Bu ortamda Bitcoin’i temel bir kriz koruması olarak değerlendiriyor.

Bitcoin 2026’nın ilk yarısında zorlu bir dönem geçirdi. Sıkı para politikası koşullarında temmuz ayına gelindiğinde yıl başından bu yana %33 gerileyen BTC, yerel dip seviyesini gördü. Ağustosta tahvil piyasasındaki dalgalanmanın artmasıyla birlikte ise güçlü bir V tipi toparlanma sergiledi ve kayıplarının büyük bölümünü geri aldı. Böylece yıl başından bu yana düşüş oranı %10,91 seviyesine indi.

İki varlığın birlikte tutulması savunuluyor

Hougan, yaz aylarında iki varlığın portföylerde birbirini dengelediğine dikkat çekiyor. Bitcoin’in sert düştüğü dönemde yarı iletken hisselerindeki yükseliş yatırımcıları destekledi. Ağustos sonunda ise bu kez yapay zeka hisselerinde düzeltme görülürken Bitcoin’deki hızlı toparlanma kayıpları sınırladı.

Bessent yanılır ve ekonomi yüksek enflasyonla karşılaşırsa Bitcoin gerekir. Her iki ihtimalde de güçlü kalmak isteyenlerin iki varlığı birlikte taşıması gerekiyor.

ABD ekonomisinde belirsizliğin tarihi olarak yüksek seyrettiği bir dönemde Hougan, tek bir sonuca bağlı kalmak yerine hem yapay zeka hisselerini hem de Bitcoin’i portföyde bulundurmanın daha işlevsel bir strateji sunduğunu ifade ediyor.