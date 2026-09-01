Hyperliquid, Nasdaq CME kripto endeksine girdi

Kripto para piyasasında kurumsal tarafta dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, Nasdaq CME Crypto Index’e dahil edildi. Endeksteki değişiklik, Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF’sinin izahnamesine eklenen ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na sunulan güncellemenin ardından, planlanan üç aylık yeniden dengeleme kapsamında bugün yürürlüğe girdi.

Endeksteki yeni ağırlıklar belli oldu

Güncellenen belgelerde endekste yer alan dokuz varlığın ağırlıkları da netleşti. Bitcoin yüzde 74,36 ile ilk sıradaki yerini korurken, Ethereum’un payı yüzde 11,88 olarak kaydedildi. HYPE ise endekse yüzde 3,36 ağırlıkla giriş yaptı. Bu oran, Solana’nın yüzde 3,79 seviyesinin hemen altında kaldı ve listedeki diğer varlıkların önüne geçti.

XRP endekste yüzde 5,21 payla üçüncü büyük varlık olmayı sürdürdü. Payındaki sınırlı gerileme, standart piyasa dalgalanmaları içinde gerçekleşti. Cardano, Chainlink, Stellar ve Bitcoin Cash ise fonun kalan yüzde 1,5’ten düşük bölümünü paylaştı.

Bitcoin ve Ethereum endekste en büyük payı korurken, HYPE yüzde 3,36 ağırlıkla doğrudan üst sıralara yerleşti.

HYPE’nin endekse girişinde hangi etkenler öne çıktı

Hyperliquid’in Nasdaq CME endeksine dahil edilmesinde, piyasa değeri, likidite ve güvenli saklama standartlarına uyumun belirleyici olduğu görüldü. Bu süreçte ABD piyasasında oluşan ürün altyapısı da etkili oldu. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler odağıyla bilinen bir ekosistem olarak son dönemde kurumsal ürün tarafında daha görünür hale geldi.

Mini sözlük: Nasdaq CME Crypto Index, dijital varlıkları belirli piyasa değeri ve likidite ölçütlerine göre izleyen düzenlenmiş bir referans endekstir. Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF ise bu endeksi takip eden, yatırımcılara tek ürün üzerinden birden fazla kripto varlığa erişim sağlayan borsa yatırım fonudur.

SoSoValue verilerine göre 1 Eylül itibarıyla spot HYPE ETF’lerinin net varlık değeri 461,54 milyon dolara ulaştı. Bu tutar, tokenin toplam piyasa değerinin yüzde 2,45’ine karşılık geliyor. İhraççılar arasında BlackRock’ın IBYH fonu 236,10 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Fidelity’nin FHYP fonu 138,59 milyon dolar, 21Shares’in THYP fonu ise 86,85 milyon dolar net varlığa sahip oldu.

Söz konusu spot fonlara toplam net giriş 344,31 milyon dolara çıktı. Günlük işlem hacmi 14,72 milyon dolar olarak ölçüldü. HYPE fiyatı ise yeniden dengeleme öncesinde 83,62 dolar seviyesinde bulundu.

Hashdex fonunda HYPE etkisi

HYPE’nin Bitcoin, XRP ve diğer büyük dijital varlıklarla birlikte Nasdaq CME endeksine katılması, Hashdex’in çeşitlendirilmiş fon yapısında da doğrudan değişiklik yarattı. Buna göre, bu fonu alan yatırımcılar artık portföylerinde otomatik olarak HYPE’a da yer vermiş olacak.

Hashdex’in çeşitlendirilmiş endeks fonuna yapılan yeni yatırımlar, yeniden dengelemenin ardından HYPE varlığını da otomatik olarak içerecek.