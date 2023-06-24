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Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu Üyesi Fabio Panetta, 23 Haziran’da Bank for International Settlements Yıllık Konferansı’ndaki bir panel için yaptığı yazılı açıklamalarda kripto para birimlerini hedef aldı. Panetta, 2021 ve 2022 yılları arasındaki düşüşlerin ardından kripto para birimlerinin yatırımcılar tarafındaki algısının değiştiğine yönelik düşüncelerini paylaştı ve regülatörleri uyardı.

ECB Yetkilisi, Kripto Para Birimlerini Hedef Aldı

Blockchain teknolojisi ve kripto para birimleri seneler içerisinde dünya çapında daha büyük bir popülariteye ulaşmasıyla birlikte kripto ekosistemi de doğal olarak regülatörlerin radarına girdi. FTX’in iflası TerraUSD’nin çöküşü gibi son yıllarda gerçekleşen birçok olumsuz gelişme de mali düzenleyicilerin daha sert ve katı önlemler almasına neden oldu. Kripto regülasyonları, bu süreçte kamuoyunda sıkça tartışılan konulardan biri oldu. Özellikle kripto para birimlerinin yüksek volatilitedeki yapısı, regülatörlerin kripto para birimlerine karşı mesafeli yaklaşmasında önemli bir rol oynadı.

Bu bağlamda kripto para birimlerine yönelik bir olumsuz açıklama da Avrupa Merkez Bankası (ECB) İcra Kurulu Üyesi Fabio Panetta‘dan geldi. Panetta, yatırımcıların kripto para birimlerinin “sağlam bir değer deposu” olduğuna yönelik algının, piyasa değerinin 1 trilyondan fazla düştüğü 2021-2022 yılları arasında dağıldığını öne sürdü. Sınırlamaları nedeniyle kripto para birimlerinin yenilikçi bir finans yapısına dönüşmediğini ve uygun düzenleyici tedbirler alınmadığı sürece piyasada daha fazla aksaklık yaşanması kaçınılmaz olduğunu belirtti:

“Sınırlamaları nedeniyle, kriptolar yenilikçi ve sağlam bir finans biçimine dönüşmedi, bunun yerine zararlı bir finans biçimine dönüştü. Kripto ekosistemi piyasa aksaklıkları ve negatif dışsallıklarla doludur ve uygun düzenleyici tedbirler alınmadığı sürece piyasada daha fazla aksaklık yaşanması kaçınılmazdır.”

ECB İcra Kurulu Üyesi Fabio Panetta’dan Regülatörlere Uyarı

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance’e karşı açtığı davaya atıf yapan Panetta, bunu kripto ekosistemin “temel eksiklikleri” olarak nitelendirdi ve yetkililere seslenerek uyarı niteliğinde açıklamalarda bulundu: