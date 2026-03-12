Winvest — Bitcoin investment
BINANCEBITCOIN (BTC)

Binance Araştırması: ABD Ara Seçimleri Sonrası Bitcoin’de Güçlü Toparlanma Beklentisi

Özet

  • Binance Research, ABD ara seçimleri sonrası Bitcoin ve borsalarda toparlanma ihtimaline işaret etti.
  • Tarihsel verilere göre seçim ardından hem S&P 500 hem Bitcoin yükseliş eğilimi gösterdi.
  • Jeopolitik riskler ve yükselen enerji fiyatlarının piyasa üzerindeki etkisi vurgulandı.
COINTURK
COINTURK

Binance Research tarafından yayımlanan yeni rapor, yaklaşan 2026 ABD ara seçimlerinin hem Bitcoin hem de hisse senetleri için bir toparlanma süreci başlatma potansiyeline işaret ediyor. Raporda, jeopolitik gerginlikler ve artan enerji maliyetleri piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de, geçmiş verilere dayanarak seçim sonrası riskli varlıklarda güçlü ralliler yaşandığı aktarılıyor.

İçindekiler
1 Geçmiş Ara Seçim Yıllarında Piyasa Hareketleri
2 Bitcoin’in Tarihsel Performansı ve Volatilite
3 Jeopolitik Riskler, Enerji Fiyatları ve Bitcoin

Geçmiş Ara Seçim Yıllarında Piyasa Hareketleri

Binance Research’ün analizine göre, ABD ara seçimlerini takip eden 12 aylık dönemde S&P 500 endeksi ortalama yüzde 19 getiri sağladı ve 1939’dan bu yana negatif yıllık getiri kaydedilmedi. Bitcoin’in ise likit bir varlık haline geldiğinden bu yana gözlemlenen üç seçim döngüsünde ortalama yüzde 54 yükseliş yaşadığı raporda yer aldı.

Binance Research, seçim sonuçlarının netleşmesi ve belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından piyasalarda tarihi olarak güçlü yükselişlerin gerçekleştiğini ifade etti.

Araştırmada, seçim gününden ortalama sekiz ay önce yapılan bu değerlendirmelerin, volatilitenin arttığı ara seçim yıllarına dikkat çektiği görülüyor. Yıllık cumhurbaşkanlığı döngüsünde, ara seçim dönemleri yatırımcıların maliye politikası, düzenlemeler ve kamu harcamalarıyla ilgili beklentilerini yeniden belirlediği dönemler olarak tanımlanıyor.

Bitcoin’in Tarihsel Performansı ve Volatilite

Raporda, ara seçim yıllarının genellikle ciddi geri çekilmelerle başladığı ancak ardından toparlanmayla sonlandığı vurgulandı. S&P 500’de bu dönemlerde ortalama yüzde 16’lık zirveden dip seviyesine gerileme yaşanırken, Bitcoin’in volatilitesi ise daha yüksek oldu. Kripto para, 2014’te yüzde 56, 2018’de yüzde 73 ve 2022’de yüzde 64’lük düşüşler yaşadı.

Tüm bu kayıplara rağmen, her döngüde seçim dönemi sonrasında güçlü toparlanmalar gözlendiği raporda açıklandı.

Jeopolitik Riskler, Enerji Fiyatları ve Bitcoin

Binance Research, ABD, İsrail ve İran’ın dahil olduğu mevcut jeopolitik çatışmanın, küresel piyasalarda makro riskleri artırdığına dikkat çekti. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzında yaşanan aksaklıkların, petrol fiyatlarını yükselttiği belirtildi.

Artan enerji fiyatları riskli varlıklar üzerinde baskı oluştururken, Bitcoin’in de bu süreçte küresel trendlerden etkilendiği aktarılıyor. Binance analizine göre petrol arzının uzun vadeli sekteye uğraması, enerji maliyetlerini yüksek tutarak yatırımcı algısını olumsuz etkileyebilir.

Son dönemde Bitcoin, 70.000 dolar seviyesine yakın hareket ederken, piyasa yapısında önemli fiyat aralıklarının üzerinde ve altında likidite arayışlarının sürdüğü gözleniyor. Türev piyasa analizleri, yatırımcıların net yön tayini için makroekonomik verilerden gelecek sinyalleri beklediğini ortaya koyuyor.

Binance Research, tüm bu kısa vadeli belirsizliklere rağmen, ABD ara seçim döngüleriyle ilgili tarihsel örüntünün yatırımcılara daha uzun vadeli bir perspektif sunduğunu aktarıyor. Önceki döngülere benzer şekilde siyasal belirsizliğin ortadan kalkmasıyla, hem hisse senetleri hem de Bitcoin için güçlü bir yükseliş dönemi yaşanabileceği belirtiliyor.

