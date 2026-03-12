ABD Savcıları, Sam Bankman-Fried’ın Yeni Duruşma Talebinin Reddedilmesini İstedi

ABD’de savcılar, FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’ın yeni bir ceza yargılaması yapılması yönündeki talebine karşı çıktı. Savcılar, talebin dava dosyasının yeniden açılması için gerekli yasal şartları karşılamadığını savundu. Bankman-Fried, daha önce kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarından hüküm giymişti.

Mahkeme Sürecinde İddialar ve Savunmalar

Sam Bankman-Fried, FTX borsasının yöneticisi olarak sektörde dikkat çeken bir isimdi. 2022’nin sonlarına doğru, FTX’in çöküşüyle birlikte yatırımcıların fonlarının kötüye kullanıldığı ve müşteri varlıklarının kaybolduğu iddiaları kamuoyunda geniş ilgi görmüştü. ABD savcıları, yeni bir yargılamanın başlatılması için Bankman-Fried’ın gösterdiği gerekçelerin yeterli olmadığını belirtti ve mahkemeden talebin reddedilmesini istedi. Savcılara göre, sanık tarafından öne sürülen tanık beyanları yasal açıdan yeni ve etkili delil niteliği taşımıyor.

Yasal Kriterler ve Savcıların Gerekçesi

ABD hukuk sistemine göre, bir dosyanın yeniden açılması için genellikle yeni, önemli ve daha önce sunulmamış delillere ihtiyaç duyuluyor. Savcılar, Bankman-Fried’ın mahkemeye sunduğu tanık ifadelerinin dava sürecindeki temel unsurları etkilemediğini kaydetti. Buna ek olarak savcılar, sanığın sunduğu delillerin olayın esasına doğrudan bir etki sunmadığı, dolayısıyla ikinci bir yargılamanın gerekmediğini mahkemeye aktardı. Bloomberg’in haberine göre savcılar, söz konusu başvurunun usulen ve içerik açısından zayıf olduğu düşüncesinde.

FTX’in kurucusu Bankman-Fried, 2022 yılında şirketin iflası sonrası sahtecilik ve müşteri varlıklarının zimmete geçirilmesi gibi ciddi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Şubat 2023’te görülen davada, savcılar Bankman-Fried’ın müşterilere ait fonları kendi çıkarları için yönlendirdiğini öne sürdü. Bankman-Fried ise mahkemede kendisine yöneltilen iddiaları reddetmişti.

Sam Bankman-Fried’ın FTX macerası, başta kripto para piyasaları olmak üzere finans sektöründe önemli etkiler yarattı. FTX’in batışı sonrası yatırımcıların güveni sarsılmış, sektördeki düzenleme ve denetim talepleri artmıştı.

Dava sürecinde öne çıkan isimlerden biri olarak dikkat çeken Bankman-Fried, ileri sürdüğü yeni tanık beyanlarıyla ilk kararın tekrar gözden geçirilmesini istemişti. Ancak, savcılık makamı tanık ifadelerinin hukuki sonucu değiştirmek için yeterli olmadığını mahkemeye bildirdi.

Mahkemenin yargılamayı yeniden başlatıp başlatmayacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak. Kararın kripto para dünyasında yankı bulması bekleniyor.