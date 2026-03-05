Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para

Solana ve Sui, Agentic Finance Alanında Liderlik Yarışında Öne Çıkıyor

Özet

  • Solana ve Sui, agentic finance alanında rekabeti artırıyor.
  • Solana hızlı işlem kapasitesiyle öne çıkarken Sui ajana yönelik mimari sunuyor.
  • Kullanıcılar coin ekonomisi ve geçmiş tecrübeler konusunda temkinli davranıyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para ekosisteminde dikkatin odağı, geleneksel rakip olarak öne çıkan Ethereum ve Solana arasından, günümüzde Solana ile Sui’nin başa baş mücadelesine kaydı. Bu yarış, merkeziyetsiz finansın yeni dalgası olarak öne çıkan “agentic finance” yani DeFAI alanında yaşanıyor. Agentic Finance, özerk yapay zekâ tabanlı yazılımların cüzdan yönetiminden arbitraj ve portföy dengeleme gibi işlemlere dek pek çok süreci insan müdahalesi gerekmeden yürütebilmesini mümkün kılan bir finans modeline işaret ediyor.

İçindekiler
1 Solana’nın Agentic Finance Alanındaki Konumu
2 Sui’nin Ağ Yapısı ve Ajan İşbirliği
3 Ağ Ekonomisi ve Kullanıcı Görüşleri

Solana’nın Agentic Finance Alanındaki Konumu

Solana ağı, 2026’nın başlarında agentic finance işlemlerinin yaklaşık yüzde 80’ini üstlenmiş durumda. Zincirin mimarisi, oldukça kısa işlem süreleriyle ve düşük maliyetleriyle öne çıkıyor. Bu sayede, yapay zekâ tabanlı yazılım ajanlarının binlerce işlemi verimli biçimde gerçekleştirmesine olanak tanınıyor.

Solana ekosisteminde, Jupiter, Kamino, Drift ve Raydium gibi ajana dayalı birçok protokol faaliyet gösteriyor. Ayrıca ElizaOS ya da Solana Agent Kit gibi araçlar, bu ortamda yüksek frekanslı alım-satım, sosyal ticaret ve otomatik getiri elde etme gibi işlemleri mümkün kılıyor. Tüm bu unsurlar, Solana’yı özellikle yüksek frekanslı işlem yapan ajan teknolojileri bakımından öne çıkarıyor.

Yatırımcı MartyParty, Ethereum’un artık bu alanda geride kaldığını, rekabetin Sui ile Solana arasında yoğunlaştığını ve agentic finance teknolojisinin etkilerinin insan etkileşimini aşacağını belirtti.

Sui’nin Ağ Yapısı ve Ajan İşbirliği

Diğer tarafta Sui, tamamen ajan tabanlı finans için geliştirilmiş zincir olarak kendini farklı bir noktada konumlandırıyor. Sui’nin nesne merkezli mimarisi, varlıkların bağımsız hareket edebilmesini sağlayarak sisteme birden fazla ajanın eşzamanlı dahil olmasına imkan veriyor ve olası küresel durum tutarsızlıklarının önüne geçiyor.

Sui’de kesin işlem onayı ve paralel yürütme altyapısı ile ajanlar arasında gerçek zamanlı işbirliği mümkün. Sıfır ücretli mikro ödemeler ve Beep gibi yerleşik ajan protokolleri sayesinde özerk işlemler sürdürülebiliyor. Ek olarak, GPT-5 ve Claude gibi yeni nesil yapay zekâ modelleriyle entegrasyonlar, Sui üzerindeki ajana dayalı uygulamaların geliştirilmesini hızlandırıyor.

Uzmanlar, Solana’nın hızlı işlem avantajı sunarken Sui’nin çoklu ajan koordinasyonu ve sürekli mikro ödeme çözümleriyle öne çıktığını vurguluyor.

Ağ Ekonomisi ve Kullanıcı Görüşleri

Agentic Finance ekosisteminin gelişimiyle ilgili topluluk tartışmaları da sürüyor. Bir kullanıcı, SUI gelirlerinin temelde coin’e bağlı olup olmadığını sorgularken, bir analist Sui’nin proof-of-stake mimarisinde, kilitli token miktarı, ağda ihraç edilen tali tokenler ve yapılan işlem hacminin ekonomik değer yarattığını açıkladı.

Kullanıcıların bir bölümü, geçmişte $TARA, $IKA ve $ZEUS coin’lerinde yaşadıkları deneyimlerin yeni alımlara karşı temkinli yaklaşmalarına yol açtığına dikkat çekti.

Solana cephesinde mobil projelere de odaklanılmış durumda. Solana Mobile, kendi akıllı telefonu Seeker kullanıcıları ve belirlenen geliştiriciler için yerel varlık olan SKR token’ın airdrop etkinliğini başlattı. Bu adım, özellikle ekosistem içi entegrasyon ve kullanıcı bağlılığını artırmayı hedefliyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

5 Mart ABD Piyasaları ve Kripto Paralar Son Durum

Zerohash Ulusal Banka Yetkisi İçin Başvurdu: Kripto Düzenlemesinde Yeni Hamle

Bitcoin’de ABD Piyasası Açılışıyla Büyük Alım Dalgası Dikkat Çekti

Morgan Stanley’nin Bitcoin ETF Hamlesi ve Saklama Yapısı Dikkat Çekiyor

Jiuzi Holdings’ın 10.000 Bitcoin Alım Planı Piyasada Soru İşaretleri Oluşturdu

Bitcoin’de Mart Ayı Nasıl Kapanır? Tarihsel Veriler ve 2026 Beklentisi

Bitcoin Yeniden 73 Bin Dolar Sınırında: Kripto Piyasasında Güçlü Yükseliş

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı 5 Mart ABD Piyasaları ve Kripto Paralar Son Durum
Bir Sonraki Yazı New York Borsası Gözde Altcoinde 5 Mart Rallisini Tetikledi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

New York Borsası Gözde Altcoinde 5 Mart Rallisini Tetikledi
ALTCOIN
5 Mart ABD Piyasaları ve Kripto Paralar Son Durum
Ekonomi Kripto Para
Wirex BaaS Platformunda Stablecoin Ödemeleri Yeni Bir Eşiğe Ulaştı
STABILCOIN
Nedbank Ve Crypto.com’dan Afrika’da Blockchain Temelli Finansal Yenilik Hamlesi
BLOCKCHAIN
Son Dakika: New York Borsasının Ana Şirketinden Kripto Para Borsasına Dev Yatırım
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA) KRİPTO PARA BORSALARI
Lost your password?