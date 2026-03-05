Solana ve Sui, Agentic Finance Alanında Liderlik Yarışında Öne Çıkıyor

Kripto para ekosisteminde dikkatin odağı, geleneksel rakip olarak öne çıkan Ethereum ve Solana arasından, günümüzde Solana ile Sui’nin başa baş mücadelesine kaydı. Bu yarış, merkeziyetsiz finansın yeni dalgası olarak öne çıkan “agentic finance” yani DeFAI alanında yaşanıyor. Agentic Finance, özerk yapay zekâ tabanlı yazılımların cüzdan yönetiminden arbitraj ve portföy dengeleme gibi işlemlere dek pek çok süreci insan müdahalesi gerekmeden yürütebilmesini mümkün kılan bir finans modeline işaret ediyor.

Solana’nın Agentic Finance Alanındaki Konumu

Solana ağı, 2026’nın başlarında agentic finance işlemlerinin yaklaşık yüzde 80’ini üstlenmiş durumda. Zincirin mimarisi, oldukça kısa işlem süreleriyle ve düşük maliyetleriyle öne çıkıyor. Bu sayede, yapay zekâ tabanlı yazılım ajanlarının binlerce işlemi verimli biçimde gerçekleştirmesine olanak tanınıyor.

Solana ekosisteminde, Jupiter, Kamino, Drift ve Raydium gibi ajana dayalı birçok protokol faaliyet gösteriyor. Ayrıca ElizaOS ya da Solana Agent Kit gibi araçlar, bu ortamda yüksek frekanslı alım-satım, sosyal ticaret ve otomatik getiri elde etme gibi işlemleri mümkün kılıyor. Tüm bu unsurlar, Solana’yı özellikle yüksek frekanslı işlem yapan ajan teknolojileri bakımından öne çıkarıyor.

Yatırımcı MartyParty, Ethereum’un artık bu alanda geride kaldığını, rekabetin Sui ile Solana arasında yoğunlaştığını ve agentic finance teknolojisinin etkilerinin insan etkileşimini aşacağını belirtti.

Sui’nin Ağ Yapısı ve Ajan İşbirliği

Diğer tarafta Sui, tamamen ajan tabanlı finans için geliştirilmiş zincir olarak kendini farklı bir noktada konumlandırıyor. Sui’nin nesne merkezli mimarisi, varlıkların bağımsız hareket edebilmesini sağlayarak sisteme birden fazla ajanın eşzamanlı dahil olmasına imkan veriyor ve olası küresel durum tutarsızlıklarının önüne geçiyor.

Sui’de kesin işlem onayı ve paralel yürütme altyapısı ile ajanlar arasında gerçek zamanlı işbirliği mümkün. Sıfır ücretli mikro ödemeler ve Beep gibi yerleşik ajan protokolleri sayesinde özerk işlemler sürdürülebiliyor. Ek olarak, GPT-5 ve Claude gibi yeni nesil yapay zekâ modelleriyle entegrasyonlar, Sui üzerindeki ajana dayalı uygulamaların geliştirilmesini hızlandırıyor.

Uzmanlar, Solana’nın hızlı işlem avantajı sunarken Sui’nin çoklu ajan koordinasyonu ve sürekli mikro ödeme çözümleriyle öne çıktığını vurguluyor.

Ağ Ekonomisi ve Kullanıcı Görüşleri

Agentic Finance ekosisteminin gelişimiyle ilgili topluluk tartışmaları da sürüyor. Bir kullanıcı, SUI gelirlerinin temelde coin’e bağlı olup olmadığını sorgularken, bir analist Sui’nin proof-of-stake mimarisinde, kilitli token miktarı, ağda ihraç edilen tali tokenler ve yapılan işlem hacminin ekonomik değer yarattığını açıkladı.

Kullanıcıların bir bölümü, geçmişte $TARA, $IKA ve $ZEUS coin’lerinde yaşadıkları deneyimlerin yeni alımlara karşı temkinli yaklaşmalarına yol açtığına dikkat çekti.

Solana cephesinde mobil projelere de odaklanılmış durumda. Solana Mobile, kendi akıllı telefonu Seeker kullanıcıları ve belirlenen geliştiriciler için yerel varlık olan SKR token’ın airdrop etkinliğini başlattı. Bu adım, özellikle ekosistem içi entegrasyon ve kullanıcı bağlılığını artırmayı hedefliyor.