Altcoin Cardano’da Dikkat Çeken Gizli Operasyon: Milyonluk Cüzdanlar Hazırlık İçinde

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmalara rağmen altcoin Cardano (ADA), büyük yatırımcıların agresif alım hamleleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Çarşamba günü 0,26 dolar seviyelerinde seyreden ADA, küresel makroekonomik kaygılara ve ABD tarife gelişmelerine bağlı olarak son bir haftada %7 değer kaybetse de, zincir içi veriler dev cüzdanların bu düşüşü bir fırsata çevirdiğini kanıtlıyor. Toplamda 819 milyon adetlik devasa birikim, varlığın kısa vadedeki toparlanma potansiyelini güçlendirirken piyasa gözlemcileri kritik direnç noktalarının aşılıp aşılmayacağını merakla bekliyor.

Balinaların Stratejik Hamlesi ve Arz Konsantrasyonu

Santiment tarafından paylaşılan güncel veriler, Cardano ekosistemindeki “balina” ve “köpekbalığı” olarak tabir edilen büyük oyuncuların son altı aydır istikrarlı bir şekilde varlıklarını artırdığını ortaya koyuyor. ADA fiyatının 0,90 dolarlık zirve seviyelerinden 0,26 dolara kadar gerilediği bu sancılı süreçte, ellerinde 100 bin ile 100 milyon arasında ADA tutan cüzdan sahipleri satış yapmak yerine portföylerini genişletmeyi seçti. Bu yatırımcı grubu, toplam arzın yaklaşık %1,6’sına denk gelen 819,4 milyon ADA’yı sessizce bünyesine katarak piyasadaki satış baskısını göğüsledi.

Büyük yatırımcıların bu kararlı tutumu, varlığın toplam arz yapısındaki dengeleri de önemli ölçüde değiştirdi. Altı ay öncesine kadar %66,84 olan büyük cüzdanların arz payı, son alımlarla birlikte %68,44 seviyesine yükselirken, bu grubun elindeki toplam miktar 25,35 milyar coin barajına ulaştı. Fiyatın çok aylı dip seviyelerde dolaşması, kurumsal nitelikteki bu alıcılar için cazip bir giriş noktası oluştururken, ADA’ya duyulan güvenin sarsılmadığının en somut göstergesi olarak kabul ediliyor.

Teknik Görünüm ve 0,30 Dolar Direncindeki Kritik Eşik

Teknik grafiklerde Cardano’nun 0,25 dolar desteğini koruma mücadelesi verdiği görülüyor. Alıcılar bu seviyede ortalama bir hacimle savunma hattı kurarken, momentum göstergeleri henüz tam anlamıyla bir geri dönüş teyidi vermedi. MACD göstergesindeki hafif negatif seyir ve sıfırın altında kalan Chaikin Para Akışı (CMF), piyasada hala bir miktar sermaye çıkışı olduğuna işaret etse de, histogram çubuklarındaki kademeli iyileşme satıcıların yorulmaya başladığını düşündürüyor.

Yükseliş senaryosunun hayata geçmesi için ADA’nın öncelikle 0,27 dolar engelini aşarak 0,28 dolardaki psikolojik sınırı test etmesi gerekiyor. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması, fiyatın daha yoğun bir dirençle karşılaşacağı 0,30 dolar yolculuğunu başlatabilir. Ancak satış baskısının yoğunlaşması ve 0,25 dolar desteğinin kırılması durumunda, bir sonraki durak olan 0,24 dolar seviyesi trendin geleceğini tayin edecek ana bölge konumuna gelecek. Yatırımcılar, büyük cüzdanların bu birikim iştahının fiyat üzerinde ne zaman patlama yaratacağını pür dikkat takip ediyor.